с чего всё началось

Премьер-министр России Михаил Мишустин после совещания по вопросам профилактики и контроля за распространением коронавируса поручил организовать оперативный штаб.

Шоу-бизнес Анна Седокова рассказала о любви к утреннему сексу Исполнительница и экс-участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова на своей официальной странице в социальной сети Instagram опубликовала пост, посвященный рассуждениям на тему — «чем полезен и почему необходим утренний секс», отметив, что пора «поговорить о жарком».

Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже $60 Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,8% - до $58,99 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 03:03 мск.

Политика Дуда предложил Зеленскому почтить память воевавших с большевиками Президент Польши Анджей Дуда предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому совместно почтить память солдат, которые в 1920 году воевали с большевиками.

Шоу-бизнес Ирине Отиевой предложили спеть вместе с Бузовой Певице Ирине Отиевой предложили спеть вместе с Ольгой Бузовой, чтобы избавиться от депрессии и подружиться с молодым поколением.

Политика Трамп назвал разоблачения Болтона пиаром для увеличения продаж книги Президент США Дональд Трамп посчитал разоблачения, сделанные его экс-советником по безопасности Джоном Болтоном по поводу заморозки военной помощи Украине пиаром для того, чтобы "продать книгу".

Политика Путин назначил Стригунова первым замглавы Росгвардии «Назначить генерал-полковника Стригунова Виктора Николаевича первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ — главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ», — говорится в указе.

Футбол Орлов: Кокорин считает, что останется в «Зените» Известный комментатор Геннадий Орлов рассказал о ситуации форварда «Зенита» Александра Кокорина, который отказывается уходить в аренду в ФК «Сочи», несмотря на договорённость между клубами.

Армия и оружие Американские войска полностью отрезали Россию от военной авиабазы в Сирии Следует уточнить, что недавно появилась информация о том, что американские военные предоставили России доступ к военному аэродрому в Эль-Камышли, однако, из-за блокирования дорог, российским транспортным средствам приходится совершать многокилометровый крюк, однако, с учётом появления здесь военной базы ВС США, специалисты полагают, что доступ к аэродрому в Эль-Камышли будет полностью закрыт.

Происшествия Контрактник в Забайкалье сбежал к матери из-за побоев и вымогательств Военнослужащий по контракту в Борзинском районе Забайкальского края сбежал из части к матери из-за того, что неизвестные гражданские люди как минимум дважды били его, вымогая деньги, сообщается 27 января на сайте Борзинского гарнизонного суда.