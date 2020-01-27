Общество
Вести.RuМишустин поручил организовать штаб по борьбе с коронавирусом
Участники встречи обсуждали профилактику нового заболевания. В частности, премьер поручил регулярно информировать его о ситуации для доклада президенту, сообщает телеканал "Россия 24". Кроме того, в России создадут оперативный штаб, который будет координировать борьбу с коронавирусом.
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с чего всё началось
Как сообщили в кабмине, в штаб войдут заместители председателя правительства, а также главы Минтранса, Минздрава, Роспотребнадзора, МЧС, МВД и Минпромторга.RT на русском11:03
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Мишустин поручил подготовить план по контролю за распространением коронавируса
Rambler News Service11:00
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 12:44, Ашберн
Общество
«Работа.ру»: россияне хотели бы зарабатывать 92 тыс. рублей в месяц
Россияне в среднем хотели бы получать зарплату 92 тыс. руб. ежемесячно, показал опрос сервиса «Работа.ру», на результаты которого ссылается RT.
Гаджеты
Motorola назвала складки на гибком экране Razr нормой
Производитель рассказал, как пользователям надо ухаживать за устройством, а также заметил, что «складки на экране — это нормально».
Политика
Российская делегация покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий
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Политика
Трамп меняет роль Польши в Восточной Европе — эксперт
Польша десятилетиями выполняла роль проводника антироссийской политики США в Европе, однако в настоящее время эта модель отношений может прекратить своё существование.
Общество
В Пекине зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса
В Пекине зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса 2019-nCoV.
Происшествия
Мужчина бросил двоих детей в аэропорту Шереметьево
В московском аэропорту Шереметьево были найдены двое братьев, которых оставил там отец.
Политика
Комиссия рекомендовала помиловать израильтянку Иссасхар
Общество
В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий
Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.
Политика
В Кремле не стали комментировать действия главы Чувашии
Кремль знаком со всеми эпизодами, в которых участвовал глава Чувашии Михаил Игнатьев, и с разными точками зрения, которые излагаются, но каких-либо оценок пока давать не будет, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в понедельник.
Футбол
Мбаппе согласился перейти в «Ливерпуль»
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе согласился перейти в «Ливерпуль».
Религия
Умер протоиерей Всеволод Чаплин
Умер настоятель московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот, протоиерей Всеволод Чаплин.
Политика
На Украине потребовали от России часть Алмазного фонда
Лидер партии Свобода Олег Тягнибок считает, что Украина должна потребовать от России часть Алмазного фонда.
Политика
Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и Холокосте
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев солидарен с Варшавой в том, что СССР виновен в начале Второй мировой войны и Холокосте.
Общество
Коммунальные службы переведены на усиленный режим работы
Столичные коммунальные службы переведены на усиленный режим работы из-за прогнозируемого снегопада.
Игры
В World of Tanks появились новые двухорудийные танки
27 января компания Wargaming выпустила обновление 1.7.1 для World of Tanks, с которым добавила в игру три новых танка, оснащенных двумя орудиями.
Шоу-бизнес
Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
Политика
Украина всячески пытается сорвать Минские договоренности
Народные депутаты Украины обратились в Конституционный суд с требованием признать недействительными законы об особом статусе и амнистии.
Общество
Назван вероятный источник китайского коронавируса
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний назвали вероятный источник коронавируса, сообщает Центральное телевидение КНР.
Авто
Nissan анонсировал новый компактный кроссовер
В линейке Nissan компактный кросс разместится на ступень ниже Kicks.
Экономика
ФНС оштрафовала банки за отказ блокировать личные счета ИП
Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки за отказ блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, штрафов и страховых взносов.
Футбол
Кокорин не поехал на второй сбор «Сочи»
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин не поехал с «Сочи» на второй сбор, стартующий в Турции.
Кино
«Золотой орел»: лучшим фильмом стал «Текст»
Премию "Золотой орел" в номинации "Лучший фильм" получила картина "Текст" Клима Шипенко, передает телеканал "Россия 24".
Политика
Трамп назвал дату оглашения плана ближневосточного урегулирования
Президент США Дональд Трамп заявил, что во вторник обнародует план ближневосточного урегулирования.
Происшествия
Жительница Омска запрещала врачам лечить 14-летнюю дочь весом 25 кг
Ребёнка, страдающего белково-энергетической недостаточностью, госпитализировали, однако женщина написала письменный отказ от лечения.
Происшествия
В Подмосковье 14-летняя девочка умерла по дороге в школу
Правоохранительные органы Московской области организовали проверку в связи со смертью школьницы в городском округе Домодедово.
Гаджеты
Microsoft выпустит обновление для Windows 7
Патч для патча планировался выйти для коммерческих пользователей, которые приобрели платную поддержку Windows 7. Но по всей видимости Microsoft решили выпустить апдейт для всех.
Экономика
«Бонусные» налоги в новой пенсионной системе не заманят граждан
Минфин изучает вопрос о смене системы уплаты подоходного налога за единовременное получение пенсионных накоплений в рамках новой системы — гарантированного пенсионного продукта (ГПП), пишут «Известия».
Общество
Больше миллиона россиян получат маткапитал в 2020 году
Материнский капитал в 2020 году смогут получить больше миллиона россиян.
Футбол
Вечно недовольный Клопп: от чего подгорает у тренера «Ливерпуля»
Юрген Клопп построил в «Ливерпуле» прекрасную команду, которая в прошлом сезоне выиграла Лигу чемпионов, а в этом, вне всяких сомнений, станет чемпионом Англии.