Общество

Вести.RuВести.RuМишустин поручил организовать штаб по борьбе с коронавирусом

Участники встречи обсуждали профилактику нового заболевания. В частности, премьер поручил регулярно информировать его о ситуации для доклада президенту, сообщает телеканал "Россия 24". Кроме того, в России создадут оперативный штаб, который будет координировать борьбу с коронавирусом.
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с чего всё началось
Как сообщили в кабмине, в штаб войдут
 заместители председателя правительства, а также главы Минтранса, Минздрава, Роспотребнадзора, МЧС, МВД и Минпромторга.
RT на русском11:03

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Мишустин поручил организовать штаб по борьбе с коронавирусом

Вести.Ru11:30

Мишустин провел совещание по контролю за распространением коронавируса

Известия10:59

Мишустин провел совещание по вопросам профилактики коронавируса

РИА Новости11:19

Мишустин дал два дня на разработку плана против коронавируса

Национальная служба новостей11:13

Мишустин поручил организовать оперативный штаб по коронавирусу

RT на русском11:03

Мишустин поручил подготовить план по контролю за распространением коронавируса

Rambler News Service11:00

Мишустин создал штаб для борьбы с коронавирусом

Коммерсантъ11:27
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