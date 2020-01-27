Общество
RT на русскомМишустин поручил организовать оперативный штаб по коронавирусу
Премьер-министр России Михаил Мишустин после совещания по вопросам профилактики и контроля за распространением коронавируса поручил организовать оперативный штаб.
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с чего всё началось
«Председатель правительства поручил информировать о результатах мониторинга ситуации для доклада президенту России на регулярной основе», — говорится в документе.RT на русском14:46
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Вирусный штаб, губернатор прощается с партбилетом, а замминистра – с должностью
Национальная служба новостей13:40
Мишустин поручил подготовить план по контролю за распространением коронавируса
Rambler News Service11:00
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 20:25, Ашберн
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ в Ивановской области превышает эпидпорог
Уровень заболеваемости ОРВИ в ивановской области превышает пороговые значения 21,88%, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.
Политика
На Украине потребовали от России часть Алмазного фонда
Лидер партии Свобода Олег Тягнибок считает, что Украина должна потребовать от России часть Алмазного фонда.
Гаджеты
Apple запатентовала полностью стеклянный iMac
Происшествия
Мать брошенных в Шереметьево детей рассказала о насилии в семье
Шоу-бизнес
«Пропавшая» в Мексике Наталья Андрейченко нашлась
Актриса Наталья Андрейченко, о пропаже которой сообщал 27 января директор Ян Трунцев, нашлась.
Футбол
РФС признал выборы президента РПЛ недействительными
Избирком РФС на заседании признал, что выборы главы РПЛ прошли с нарушением регламента.
Шоу-бизнес
Анна Седокова рассказала о любви к утреннему сексу
Исполнительница и экс-участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова на своей официальной странице в социальной сети Instagram опубликовала пост, посвященный рассуждениям на тему — «чем полезен и почему необходим утренний секс», отметив, что пора «поговорить о жарком».
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $60
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,8% - до $58,99 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 03:03 мск.
Здоровье
Доктор Мясников объяснил панику из-за коронавируса
По словам доктора Мясникова, панику вокруг нового коронавируса распространяют те, кому это выгодно.
Здоровье
Первый случай заражения новым коронавирусом подтвержден в Германии
В Германии зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом нового типа 2019-nCoV, сообщает пресс-служба минздрава федеральной земли Бавария.
Политика
Дуда предложил Зеленскому почтить память воевавших с большевиками
Президент Польши Анджей Дуда предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому совместно почтить память солдат, которые в 1920 году воевали с большевиками.
Шоу-бизнес
Ирине Отиевой предложили спеть вместе с Бузовой
Певице Ирине Отиевой предложили спеть вместе с Ольгой Бузовой, чтобы избавиться от депрессии и подружиться с молодым поколением.
Энергетика
По «Турецкому потоку» поставлен первый миллиард кубометров газа
По газопроводу «Турецкий поток» поставлен первый миллиард кубометров газа, из них 54% — в Турцию, заявили в пресс-службе «Газпрома».
Политика
Трамп назвал разоблачения Болтона пиаром для увеличения продаж книги
Президент США Дональд Трамп посчитал разоблачения, сделанные его экс-советником по безопасности Джоном Болтоном по поводу заморозки военной помощи Украине пиаром для того, чтобы "продать книгу".
Общество
В Екатеринбурге водители скорой помощи запланировали забастовку
В Екатеринбурге водители скорой помощи запланировали забастовку Их не устраивают условия труда, предложенные новой компанией-аутсорсером.
Происшествия
Стали известны имена всех погибших при крушении вертолёта с Брайантом
Стали известны имена всех погибших при крушении вертолёта, в котором находился баскетболист Коби Брайант. Об этом сообщает издание Heavy.
Политика
Путин назначил Стригунова первым замглавы Росгвардии
«Назначить генерал-полковника Стригунова Виктора Николаевича первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ — главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ», — говорится в указе.
Кино
Джим Керри согласился сняться в сиквеле «Маски» при одном условии
Армия и оружие
Миссия ООН осудила нарушения эмбарго на поставку оружия в Ливию
Поставки оружия в Ливию продолжаются, несмотря на действующее в отношении страны эмбарго и договоренности, достигнутые на конференции в Берлине.
Футбол
Орлов: Кокорин считает, что останется в «Зените»
Известный комментатор Геннадий Орлов рассказал о ситуации форварда «Зенита» Александра Кокорина, который отказывается уходить в аренду в ФК «Сочи», несмотря на договорённость между клубами.
Происшествия
В Алжире разбился истребитель Су-30
Армия и оружие
Американские войска полностью отрезали Россию от военной авиабазы в Сирии
Следует уточнить, что недавно появилась информация о том, что американские военные предоставили России доступ к военному аэродрому в Эль-Камышли, однако, из-за блокирования дорог, российским транспортным средствам приходится совершать многокилометровый крюк, однако, с учётом появления здесь военной базы ВС США, специалисты полагают, что доступ к аэродрому в Эль-Камышли будет полностью закрыт.
Происшествия
Контрактник в Забайкалье сбежал к матери из-за побоев и вымогательств
Военнослужащий по контракту в Борзинском районе Забайкальского края сбежал из части к матери из-за того, что неизвестные гражданские люди как минимум дважды били его, вымогая деньги, сообщается 27 января на сайте Борзинского гарнизонного суда.
Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас станут родителями в третий раз
Поводом к новым слухам о счастливом замужестве Анны стал тот факт, что она сменила фамилию на Курникову-Иглесиас.
Армия и оружие
Военные США подтвердили крушение американского самолёта в Афганистане
Американские военные подтвердили, что в афганской провинции Газни 27 января разбился самолёт США Bombardier E-11A, однако у командования нет никаких данных, подтверждающих версию, что он был сбит.
Здоровье
Онколог прокомментировал случаи передачи рака от человека к человеку
Российский врач-онколог Даниил Щепеляев прокомментировал возможность передачи рака от человека к человеку.
Политика
Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Здоровье
Онищенко заявил о существовании 30 препаратов для лечения коронавируса
«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса», — сказал Онищенко.