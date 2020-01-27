с чего всё началось

Премьер-министр России Михаил Мишустин после совещания по вопросам профилактики и контроля за распространением коронавируса поручил организовать оперативный штаб.

Общество В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.

Шоу-бизнес Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.

Авто Германия выпустит дешевый народный электромобиль Производить электрокар будет компания Sono Motors, известный немецкий стартап, появившийся в 2016 году именно с целью создания дешевого электрического автомобиля.

Авто Новый Volvo XC90 получит электрическую версию Учитывая, что XC90 является самой популярной моделью Volvo в США, производство кроссовера следующего поколения будет перенесено из Швеции на завод компании в Риджвилле, штат Южная Каролина, который в настоящее время выпускает S60 и сможет производить 150 тысяч автомобилей в год, когда на конвейер станет новый XC90.

Экономика Американские индексы снизились на опасениях из-за коронавируса Ведущие американские фондовые индексы снизились в понедельник из-за роста числа заразившихся коронавирусом в Китае, что усилило опасения по поводу негативного влияния вируса на мировую экономику.

Общество Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант погиб при крушении своего личного вертолета в Калифорнии.

Политика Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Здоровье Онколог назвал первые признаки рака кожи Рак кожи — злокачественные новообразования, которые в большинстве случаев локализуются на открытых участках кожи, подверженных попаданию солнечного света.

Происшествия На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка Жительница Свердловской области положила новорожденного ребенка в стиральную машину и включила ее, пишет 26 января E1.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Происшествия Отца экс-сенатора Арашукова заподозрили в хищении 775 млн рублей Бывшего советника гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз», отца экс-сенатора Рауфа Арашукова Рауля заподозрили в хищении и растрате около 775 миллионов рублей в рамках недавно возбужденных уголовных дел, сообщает Следственный комитет.