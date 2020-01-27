с чего всё началось

Участники встречи обсуждали профилактику нового заболевания. В частности, премьер поручил регулярно информировать его о ситуации для доклада президенту, сообщает телеканал "Россия 24". Кроме того, в России создадут оперативный штаб, который будет координировать борьбу с коронавирусом.

Мишустин поручил организовать штаб по борьбе с коронавирусом

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