Михаил Мишустин поручил наладить работу по возвращению россиян из-за границы. Распоряжение премьер дал в ходе совещания по вопросам организации возвращения граждан. Глава кабмина поручил обеспечить условия для соблюдения карантина по возвращению в Россию.

Мишустин поручил наладить работу по возвращению россиян на родину

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