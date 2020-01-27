Общество
RT на русскомМишустин поручил организовать оперативный штаб по коронавирусу
Премьер-министр России Михаил Мишустин после совещания по вопросам профилактики и контроля за распространением коронавируса поручил организовать оперативный штаб.
Читать в источнике
Оценить139
с чего всё началось
«Председатель правительства поручил информировать о результатах мониторинга ситуации для доклада президенту России на регулярной основе», — говорится в документе.RT на русском14:46
Подробнее о событии
Показать все источники
Вирусный штаб, губернатор прощается с партбилетом, а замминистра – с должностью
Национальная служба новостей13:40
Мишустин поручил подготовить план по контролю за распространением коронавируса
Rambler News Service11:00
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 17:18, Ашберн
Экономика
«Дом.РФ» выставил на торги бывший офис Минкомсвязи в Москве
Госкомпания "Дом.РФ" выставила на торги помещения площадью порядка 10 тысяч квадратных метров в здании "Центрального телеграфа" в Москве, сообщается на сайте площадки проведения конкурса "Сбербанк-АСТ".
Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас станут родителями в третий раз
Поводом к новым слухам о счастливом замужестве Анны стал тот факт, что она сменила фамилию на Курникову-Иглесиас.
Политика
Владимир Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой
В ходе визита в Польшу президент Украины Владимир Зеленский заявил о причастности СССР к началу Второй мировой войны.
Происшествия
Найдена мать брошенных в Шереметьеве детей
Общество
Голикова сообщила, что за чертой бедности живут 18,5 млн россиян
Около 18,5 млн россиян находятся за чертой бедности, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании бюро высшего совета партии «Единая Россия».
Политика
Мишустин назначил руководителя Российского экологического оператора
Российский экологический оператор займется реализацией реформы, которая стартовала в России с января 2019 года.
Общество
В Пекине зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса
В Пекине зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса 2019-nCoV.
Происшествия
За коллаж на Кадырова задержали 25 человек
Шоу-бизнес
Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
Футбол
Слуцкий пошутил про елку, сравнив ее с футболистом
Наука
Натуральный йогурт помогает предотвратить рак груди
Общество
В МВД подсчитали ущерб от экономических преступлений в РФ в 2019 году
Общий ущерб от экономических преступления в России в 2019 году составил 447,2 млрд рублей.
Армия и оружие
Военные США подтвердили крушение американского самолёта в Афганистане
Американские военные подтвердили, что в афганской провинции Газни 27 января разбился самолёт США Bombardier E-11A, однако у командования нет никаких данных, подтверждающих версию, что он был сбит.
Гаджеты
Apple запатентовала полностью стеклянный iMac
Здоровье
Казахстан решил приостановить безвизовый режим для граждан КНР
Премьер Казахстана Аскар Мамин поручил правительству приостановить действие режима 72-часового безвизового пребывания на территории страны для транзитных пассажиров из Китая, сообщает пресс-служба премьера.
Авто
Германия выпустит дешевый народный электромобиль
Производить электрокар будет компания Sono Motors, известный немецкий стартап, появившийся в 2016 году именно с целью создания дешевого электрического автомобиля.
Футбол
Агент Кузяева опроверг переговоры с «Динамо»
Адьям Кузяев, отец и агент полузащитника «Зенита» Далера Кузяева опроверг информацию о том, что его сын переговоры с московским «Динамо».
Экономика
Минфин разработал законопроект о снижении НДФЛ для иностранцев
Минфин разработал законопроект о снижении НДФЛ для нерезидентов с 30% до 13% и направил его на согласование другим ведомствам, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документ.
Футбол
«Динамо Киев» разгромило «Динамо Брест» в товарищеском матче
В турецком Белеке прошел товарищеский матч между белорусским и украинским "Динамо".
Авто
Россияне взяли рекордное за 6 лет число кредитов на покупку автомобиля
В 2019 году россияне взяли 947,3 тыс. кредитов на новые и подержанные машины — рекордное количество за последние шесть лет, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) и аналитическом агентстве «Автостат» (расчеты есть у РБК).
Общество
Террористы атаковали нефтехранилища в сирийском Баниясе
Террористы нанесли удары по нескольким морским нефтяным объектам в сирийском портовом городе Банияс.
Авто
В России отзывают 82 тысячи пожароопасных Toyota и Lexus
Автопроизводитель Toyota отзывает с российского рынка 82 641 автомобиль, проданный с декабря 2015 года по настоящее время.
Происшествия
В Турции число жертв землетрясения достигло 29
В Турции продолжает расти число жертв землетрясения, произошедшего на востоке страны минувшей ночью.
Космос
Астероид диаметром до одного километра приближается к Земле
Потенциально опасный астероид в середине февраля пролетит вблизи Земли. Диаметр космического тела составляет от 440 до 990 метров.
Шоу-бизнес
Лариса Голубкина экстренно госпитализирована
Звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина находится в терапевтическом отделении, у нее высокое давление.
Экономика
Варданян продал долю в бизнес-центре у Кремля
Китайская Fosun, представляющая консорциум китайских инвесторов, стала единоличным собственником бизнес-центра у Кремля – «Воздвиженка центр», выкупив 10% проекта у фонда Рубена Варданяна.
Общество
ВОЗ повысила оценку риска распространения коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила степень опасности распространения в мире нового коронавируса 2019-nCoV.
Культура
Стали известны наставники нового сезона шоу «Голос. Дети»
Шоу-бизнес
Алла Пугачева напомнила, что ее следует опасаться
Многие сравнили Аллу Пугачеву с дочерью Кристиной Орбакайте. Якобы на новых фотографиях 70-летняя певица все чаще напоминает наследницу.
Экономика
Счетная палата раскритиковала ЦБ за слабое развитие финансового рынка
Ухудшение заметила и Счетная палата: из семи показателей развития сектора на 2016–2018 гг. (среди которых отношение активов банковского сектора к ВВП, кредитов экономике к ВВП, пенсионных накоплений к ВВП и др.) цель достигнута только по одному – отношение активов страховщиков к ВВП.