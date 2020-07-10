Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трассу М-12 Москва—Казань надо ввести в эксплуатацию в 2024 году.

Мишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году

Авто Toyota представила кроссовер Corolla Cross за 2,2 млн рублей Как сообщает портал "Новые автомобили" со ссылкой на пресс-службу производителя, накануне первые товарные паркетники появились в автосалонах официальных дилеров бренда по цене от 2,2 млн. рублей в пересчете по актуальному курсу. 41

Здоровье Министр здравоохранения объяснил, почему частные клиники не делают КТ По словам министра, жалобы на работу КТ-центров часто поступают от тех пациентов, у которых нет направления врача: — Надо понимать, что КТ-диагностика должна выполняться по четким показаниям, по направлению врача. 6

Политика Глава СВР Нарышкин прокомментировал дело Сафронова Иван Сафронов арестован до 6 сентября по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ). 142

Происшествия СК предъявил обвинение главе Хабаровского края Сергую Фургалу Следственный комитет России предъявил обвинение в организации убийств и покушений на убийства губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. 881

Биатлон Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов. 1

Транспорт Трассу Москва-Казань планируют продлить до Екатеринбурга Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минминистру транспорта Евгению Дитриху проработать вопрос продления скоростной трассы М-12 «Москва-Казань» до Екатеринбурга в 2030 году, пишет «РИА Новости»

Общество Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству. 1,3K

Здоровье Вирусолог оценил вероятность повторного карантина в России По словам вирусолога, не стоит исключать возможности повторного карантина и изоляции, которые могут наступить, если население начнет пренебрежительно и легко относиться к сложившейся ситуации.

Технологии Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay При покупке человек получит на мобильный номер, который подключен к системе, сообщение для оплаты продукта. 157

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк и Петра Чернышева друзья поздравили с Днем семьи В подписи к снимку отмечается, что Заворотнюк и Чернышев показали пример настоящей любви, семьи и верности, а заболевание актрисы никак не повлияло на идиллию в отношениях влюбленных. 1

Шоу-бизнес Прилучного и Карпович сфотографировали в Ялте Пара отдыхала в аквапарке вместе с детьми актера В Сети появилась информация, что Павел Прилучный уехал отдыхать в Ялту с детьми и звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович. 8

Общество Адвокатов по делу Ефремова привлекли к дисциплинарной ответственности Против адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева и Александра Добровинского, который представляет пострадавшую в смертельном ДТП сторону, возбудили дисциплинарные дела из-за нарушения кодекса этики. 111

Экономика В России предложили деноминацию рубля Руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей деноминации российской валюты в 100 раз, пишут "Ведомости". 884

Политика ЮНЕСКО призвала Турцию сохранить статус собора Святой Софии ЮНЕСКО призывает Турцию не менять статус собора-музея Святой Софии в Стамбуле и не превращать его в мечеть. 258

Общество Действие просроченных водительских прав продлено до конца года Действие водительских прав, подлежащих замене в период с 1 февраля по 15 июля 2020 включительно, продленное по распоряжению президента РФ, увеличили до конца 2020 года.

Гаджеты Android 10 стала самой быстро распространяемой версией ОС Google Компании удалось добиться определённого прогресса в этом, поскольку актуальная в настоящее время Android 10 стала самой быстро распространяемой версией ОС.

Общество Смертность в июне в Петербурге выросла на 55% Смертность в июне 2019 года в Петербурге Kzags.gov.spb.ru До мая колебания месячной смертности прошлого и нынешнего годов были не столь заметными: в марте 2019 года скончались 5116 человек, в марте 2020 года — 5094 человека; в апреле 2019 года умерли 5207 человек, в апреле 2020 года — 5303 человека. 330

Общество В Госдуму внесен законопроект об ограничении изъятия детей из семьи Сопредседатели рабочей группы по поправкам к Конституции, депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект, который ограничивает внесудебное изъятие детей из семьи. 42