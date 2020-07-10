Общество

КоммерсантъКоммерсантъМишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трассу М-12 Москва—Казань надо ввести в эксплуатацию в 2024 году.
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Итоги дня: Мишустин дал старт строительству трассы Москва – Казань, РФ начнет переговоры о международных полетах с 15 июля, Метшин представил «антивирусную программу»

БИЗНЕС Onlineвчера в 13:00

Мишустин дал старт мегапроекту магистрали Москва — Казань

Реальное времявчера в 10:50

Мишустин заявил, что кабмин ставит задачу в 2024 году ввести в эксплуатацию трассу М-12

ТАССвчера в 06:57

Конкурсы на строительство трассы М-12 должны пройти не позднее 10 сентября - Мишустин

Интерфаксвчера в 06:51

Мишустин дал ход автотрассе из Европы в Западный Китай и дальше

РИА Новостивчера в 11:14

Битумный путь: скоростная магистраль до Казани появится к 2024 году

Известиявчера в 09:44

Автотрассу Москва — Казань планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году

Татар-информвчера в 07:24
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Армия и оружие

ВС Латвии заявили о приближении семи российских кораблей к границе

ТАСС 09 июля в 12:17
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Армия и оружие

Украина и НАТО договорились усилить присутствие альянса в Черном море

Министр обороны Украины Андрей Таран и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время телефонного разговора договорились об усилении присутствия сил и средств альянса в Черном море.
Lenta.ru 09 июля в 11:42
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Общество

В Хабаровском крае прошли митинги в поддержку Фургала

В Хабаровске жители вышли на стихийный митинг против ареста губернатора Сергея Фургала, который обвиняется в организации убийств, передает портал dvhab.ru.
BFM.ru 02:40
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Кино

У фильма «Бэтмен навсегда» есть «более мрачная» версия

Сам твит Бернардина о выпуске расширенной версии "Бэтмена навсегда" включал опрос о том, захотят ли зрители это увидеть.
Российская газета вчера в 10:02
Общество

Граждан РФ с 1 августа ждут новые льготы, надбавки и повышение пенсий

Новые льготы, пособия и увеличение выплат будут произведены в России в начале августа текущего года.
iReactor 09 июля в 06:04
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Общество

Илон Маск сообщил о беседе с семьей академика Королева

Основатель аэрокосмической компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск сообщил в Twitter, что он провел беседу с семьей советского инженера-конструктора и академика Сергея Королева.
РБК вчера в 20:44
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Общество

Росстат насчитал в мае 7444 умерших от коронавируса

По данным Росстата, в стране в мае от коронавирусной инфекции умерли 7444 человека, в 5644 случаях вирус идентифицирован, еще в 1800 его идентифицировать не удалось.
Интерфакс вчера в 10:22
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Шоу-бизнес

Сын Сафронова решил похудеть, уронив партнершу во время секса

Экспресс газета 03:06
Общество

В Сочи по требованию черкесов снесли памятник «Подвигу русских солдат»

Ruposters.ru 09 июля в 07:07
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Происшествия

Протест в Белграде завершился после задержания зачинщиков беспорядков

Антиправительственный протест в столице Сербии завершился после задержания нескольких десятков зачинщиков беспорядков.
ТАСС вчера в 19:07
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Политика

Трамп признал ответственность за кибератаку против России в 2018 году

Президент Дональд Трамп впервые подтвердил, что Соединенные Штаты провели скрытую кибератаку в 2018 году против российского агентства интернет-исследований, которое в Вашингтоне обвиняют якобы в содействии вмешательству в президентские выборы 2016 года.
Российская газета вчера в 23:08
196
Происшествия

Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти

Коммерсантъ 01:18
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Общество

Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6

Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM вчера в 13:02
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Здоровье

В Башкирии четыре ребёнка скончались от внебольничной пневмонии

От внебольничной пневмонии скончались 135 человек, в том числе четыре ребёнка, показатель летальности составил 0,6%. При этом республиканские данные по заболеваемости выше среднероссийских (517,61) на 4,3% и на 8,1% ниже показателей по Приволжскому федеральному округу (587,35).
UfacityNews.ru 00:02
3
Общество

В Саратовской области заражение коронавирусом выявлено у 7417 человек

В Саратовской области по информации на 10 июля носителями коронавируса числятся 7417 человек, за сутки положительные тесты получили еще 92 пациента.
REGNUM вчера в 02:38
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Происшествия

Убитый в Башкирии ветеран Великой Отечественной войны жил один

Столетний ветеран Великой Отечественной войны, найденный убитым в собственном доме в Башкирии, проживал один и мог самостоятельно себя обслуживать, рассказал РИА Новости источник в следственных органах региона.
РИА Новости вчера в 03:08
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Политика

Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть

Ранее Госсовет Турции аннулировал решение 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в музей.
RT на русском вчера в 10:20
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Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
Известия вчера в 17:01
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Авто

«АвтоВАЗ» начал производить внедорожники Niva под маркой Lada

"АвтоВАЗ" запустил производство внедорожников Niva под маркой Lada на своем заводе в Тольятти.
Инфорос вчера в 07:00
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Происшествия

Трое подростков погибли в результате ДТП на трассе в Башкирии

Трое подростков погибли в результате ДТП с участием автомобиля ВАЗ 2109 на трассе в Башкирии, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике в субботу.
ТАСС 01:16
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Общество

Правительство приняло проект по выплатам медикам компенсаций за отпуск

Правительство РФ приняло проект распоряжения о выделении бюджетных ассигнований на компенсации за отпуск для медицинских работников, сообщается на сайте кабмина в субботу.
РИА Новости 02:47
Происшествия

В Египте 10 человек погибли при попытке спасти тонущего ребенка

Вблизи Александрии (Египет) в море утонули 10 человек, пытавшиеся спасти ребенка, сообщил 10 июля портал Al Balad.
Известия вчера в 21:22
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Общество

Клишас пригрозил адвокатам по делу Ефремова последствиями

Москва, 11 июля 2020, 08:50 — REGNUM Адвокатам по делу актера Михаила Ефремова — Эльману Пашаеву и Александру Добровинскому — пригрозил последствиями полномочный представитель Совета Федерации в Конституционном суде, сенатор Андрей Клишас.
REGNUM 01:50
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Общество

Болгария и Хорватия готовятся перейти на евро

Стало известно, что Болгария и Хорватия готовятся присоединиться к системе Европейского механизма валютных курсов (ERM-2).
Финансовая газета 09 июля в 11:50
Шоу-бизнес

Карпович прокомментировала сведения о совместном отдыхе с Прилучным

Вечерняя Москва вчера в 13:58
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Космос

США и Япония подписали декларацию о сотрудничестве в освоении Луны

Представители НАСА и Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии подписали декларацию о сотрудничестве в программе по освоению Луны, сообщают японские СМИ.
Взгляд.ру 02:37
Политика

Путин объяснил уважительный тон диалога России с партнерами

Москва предпочитает общаться с партнерами исключительно в уважительном тоне, заявил президент Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 14:09
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Шоу-бизнес

Лиза Арзамасова прокомментировала свои отношения с Ильей Авербухом

Недавно в сети появились провокационные снимки 25-летней Елизаветы Арзамасовой, которая сидела за столом в кафе с 46-летним Ильей Авербухом.
RuNews24.ru вчера в 04:32
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Общество

Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года

11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года.
Российская газета вчера в 08:57
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Шоу-бизнес

Влад Соколовский устроил новой девушке веселый день рождения

Больше снимков опубликовала подруга Сурковой. Влад Соколовский постарался, чтобы этот день для Ангелины стал особенным.
Lisa.ru вчера в 06:15
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