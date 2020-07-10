Общество
КоммерсантъМишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трассу М-12 Москва—Казань надо ввести в эксплуатацию в 2024 году.
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Общество
Адвокатов по делу Ефремова привлекли к дисциплинарной ответственности
Против адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева и Александра Добровинского, который представляет пострадавшую в смертельном ДТП сторону, возбудили дисциплинарные дела из-за нарушения кодекса этики.
РИА Новости 07:05
Шоу-бизнес
Прилучного и Карпович сфотографировали в Ялте
Пара отдыхала в аквапарке вместе с детьми актера В Сети появилась информация, что Павел Прилучный уехал отдыхать в Ялту с детьми и звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович.
WomanHit.ru 04:10
Здоровье
В Волгоградской области отложили снятие ограничений из-за коронавируса
В Волгоградской области в конце июня значительно ослабили режим самоизоляции, однако некоторые ограничения продолжают действовать на территории региона.
SM News 07:36
Политика
Песков: В Кремле не знают о записи разговора Путина с Порошенко
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, отметив, что не знаком с записью.
Evo-rus.com 02:10
Политика
Песков: в Кремле приветствуют снятие ограничений с Telegram
Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня заместитель главы Минкомсвязи России Алексей Волин заявил, что одной из причин разблокировки Telegram является сотрудничество представителей мессенджера в сфере борьбы с терроризмом.
REGNUM 07:34
Транспорт
Рейс из Москвы в Пекин запретили из-за коронавирусных пассажиров
«Маршрут Air China между Москвой и Пекином закрыт на одну неделю из-за того, что у пассажиров на недавнем рейсе тест на COVID-19 дал положительный результат», — об этом 10 июля сообщает Управление гражданской авиации Китая.
Фонтанка.Ру 04:54
Экономика
Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня
Помимо активного ухода бизнеса в серые схемы росту денежной массы способствуют и россияне, получающие зарплаты в конвертах.
Ведомости вчера в 17:12
Политика
Кремль отрицает обсуждение отмены «дня тишины»
Ранее РБК сообщило со ссылкой на источники, что администрация президента обсуждает возможность отмены «дня тишины», запрет на публикацию экзит-полов до закрытия участков и назначение наблюдателей только через Общественную палату.
Коммерсантъ 06:27
Общество
Коронавирус поставил Израиль на грань экономической катастрофы
Ахиллесовой пятой израильской экономики оказался столь характерный для нее сервисный сектор: национальная авиакомпания El Al стоит на грани банкротства, туристы больше не приносят стране валюту, а вслед за туризмом огромные проблемы испытывают множество небольших предприятий.
Взгляд.ру 06:54
Общество
В ВОЗ предполагают возврат ограничений в России из-за коронавируса
Всемирная организация здравоохранения предупредила, что ряд ограничений из-за COVID-19 может вернуться в Россию, если люди не будут соблюдать правила поведения.
Газета.Ru 02:04
Политика
Вучич назвал бессмысленной позицию Косово на переговорах под эгидой ЕС
Президент Сербии Вучич назвал бессмысленными требования властей самопровозглашенной республики Косово, выдвинутые на недавних переговорах в Париже под эгидой ЕС.
Российская газета 08:08
Происшествия
На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки
В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета вчера в 23:02
Общество
В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября
Линейки в школах 1 сентября проведут в новой форме, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 08 июля в 09:38
Политика
ЮНЕСКО призвала Турцию сохранить статус собора Святой Софии
ЮНЕСКО призывает Турцию не менять статус собора-музея Святой Софии в Стамбуле и не превращать его в мечеть.
Известия 07:52
Футбол
«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов
В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
Вести.Ru 07:00
Политика
МИД Грузии вызвал посла Украины из-за заявлений Саакашвили
Дипломаты министерства иностранных дел Грузии провели встречу с украинским послом Игорем Долговым, который был вызван в ведомство в связи с заявлениями главы исполнительного комитета национального совета реформ Украины, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о том, что он не признает легитимность нынешнего грузинского руководства, сообщает пресс-служба МИД Грузии.
РИА Новости 07:57
Общество
Режим самоизоляции в Югре продлили до 27 июля
"Приняла решение о продлении режима обязательной самоизоляции до 27 июля включительно", - сказала Комарова.
ТАСС 05:47
Происшествия
Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM вчера в 07:34
Происшествия
В Кировской области один человек погиб при взрыве газа в жилом доме
Один человек погиб и двое ранены при взрыве газа в многоквартирном жилом доме в поселке Кикнур Кировской области, сообщило в пятницу ГУ МЧС по региону.
Российская газета 01:39
Армия и оружие
Проходящий модернизацию «Маршал Шапошников» вышел на ходовые испытания
Проходящий капитальный ремонт и модернизацию в центре судоремонта "Дальзавод" бывший БПК проекта 1155, а ныне фрегат "Маршал Шапошников", впервые вышел на заводские ходовые испытания.
Военное обозрение 02:04
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев отреагировал на слухи о романе с Алексом Малиновским
В настоящее время певец отдыхает вместе с друзьями, а СМИ уже успели написать, будто бы Лазарев поселился в одном номере с Малиновским.
Bimru.ru 03:19
Технологии
В популярных приложениях по всему миру произошел сбой
Ряд популярных приложений перестали работать на гаджетах по всему миру. Сбои зафиксировал сервис Downdetector.
Газета.Ru 08:03
Наука
Зависимость депрессии от вируса герпеса выявлена
ToDay News Ufa 04:18
Футбол
На стадионе «Торпедо» в Москве молния ударила в 16-летнего футболиста
Не растерялся лишь тренер команды Антон Басов. Мужчина откачал мальчика и передал его скорой. Сегодня ребенок уже пришел в себя.
Телеканал Санкт-Петербург 07 июля в 06:56
Происшествия
С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep
Мировой суд Хамовнического района постановил взыскать с актера Михаила Ефремова свыше 117 тысяч рублей: это налоговая задолженность за Jeep, на котором он попал в ДТП 8 июня.
Российская газета 03:38
Армия и оружие
Украинские войска 6 раз за сутки нарушили перемирие на территории ДНР
Нарушение режима прекращения огня со стороны подразделений ВСУ 6 раз за прошедшие сутки зафиксировали наблюдатели в Донецкой Республике, 9 июля сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
ИА Красная Весна вчера в 02:44
Музыка
Вышел клип на последнюю песню «Время и Стекло»
Украинская группа «Время и Стекло» выпустила клип на песню Last Dance. Этой композицией коллектив завершает совместную карьеру.
News.ru 04:07