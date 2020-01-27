Общество

RT на русскомRT на русскомМишустин поручил организовать оперативный штаб по коронавирусу

Премьер-министр России Михаил Мишустин после совещания по вопросам профилактики и контроля за распространением коронавируса поручил организовать оперативный штаб.
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с чего всё началось
«Председатель правительства поручил информировать о результатах мониторинга ситуации для доклада президенту России на регулярной основе», — говорится в документе
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RT на русском14:46

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Мишустин поручил создать оперативный штаб для профилактики коронавируса

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Путину будут регулярно докладывать об итогах мониторинга коронавируса

RT на русском14:46

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Медики говорят о неустойчивости коронавируса, а правительство готовит план борьбы с ним

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Мишустин поручил подготовить план по контролю за распространением коронавируса

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Мишустин поручил подготовить план по контролю за распространением коронавируса за два дня

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Гендиректор «Аэрофлота» принял участие в совещании по коронавирусу

РИА Новости11:36
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 20:25, Ашберн
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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,8% - до $58,99 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 03:03 мск.
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Первый случай заражения новым коронавирусом подтвержден в Германии

В Германии зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом нового типа 2019-nCoV, сообщает пресс-служба минздрава федеральной земли Бавария.
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Дуда предложил Зеленскому почтить память воевавших с большевиками

Президент Польши Анджей Дуда предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому совместно почтить память солдат, которые в 1920 году воевали с большевиками.
РИА Новости 08:30
Шоу-бизнес

Ирине Отиевой предложили спеть вместе с Бузовой

Певице Ирине Отиевой предложили спеть вместе с Ольгой Бузовой, чтобы избавиться от депрессии и подружиться с молодым поколением.
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Энергетика

По «Турецкому потоку» поставлен первый миллиард кубометров газа

По газопроводу «Турецкий поток» поставлен первый миллиард кубометров газа, из них 54% — в Турцию, заявили в пресс-службе «Газпрома».
RT на русском 09:40
Политика

Трамп назвал разоблачения Болтона пиаром для увеличения продаж книги

Президент США Дональд Трамп посчитал разоблачения, сделанные его экс-советником по безопасности Джоном Болтоном по поводу заморозки военной помощи Украине пиаром для того, чтобы "продать книгу".
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Общество

В Екатеринбурге водители скорой помощи запланировали забастовку

В Екатеринбурге водители скорой помощи запланировали забастовку Их не устраивают условия труда, предложенные новой компанией-аутсорсером.
Екатеринбург-ТВ 01:52
Происшествия

Стали известны имена всех погибших при крушении вертолёта с Брайантом

Стали известны имена всех погибших при крушении вертолёта, в котором находился баскетболист Коби Брайант. Об этом сообщает издание Heavy.
REGNUM 06:04
Политика

Путин назначил Стригунова первым замглавы Росгвардии

«Назначить генерал-полковника Стригунова Виктора Николаевича первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ — главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ», — говорится в указе.
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Джим Керри согласился сняться в сиквеле «Маски» при одном условии

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Армия и оружие

Миссия ООН осудила нарушения эмбарго на поставку оружия в Ливию

Поставки оружия в Ливию продолжаются, несмотря на действующее в отношении страны эмбарго и договоренности, достигнутые на конференции в Берлине.
ТАСС 25 января в 18:39
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Орлов: Кокорин считает, что останется в «Зените»

Известный комментатор Геннадий Орлов рассказал о ситуации форварда «Зенита» Александра Кокорина, который отказывается уходить в аренду в ФК «Сочи», несмотря на договорённость между клубами.
RT на русском 14:32
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В Алжире разбился истребитель Су-30

РИА Новости 19:54
Армия и оружие

Американские войска полностью отрезали Россию от военной авиабазы в Сирии

Следует уточнить, что недавно появилась информация о том, что американские военные предоставили России доступ к военному аэродрому в Эль-Камышли, однако, из-за блокирования дорог, российским транспортным средствам приходится совершать многокилометровый крюк, однако, с учётом появления здесь военной базы ВС США, специалисты полагают, что доступ к аэродрому в Эль-Камышли будет полностью закрыт.
Avia.pro вчера в 22:31
Происшествия

Контрактник в Забайкалье сбежал к матери из-за побоев и вымогательств

Военнослужащий по контракту в Борзинском районе Забайкальского края сбежал из части к матери из-за того, что неизвестные гражданские люди как минимум дважды били его, вымогая деньги, сообщается 27 января на сайте Борзинского гарнизонного суда.
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Армия и оружие

Военные США подтвердили крушение американского самолёта в Афганистане

Американские военные подтвердили, что в афганской провинции Газни 27 января разбился самолёт США Bombardier E-11A, однако у командования нет никаких данных, подтверждающих версию, что он был сбит.
RT на русском 13:32
Здоровье

Онколог прокомментировал случаи передачи рака от человека к человеку

Российский врач-онколог Даниил Щепеляев прокомментировал возможность передачи рака от человека к человеку.
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Политика

Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий

Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
РИА Новости 08:16
Здоровье

Онищенко заявил о существовании 30 препаратов для лечения коронавируса

«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса», — сказал Онищенко.
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