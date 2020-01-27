Общество

RT на русскомRT на русскомМишустин поручил организовать оперативный штаб по коронавирусу

Премьер-министр России Михаил Мишустин после совещания по вопросам профилактики и контроля за распространением коронавируса поручил организовать оперативный штаб.
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с чего всё началось
«Председатель правительства поручил информировать о результатах мониторинга ситуации для доклада президенту России на регулярной основе», — говорится в документе
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RT на русском14:46

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Путину будут регулярно докладывать об итогах мониторинга коронавируса

RT на русском14:46

Вирусный штаб, губернатор прощается с партбилетом, а замминистра – с должностью

Национальная служба новостей13:40

Мишустин поручил подготовить план по контролю за распространением коронавируса за два дня

ТАСС10:53

Мишустин провел совещание по вопросам профилактики коронавируса

РИА Новости11:19

Мишустин поручил создать оперативный штаб для профилактики коронавируса

РБК12:12

Мишустин поручил подготовить план по контролю за распространением коронавируса

Rambler News Service11:00

Мишустин создал штаб для борьбы с коронавирусом

Коммерсантъ11:27
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Экономика

«Дом.РФ» выставил на торги бывший офис Минкомсвязи в Москве

Госкомпания "Дом.РФ" выставила на торги помещения площадью порядка 10 тысяч квадратных метров в здании "Центрального телеграфа" в Москве, сообщается на сайте площадки проведения конкурса "Сбербанк-АСТ".
РИА Новости 13:27
Шоу-бизнес

Анна Курникова и Энрике Иглесиас станут родителями в третий раз

Поводом к новым слухам о счастливом замужестве Анны стал тот факт, что она сменила фамилию на Курникову-Иглесиас.
Комсомольская правда вчера в 07:20
Политика

Владимир Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой

В ходе визита в Польшу президент Украины Владимир Зеленский заявил о причастности СССР к началу Второй мировой войны.
Коммерсантъ 15:14
Происшествия

Найдена мать брошенных в Шереметьеве детей

RT на русском 00:55
Общество

Голикова сообщила, что за чертой бедности живут 18,5 млн россиян

Около 18,5 млн россиян находятся за чертой бедности, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании бюро высшего совета партии «Единая Россия».
Коммерсантъ 11:19
Политика

Мишустин назначил руководителя Российского экологического оператора

Российский экологический оператор займется реализацией реформы, которая стартовала в России с января 2019 года.
Российская газета 15:50
Общество

В Пекине зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса

В Пекине зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса 2019-nCoV.
Известия 11:07
Происшествия

За коллаж на Кадырова задержали 25 человек

Lenta.ru вчера в 07:44
Шоу-бизнес

Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике

Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
BFM.ru 06:45
Футбол

Слуцкий пошутил про елку, сравнив ее с футболистом

Спорт-Экспресс 16:38
Наука

Натуральный йогурт помогает предотвратить рак груди

iReactor 00:42
Общество

В МВД подсчитали ущерб от экономических преступлений в РФ в 2019 году

Общий ущерб от экономических преступления в России в 2019 году составил 447,2 млрд рублей.
Российская газета 16:42
Армия и оружие

Военные США подтвердили крушение американского самолёта в Афганистане

Американские военные подтвердили, что в афганской провинции Газни 27 января разбился самолёт США Bombardier E-11A, однако у командования нет никаких данных, подтверждающих версию, что он был сбит.
RT на русском 13:32
Гаджеты

Apple запатентовала полностью стеклянный iMac

ToDay News Ufa 10:55
Здоровье

Казахстан решил приостановить безвизовый режим для граждан КНР

Премьер Казахстана Аскар Мамин поручил правительству приостановить действие режима 72-часового безвизового пребывания на территории страны для транзитных пассажиров из Китая, сообщает пресс-служба премьера.
Взгляд.ру вчера в 04:50
Авто

Германия выпустит дешевый народный электромобиль

Производить электрокар будет компания Sono Motors, известный немецкий стартап, появившийся в 2016 году именно с целью создания дешевого электрического автомобиля.
Инвест-Форсайт вчера в 12:49
Футбол

Агент Кузяева опроверг переговоры с «Динамо»

Адьям Кузяев, отец и агент полузащитника «Зенита» Далера Кузяева опроверг информацию о том, что его сын переговоры с московским «Динамо».
Спорт день за днем 08:50
Экономика

Минфин разработал законопроект о снижении НДФЛ для иностранцев

Минфин разработал законопроект о снижении НДФЛ для нерезидентов с 30% до 13% и направил его на согласование другим ведомствам, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документ.
Коммерсантъ 14:59
Футбол

«Динамо Киев» разгромило «Динамо Брест» в товарищеском матче

В турецком Белеке прошел товарищеский матч между белорусским и украинским "Динамо".
Bobsoccer 10:57
Авто

Россияне взяли рекордное за 6 лет число кредитов на покупку автомобиля

В 2019 году россияне взяли 947,3 тыс. кредитов на новые и подержанные машины — рекордное количество за последние шесть лет, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) и аналитическом агентстве «Автостат» (расчеты есть у РБК).
РБК 16:00
Общество

Террористы атаковали нефтехранилища в сирийском Баниясе

Террористы нанесли удары по нескольким морским нефтяным объектам в сирийском портовом городе Банияс.
Известия 13:59
Авто

В России отзывают 82 тысячи пожароопасных Toyota и Lexus

Автопроизводитель Toyota отзывает с российского рынка 82 641 автомобиль, проданный с декабря 2015 года по настоящее время.
Gazeta.SPb 24 января в 05:34
Происшествия

В Турции число жертв землетрясения достигло 29

В Турции продолжает расти число жертв землетрясения, произошедшего на востоке страны минувшей ночью.
Российская газета 25 января в 14:06
Космос

Астероид диаметром до одного километра приближается к Земле

Потенциально опасный астероид в середине февраля пролетит вблизи Земли. Диаметр космического тела составляет от 440 до 990 метров.
Телеканал 360° 24 января в 20:23
Шоу-бизнес

Лариса Голубкина экстренно госпитализирована

Звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина находится в терапевтическом отделении, у нее высокое давление.
Рамблер 06:18
Экономика

Варданян продал долю в бизнес-центре у Кремля

Китайская Fosun, представляющая консорциум китайских инвесторов, стала единоличным собственником бизнес-центра у Кремля – «Воздвиженка центр», выкупив 10% проекта у фонда Рубена Варданяна.
Ведомости 01:49
Общество

ВОЗ повысила оценку риска распространения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила степень опасности распространения в мире нового коронавируса 2019-nCoV.
Российская газета 12:50
Культура

Стали известны наставники нового сезона шоу «Голос. Дети»

ИА InterMedia 25 января в 12:19
Шоу-бизнес

Алла Пугачева напомнила, что ее следует опасаться

Многие сравнили Аллу Пугачеву с дочерью Кристиной Орбакайте. Якобы на новых фотографиях 70-летняя певица все чаще напоминает наследницу.
Актуальные Новости 05:43
Экономика

Счетная палата раскритиковала ЦБ за слабое развитие финансового рынка

Ухудшение заметила и Счетная палата: из семи показателей развития сектора на 2016–2018 гг. (среди которых отношение активов банковского сектора к ВВП, кредитов экономике к ВВП, пенсионных накоплений к ВВП и др.) цель достигнута только по одному – отношение активов страховщиков к ВВП.
Ведомости 16:00
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