Общество

КоммерсантъКоммерсантъМишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трассу М-12 Москва—Казань надо ввести в эксплуатацию в 2024 году.
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Мишустин заявил, что кабмин ставит задачу в 2024 году ввести в эксплуатацию трассу М-12

ТАСС06:57

Мишустин назвал трассу Москва – Казань самым крупным дорожным проектом на 3–4 года

БИЗНЕС Online06:07

На строительство трассы Москва–Казань выделят 150 млрд рублей

Известия07:00

Мишустин сообщил, что на строительство трассы Москва — Казань из ФНБ выделят 150 млрд рублей

Реальное время06:35

Автотрассу Москва — Казань планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году

Татар-информ07:24

Конкурсы на строительство трассы М-12 должны пройти не позднее 10 сентября - Мишустин

Интерфакс06:51

Мишустин оценил значение трассы до Казани для восстановления экономики РФ

РИА Новости07:39
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Общество

Адвокатов по делу Ефремова привлекли к дисциплинарной ответственности

Против адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева и Александра Добровинского, который представляет пострадавшую в смертельном ДТП сторону, возбудили дисциплинарные дела из-за нарушения кодекса этики.
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Шоу-бизнес

Прилучного и Карпович сфотографировали в Ялте

Пара отдыхала в аквапарке вместе с детьми актера В Сети появилась информация, что Павел Прилучный уехал отдыхать в Ялту с детьми и звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович.
WomanHit.ru 04:10
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Происшествия

Фургал в суде заявил о своей полной невиновности

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Здоровье

В Волгоградской области отложили снятие ограничений из-за коронавируса

В Волгоградской области в конце июня значительно ослабили режим самоизоляции, однако некоторые ограничения продолжают действовать на территории региона.
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Политика

Песков: В Кремле не знают о записи разговора Путина с Порошенко

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, отметив, что не знаком с записью.
Evo-rus.com 02:10
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Политика

Песков: в Кремле приветствуют снятие ограничений с Telegram

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня заместитель главы Минкомсвязи России Алексей Волин заявил, что одной из причин разблокировки Telegram является сотрудничество представителей мессенджера в сфере борьбы с терроризмом.
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Транспорт

Рейс из Москвы в Пекин запретили из-за коронавирусных пассажиров

«Маршрут Air China между Москвой и Пекином закрыт на одну неделю из-за того, что у пассажиров на недавнем рейсе тест на COVID-19 дал положительный результат», — об этом 10 июля сообщает Управление гражданской авиации Китая.
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Экономика

Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня

Помимо активного ухода бизнеса в серые схемы росту денежной массы способствуют и россияне, получающие зарплаты в конвертах.
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Авто

Китай устанавливает требования к качеству воздуха в автомобилях

110km.ru 03:15
Политика

Кремль отрицает обсуждение отмены «дня тишины»

Ранее РБК сообщило со ссылкой на источники, что администрация президента обсуждает возможность отмены «дня тишины», запрет на публикацию экзит-полов до закрытия участков и назначение наблюдателей только через Общественную палату.
Коммерсантъ 06:27
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Общество

Коронавирус поставил Израиль на грань экономической катастрофы

Ахиллесовой пятой израильской экономики оказался столь характерный для нее сервисный сектор: национальная авиакомпания El Al стоит на грани банкротства, туристы больше не приносят стране валюту, а вслед за туризмом огромные проблемы испытывают множество небольших предприятий.
Взгляд.ру 06:54
Общество

В ВОЗ предполагают возврат ограничений в России из-за коронавируса

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что ряд ограничений из-за COVID-19 может вернуться в Россию, если люди не будут соблюдать правила поведения.
Газета.Ru 02:04
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Политика

Вучич назвал бессмысленной позицию Косово на переговорах под эгидой ЕС

Президент Сербии Вучич назвал бессмысленными требования властей самопровозглашенной республики Косово, выдвинутые на недавних переговорах в Париже под эгидой ЕС.
Российская газета 08:08
Происшествия

На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки

В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета вчера в 23:02
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Общество

В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября

Линейки в школах 1 сентября проведут в новой форме, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 08 июля в 09:38
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Политика

ЮНЕСКО призвала Турцию сохранить статус собора Святой Софии

ЮНЕСКО призывает Турцию не менять статус собора-музея Святой Софии в Стамбуле и не превращать его в мечеть.
Известия 07:52
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Футбол

«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов

В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
Вести.Ru 07:00
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В Омской области детский сад закрыли на карантин из-за коронавируса

ВОмске 05:23
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Политика

МИД Грузии вызвал посла Украины из-за заявлений Саакашвили

Дипломаты министерства иностранных дел Грузии провели встречу с украинским послом Игорем Долговым, который был вызван в ведомство в связи с заявлениями главы исполнительного комитета национального совета реформ Украины, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о том, что он не признает легитимность нынешнего грузинского руководства, сообщает пресс-служба МИД Грузии.
РИА Новости 07:57
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Общество

Режим самоизоляции в Югре продлили до 27 июля

"Приняла решение о продлении режима обязательной самоизоляции до 27 июля включительно", - сказала Комарова.
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Происшествия

Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии

Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM вчера в 07:34
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Происшествия

В Кировской области один человек погиб при взрыве газа в жилом доме

Один человек погиб и двое ранены при взрыве газа в многоквартирном жилом доме в поселке Кикнур Кировской области, сообщило в пятницу ГУ МЧС по региону.
Российская газета 01:39
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Армия и оружие

Проходящий модернизацию «Маршал Шапошников» вышел на ходовые испытания

Проходящий капитальный ремонт и модернизацию в центре судоремонта "Дальзавод" бывший БПК проекта 1155, а ныне фрегат "Маршал Шапошников", впервые вышел на заводские ходовые испытания.
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Сергей Лазарев отреагировал на слухи о романе с Алексом Малиновским

В настоящее время певец отдыхает вместе с друзьями, а СМИ уже успели написать, будто бы Лазарев поселился в одном номере с Малиновским.
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В популярных приложениях по всему миру произошел сбой

Ряд популярных приложений перестали работать на гаджетах по всему миру. Сбои зафиксировал сервис Downdetector.
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Зависимость депрессии от вируса герпеса выявлена

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Не растерялся лишь тренер команды Антон Басов. Мужчина откачал мальчика и передал его скорой. Сегодня ребенок уже пришел в себя.
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С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep

Мировой суд Хамовнического района постановил взыскать с актера Михаила Ефремова свыше 117 тысяч рублей: это налоговая задолженность за Jeep, на котором он попал в ДТП 8 июня.
Российская газета 03:38
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Армия и оружие

Украинские войска 6 раз за сутки нарушили перемирие на территории ДНР

Нарушение режима прекращения огня со стороны подразделений ВСУ 6 раз за прошедшие сутки зафиксировали наблюдатели в Донецкой Республике, 9 июля сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
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Вышел клип на последнюю песню «Время и Стекло»

Украинская группа «Время и Стекло» выпустила клип на песню Last Dance. Этой композицией коллектив завершает совместную карьеру.
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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