Общество

RT на русскомRT на русскомМишустин поручил организовать оперативный штаб по коронавирусу

Премьер-министр России Михаил Мишустин после совещания по вопросам профилактики и контроля за распространением коронавируса поручил организовать оперативный штаб.
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«Председатель правительства поручил информировать о результатах мониторинга ситуации для доклада президенту России на регулярной основе», — говорится в документе
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RT на русском14:46

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Медики говорят о неустойчивости коронавируса, а правительство готовит план борьбы с ним

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RT на русском14:46

Мишустин поручил подготовить план по контролю за распространением коронавируса за два дня

ТАСС10:53

Мишустин поручил создать оперативный штаб для профилактики коронавируса

РБК12:12

Мишустин поручил подготовить план по контролю за распространением коронавируса

Rambler News Service11:00

Вирусный штаб, губернатор прощается с партбилетом, а замминистра – с должностью

Национальная служба новостей13:40

Гендиректор «Аэрофлота» принял участие в совещании по коронавирусу

РИА Новости11:36
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 21:56, Ашберн
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После обновления 1.7.1, выпущенного компанией Wargaming, в видеоигре World of Tanks появились новые двухорудийные танки.
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Общество

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Материнский капитал ожидает указаний

Что касается ежемесячной выплаты из материнского капитала на первого ребенка, то ее запуск связан с рядом сложностей.
Коммерсантъ вчера в 18:01
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Политика

В «Единой России» рекомендовали исключить из партии главу Чувашии

Комиссия "Единой России" по этике в понедельник единогласно рекомендовала президиуму Генсовета исключить главу Чувашии Михаила Игнатьева из партии.
Российская газета 07:40
Экономика

Мишустина попросили об амнистии капиталов для малого бизнеса

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РИА Новости вчера в 16:19
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Ученые рассказали, кому необходимо пить кофе каждый день

ToDay News Ufa вчера в 13:54
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Президент России провел плановую ротацию: Владимир Путин обновил президиум Госсовета.
Вести.Ru 09:08
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Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий

Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
РИА Новости 08:16
Здоровье

Приморье получило тест-системы для диагностики коронавируса

Приморье в числе первых регионов получило тест-системы для оперативного диагностирования коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 21:48
Здоровье

ВОЗ включил центр Роспотребнадзора в реестр по коронавирусу

«Всемирная организация здравоохранения официально включила ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, разработавший две современные тест-системы по диагностике нового коронавируса, в реестр европейских лабораторий, оказывающих содействие ВОЗ в диагностике заболевания», — говорится в сообщении.
REGNUM 19:54
Происшествия

Мать оставленных в Шереметьево детей заявила о насилии в семье

Мать мальчиков, которых отец оставил одних в московском аэропорту Шереметьево, заявила о насилии в семье.
ТАСС 18:48
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В Бурятии госпитализировали россиянина с подозрением на коронавирус

Россиянина из Забайкалья госпитализировали с подозрением на заражение коронавирусом.
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Помпео обвинил Россию в препятствовании прекращению огня в Сирии

Действия России препятствуют установлению режима прекращения огня в Сирии. Об этом в Twitter заявил госсекретарь США Майк Помпео.
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Армия и оружие

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Google Pixel 4a выпустят в трёх модификациях

Смартфоны Google Pixel 4a выпустят в трёх модификациях, а не в двух, как предполагалось ранее.
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С 1 февраля самый популярный в мире мессенджер WhatsApp прекратит поддерживать устаревшие операционные системы iOS 8, Android 2.3.7, а также более старые версии ОС.
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Компаниям и ИП утвердили новый отчет о сотрудниках

Правление ПФР утвердило новый отчет для работодателей. Речь идет о так называемой электронной трудовой книжке.
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Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.
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RT на русском вчера в 13:07
Политика

Мишустин уволил замглавы Минздрава Елену Бойко

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра здравоохранения Елену Бойко.
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Армия и оружие

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РИА Новости вчера в 18:59
Общество

Назван вероятный источник коронавируса в Китае

Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
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