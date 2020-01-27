с чего всё началось

Премьер-министр России Михаил Мишустин после совещания по вопросам профилактики и контроля за распространением коронавируса поручил организовать оперативный штаб.

Экономика «Дом.РФ» выставил на торги бывший офис Минкомсвязи в Москве Госкомпания "Дом.РФ" выставила на торги помещения площадью порядка 10 тысяч квадратных метров в здании "Центрального телеграфа" в Москве, сообщается на сайте площадки проведения конкурса "Сбербанк-АСТ".

Политика Владимир Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой В ходе визита в Польшу президент Украины Владимир Зеленский заявил о причастности СССР к началу Второй мировой войны.

Политика Мишустин назначил руководителя Российского экологического оператора Российский экологический оператор займется реализацией реформы, которая стартовала в России с января 2019 года.

Шоу-бизнес Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.

Армия и оружие Военные США подтвердили крушение американского самолёта в Афганистане Американские военные подтвердили, что в афганской провинции Газни 27 января разбился самолёт США Bombardier E-11A, однако у командования нет никаких данных, подтверждающих версию, что он был сбит.

Здоровье Казахстан решил приостановить безвизовый режим для граждан КНР Премьер Казахстана Аскар Мамин поручил правительству приостановить действие режима 72-часового безвизового пребывания на территории страны для транзитных пассажиров из Китая, сообщает пресс-служба премьера.

Авто Германия выпустит дешевый народный электромобиль Производить электрокар будет компания Sono Motors, известный немецкий стартап, появившийся в 2016 году именно с целью создания дешевого электрического автомобиля.

Футбол Агент Кузяева опроверг переговоры с «Динамо» Адьям Кузяев, отец и агент полузащитника «Зенита» Далера Кузяева опроверг информацию о том, что его сын переговоры с московским «Динамо».

Экономика Минфин разработал законопроект о снижении НДФЛ для иностранцев Минфин разработал законопроект о снижении НДФЛ для нерезидентов с 30% до 13% и направил его на согласование другим ведомствам, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документ.

Авто Россияне взяли рекордное за 6 лет число кредитов на покупку автомобиля В 2019 году россияне взяли 947,3 тыс. кредитов на новые и подержанные машины — рекордное количество за последние шесть лет, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) и аналитическом агентстве «Автостат» (расчеты есть у РБК).

Общество Террористы атаковали нефтехранилища в сирийском Баниясе Террористы нанесли удары по нескольким морским нефтяным объектам в сирийском портовом городе Банияс.

Космос Астероид диаметром до одного километра приближается к Земле Потенциально опасный астероид в середине февраля пролетит вблизи Земли. Диаметр космического тела составляет от 440 до 990 метров.

Шоу-бизнес Лариса Голубкина экстренно госпитализирована Звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина находится в терапевтическом отделении, у нее высокое давление.