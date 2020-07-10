Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трассу М-12 Москва—Казань надо ввести в эксплуатацию в 2024 году.

Мишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году

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Политика Песков: в Кремле приветствуют снятие ограничений с Telegram Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня заместитель главы Минкомсвязи России Алексей Волин заявил, что одной из причин разблокировки Telegram является сотрудничество представителей мессенджера в сфере борьбы с терроризмом. 1

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Политика Кремль отрицает обсуждение отмены «дня тишины» Ранее РБК сообщило со ссылкой на источники, что администрация президента обсуждает возможность отмены «дня тишины», запрет на публикацию экзит-полов до закрытия участков и назначение наблюдателей только через Общественную палату. 67

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