Общество
КоммерсантъМишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трассу М-12 Москва—Казань надо ввести в эксплуатацию в 2024 году.
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Технологии
В работе приложений для Apple произошел сбой по всему миру
Пользователи приложений для Apple пожаловались на массовые сбои в работе различных популярных приложений.
РБК 09:15
Политика
Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть
RT на русском 10:20
Происшествия
Хабаровского губернатора Фургала задержали по подозрению в убийствах
БрянскToday вчера в 00:48
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости вчера в 06:04
Футбол
Главный тренер «Спартака» Тедеско дисквалифицирован до конца сезона
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско получил трехматчевую дисквалификацию по итогам игры 27-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).
Metaratings 10:06
Политика
Власти Нидерландов подадут в ЕСПЧ иск к России из-за крушения MH17
Правительство Нидерландов намерено подать иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за крушения в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17.
RT на русском 09:12
Политика
Песков рассказал об отношении Путина к проявлениям гомофобии
Российский президент Владимир Путин нетерпим к любым перегибам, сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в ответ на вопрос об отношении главы государства к гомофобным высказываниям.
Газета.Ru 09:02
Экономика
Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru вчера в 13:25
Культура
Far Cry 6 появился в PS Store с Джанкарло Эспозито на обложке
Стало известно, что в гонконгском PlayStation Store появился Far Cry 6, на обложке которого изображен актер Джанкарло Эспозито, сыгравший в сериалах "Во все тяжкие" и "Мандалорец".
Vprognoze.ru 08:15
Энергетика
Поставки нефти в мире снизились до минимума за девять лет
На фоне пандемии коронавируса и падения спроса крупнейшие производители нефти, включая Россию и Саудовскую Аравию, заключили соглашение о рекордном снижении добычи на 9,7 млн т барр. в сутки в рамках сделки ОПЕК+, которая будет действовать два года — с 1 мая 2020 года до начала мая 2022 года.
РБК 09:29
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru 09:52
Политика
Козак назвал последствия пересмотра Киевом Минских соглашений
Если власти Украины подтвердят заявление о пересмотре Минских соглашений, это будет означать выход Киева из договоренностей и из минского и нормандского форматов переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил журналистам замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак.
РИА Новости 09:38
Шоу-бизнес
Прилучного и Карпович сфотографировали в Ялте
Пара отдыхала в аквапарке вместе с детьми актера В Сети появилась информация, что Павел Прилучный уехал отдыхать в Ялту с детьми и звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович.
WomanHit.ru 04:10
Политика
МИД Грузии вызвал посла Украины из-за заявлений Саакашвили
Украинский посол в Тбилиси Игорь Долгов был вызван в МИД Грузии для разъяснений по поводу заявлений бывшего грузинского лидера, главы исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили.
RT на русском 07:57
Единоборства
Петр Ян уложился в вес перед боем за титул чемпиона UFC с Алдо
Российский боец UFC в легчайшем весе Петр Ян успешно прошёл взвешивание перед титульным боем с бразильцем Жозе Алдо.
Metaratings 09:35
Биатлон
Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ
Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru 03:01
Армия и оружие
Минобороны Грузии заявило об утере вооружения в 2008 году
Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что во время военного конфликта с Южной Осетией в 2008 году было утеряно вооружение, закупленное для грузинской армии, его стоимость исчислялась в миллионах долларов.
РИА Новости 10:16
Общество
Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами
Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru вчера в 13:30
Наука
Ученые доказали, что умирающий человек продолжает слышать
Популярная механика 03:00
Происшествия
ТАСС: неизвестные сообщили о минировании высотки МИД РФ
«Специалисты проверяют сообщение о "минировании" здания по адресу: Смоленская-Сенная площадь, дом 32/34, где находится здание МИД»,— рассказал собеседник агентства.
Коммерсантъ 09:55
Авто
«АвтоВАЗ» начал выпускать внедорожники Niva под маркой Lada
Ранее внедорожник выпускался под брендом Chevrolet на совместном предприятии General Motors и "АвтоВАЗа".
ТАСС 06:46
Здоровье
Физиолог рассказал, как закаляться холодной водой, когда нет горячей
Президент общественной организации "Лига защиты врачей" Семен Гальперин в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" рассказал, что людям, страдающим хроническими заболеваниями, следует быть острожными при водных процедурах при летних отключениях воды.
РЕН ТВ 08:39
Хоккей
Хоккеист клуба ВХЛ «Южный Урал» умер в возрасте 23 лет
Хоккеист команды «Южный Урал» Павел Крутий умер в возрасте 23 лет. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России.
РБК 09:26
Футбол
Станция метро «Новокрестовская» переименована в честь «Зенита»
Топонимическая комиссия Санкт-Петербурга одобрила переименование станции метро "Новокрестовская" в "Зенит", сообщил РИА Новости генеральный директор "сине-бело-голубых" Александр Медведев.
РИА Новости 09:26
Игры
И ещё раз купите Skyrim: на сайте французского отделения Amazon появилась страница TES V: Skyrim для PS5
Согласно французскому отделению Amazon, Bethesda Softworks выпустит на PS5 The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition по цене 70 евро в европейском регионе.
3DNews 05:22
Энергетика
WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году
Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.
Ведомости 03:13
Общество
Смертность в Петербурге побила десятилетний рекорд из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге в июне показатель смертности впервые за 10 лет наблюдений превысил семь тысяч человек.
Православие и Мир 05:04