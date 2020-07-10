Общество
КоммерсантъМишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трассу М-12 Москва—Казань надо ввести в эксплуатацию в 2024 году.
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Общество
В Екатеринбурге построят новый микрорайон «Исток» на 150 тысяч человек
В Екатеринбурге одобрен проект освоения нового микрорайона «Исток» для 150 тысяч человек.
Уральский меридиан 07:36
Здоровье
Казанский врач показал фото необычного проявления коронавируса
Татар-информ 07:50
Авто
Toyota представила кроссовер Corolla Cross за 2,2 млн рублей
Как сообщает портал "Новые автомобили" со ссылкой на пресс-службу производителя, накануне первые товарные паркетники появились в автосалонах официальных дилеров бренда по цене от 2,2 млн. рублей в пересчете по актуальному курсу.
Новые автомобили вчера в 22:21
Здоровье
Министр здравоохранения объяснил, почему частные клиники не делают КТ
По словам министра, жалобы на работу КТ-центров часто поступают от тех пациентов, у которых нет направления врача: — Надо понимать, что КТ-диагностика должна выполняться по четким показаниям, по направлению врача.
Екатеринбург Онлайн 04:11
Политика
Глава СВР Нарышкин прокомментировал дело Сафронова
Иван Сафронов арестован до 6 сентября по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ).
Коммерсантъ 04:25
Происшествия
СК предъявил обвинение главе Хабаровского края Сергую Фургалу
Следственный комитет России предъявил обвинение в организации убийств и покушений на убийства губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу.
МР7.ру вчера в 13:26
Биатлон
Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ
Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru 03:01
Транспорт
Трассу Москва-Казань планируют продлить до Екатеринбурга
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минминистру транспорта Евгению Дитриху проработать вопрос продления скоростной трассы М-12 «Москва-Казань» до Екатеринбурга в 2030 году, пишет «РИА Новости»
Rambler News Service 07:14
Общество
Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами
Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru вчера в 13:30
Здоровье
Вирусолог оценил вероятность повторного карантина в России
По словам вирусолога, не стоит исключать возможности повторного карантина и изоляции, которые могут наступить, если население начнет пренебрежительно и легко относиться к сложившейся ситуации.
Live24 06:40
Технологии
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay
При покупке человек получит на мобильный номер, который подключен к системе, сообщение для оплаты продукта.
Evo-rus.com 01:18
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк и Петра Чернышева друзья поздравили с Днем семьи
В подписи к снимку отмечается, что Заворотнюк и Чернышев показали пример настоящей любви, семьи и верности, а заболевание актрисы никак не повлияло на идиллию в отношениях влюбленных.
Дни24 02:26
Экономика
Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru вчера в 13:25
Здоровье
За сутки в Пермском крае умерли шесть человек с коронавирусом
За прошедшие сутки в Пермском крае зафиксировано шесть летальных исходов пациентов с коронавирусом.
Рифей-Пермь 04:16
Шоу-бизнес
Прилучного и Карпович сфотографировали в Ялте
Пара отдыхала в аквапарке вместе с детьми актера В Сети появилась информация, что Павел Прилучный уехал отдыхать в Ялту с детьми и звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович.
WomanHit.ru 04:10
Здоровье
Посольство КНР в Казахстане предупредило о «неизвестной пневмонии»
Нур-Султан, 10 июля 2020, 10:47 — REGNUM Посольство Китая в Казахстане предупредило своих граждан о появлении в республике неизвестной пневмонии.
REGNUM 03:47
Общество
Одна из крупнейших компаний Германии пыталась заработать на «Новичке»
Wirecard подала заявление на банкротство в июне, хотя считалась одной из крупнейших компаний в секторе финтеха в Германии.
Lenta.ru 05:42
Наука
Ученые нашли доказательства использования лошадей в бронзовом веке
Российская газета 03:55
Общество
Адвокатов по делу Ефремова привлекли к дисциплинарной ответственности
Против адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева и Александра Добровинского, который представляет пострадавшую в смертельном ДТП сторону, возбудили дисциплинарные дела из-за нарушения кодекса этики.
РИА Новости 07:05
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова ответила на критику ее отношений с Авербухом
Недавно стало известно, что звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова встречается с мужчиной, почти в два раза старше себя - фигуристом Ильей Авербухом.
Discover24 вчера в 04:58
Экономика
В России предложили деноминацию рубля
Руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей деноминации российской валюты в 100 раз, пишут "Ведомости".
Газета.Ru 05:13
Политика
ЮНЕСКО призвала Турцию сохранить статус собора Святой Софии
ЮНЕСКО призывает Турцию не менять статус собора-музея Святой Софии в Стамбуле и не превращать его в мечеть.
Известия 07:52
Общество
Действие просроченных водительских прав продлено до конца года
Действие водительских прав, подлежащих замене в период с 1 февраля по 15 июля 2020 включительно, продленное по распоряжению президента РФ, увеличили до конца 2020 года.
SpeedMe 06:45
Происшествия
Пострадавшую от падения бутылки на голову ребенка из Красногорска выписали из больницы
Пострадавшую от падения бутылки на голову 4-летнюю девочку из Красногорска выписали из больницы.
Mockva.ru 06:38
Гаджеты
Android 10 стала самой быстро распространяемой версией ОС Google
Компании удалось добиться определённого прогресса в этом, поскольку актуальная в настоящее время Android 10 стала самой быстро распространяемой версией ОС.
3DNews 04:20
Общество
Смертность в июне в Петербурге выросла на 55%
Смертность в июне 2019 года в Петербурге Kzags.gov.spb.ru До мая колебания месячной смертности прошлого и нынешнего годов были не столь заметными: в марте 2019 года скончались 5116 человек, в марте 2020 года — 5094 человека; в апреле 2019 года умерли 5207 человек, в апреле 2020 года — 5303 человека.
REGNUM вчера в 12:25
Общество
В Госдуму внесен законопроект об ограничении изъятия детей из семьи
Сопредседатели рабочей группы по поправкам к Конституции, депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект, который ограничивает внесудебное изъятие детей из семьи.
Коммерсантъ 04:02
Общество
В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября
Линейки в школах 1 сентября проведут в новой форме, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 08 июля в 09:38
Происшествия
С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep
Мировой суд Хамовнического района постановил взыскать с актера Михаила Ефремова свыше 117 тысяч рублей: это налоговая задолженность за Jeep, на котором он попал в ДТП 8 июня.
Российская газета 03:38
Общество
Режим самоизоляции в Югре продлили до 27 июля
"Приняла решение о продлении режима обязательной самоизоляции до 27 июля включительно", - сказала Комарова.
ТАСС 05:47