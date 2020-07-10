Общество
КоммерсантъМишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трассу М-12 Москва—Казань надо ввести в эксплуатацию в 2024 году.
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Политика
Власти Нидерландов подадут в ЕСПЧ иск к России из-за крушения MH17
Правительство Нидерландов намерено подать иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за крушения в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17.
RT на русском 09:12
Политика
Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам
Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru 03:36
Технологии
В работе приложений на iOS произошел масштабный сбой
По информации The Verge, сбой может быть связан с SDK Facebook, который многие приложения используют для управления входами пользователей.
Коммерсантъ 08:38
Автоспорт
«Формула-1» утвердила проведение Гран-при России в Сочи в 2020 году
Из-за пандемии коронавируса сезон-2020 в "Формуле-1" стартовал только в июле: неделю назад начался уикенд в рамках Гран-при Австрии.
Интерфакс-Спорт 05:16
Политика
Госсовет Турции разрешил сменить статус собора Святой Софии на мечеть
Государственный совет Турции одобрил изменение статуса собора Святой Софии в Стамбуле с музея на мечеть.
Известия 09:07
Происшествия
В Кировской области один человек погиб при взрыве газа в жилом доме
Один человек погиб и двое ранены при взрыве газа в многоквартирном жилом доме в поселке Кикнур Кировской области, сообщило в пятницу ГУ МЧС по региону.
Российская газета 01:39
Футбол
Матч РПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА перенесен на 16 июля
Московское дерби между "Локомотивом" и ЦСКА в рамках предпоследнего 29-го тура чемпионата России по футболу перенесено с 15 на 16 июля, сообщается на официальном сайте Российской премьер-лиги.
РИА Новости 09:28
Политика
Песков ответил на вопрос об отношении Путина к проявлениям гомофобии
Президент России Владимир Путин относится нетерпимо к любым перегибам, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о гомофобных высказываниях в присутствии главы государства.
RT на русском 07:11
Общество
Собянин не ожидает второй волны коронавируса в Москве
Вторая волна распространения коронавируса в Москве не ожидается, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала «Россия 24».
Ведомости 09:14
Путешествия
Туристический поток в Анталью в июле вырос до 27 тысяч
В июле иностранный турпоток вырос до 27 тысяч и продолжает увеличение.
Countryscanner 05:23
Общество
Антитела к коронавирусу выявили у 21,7% протестированных москвичей
Согласно результатам четвертого этапа ИФА-тестирования, которое прошло с 19 июня по 2 июля, у 21,7% москвичей формируется иммунитет к коронавирусу, за две недели в исследовании поучаствовали 98 тыс. человек.
Известия 09:23
Общество
Россиян с 1 августа ждут новые льготы, надбавки и повышение пенсий
Новые начисления начнутся с 1 августа и коснутся только пенсионеров старше 75 лет.
Карелинформ 05:12
Политика
МИД Грузии вызвал посла Украины из-за заявлений Саакашвили
Дипломаты министерства иностранных дел Грузии провели встречу с украинским послом Игорем Долговым, который был вызван в ведомство в связи с заявлениями главы исполнительного комитета национального совета реформ Украины, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о том, что он не признает легитимность нынешнего грузинского руководства, сообщает пресс-служба МИД Грузии.
РИА Новости 07:57
Происшествия
Школьника заподозрили в убийстве завуча в поселке под Новосибирском
Восьмиклассника из школы поселка Смоленский Мошковского района Новосибирской области подозревают в убийстве учительницы.
Известия 06:18
Политика
Фракция ЛДПР может сдать полномочия в поддержку Фургала
"Фракция ЛДПР сдаст полномочия и уйдет отсюда, пусть весь мир узнает, что за бардак в стране", - сказал Жириновский.
Кривое-зеркало.ру вчера в 07:05
Космос
Ученые обнаружили в космосе загадочный объект и странный свет
Одно из исследований посвящено гравитационной волне, появившейся в результате слияния черной дыры и «таинственного объекта».
Популярная механика 08 июля в 10:35
Происшествия
Убитый в Башкирии ветеран Великой Отечественной войны жил один
Столетний ветеран Великой Отечественной войны, найденный убитым в собственном доме в Башкирии, проживал один и мог самостоятельно себя обслуживать, рассказал РИА Новости источник в следственных органах региона.
РИА Новости 03:08
Авто
Суперкар Nissan GT-R подготовили для бездорожья
По данным площадки Classic Youngtimers Consultancy, где автомобиль выставлен на продажу, мощность 3,8-литрового V6 превышает 600 л.с. Это больше, чем у GT-R Nismo, который способен разгоняться с места до 100 км/ч за 2,9 секунды.
Тарантас Ньюс 03:21
Игры
Джефф Кейли: Valve отменила 5 игр по вселенной Half-Life
Evo-rus.com 03:02
Хоккей
Хоккеист клуба ВХЛ «Южный Урал» умер в возрасте 23 лет
Хоккеист команды «Южный Урал» Павел Крутий умер в возрасте 23 лет. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России.
РБК 09:26
Игры
В Epic Games Store началась бесплатная раздача сразу трёх игр
Ferra вчера в 13:33
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Глава информационноз-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей проведения деноминации российской валюты в 100 раз, сообщили "Ведомости".
РИА Новости 08:40
Шоу-бизнес
Как выглядит подросший сын Джорджа и Амаль Клуни
Фотографам удалось запечатлеть 3-летнего сына звездной пары. Малыш подрос с тех пор, как мы видели его в последний раз.
Woman.ru 08:39
Наука
Возраст «Великана из Серн-Эббас» определили по раковинам улиток
Знаменитый британский геоглиф "Великан из Серн-Эббас" оказался не таким старым, как считалось до сих пор.
Planet Today 05:19
Здоровье
В Ростове за сутки выявлено 56 случаев коронавируса
В Ростовской области за сутки подтверждено 92 случая заболевания коронавирусом. Наибольшее число выявлено в Ростове.
Блокнот Ростов-на-Дону 05:00
Экономика
Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru вчера в 13:25
Здоровье
Российское лекарство от коронавируса признано опасным для беременных
По мнению вирусолога, профессора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолия Альтштейна, ранее одобренный Минздравом препарат от коронавируса «Авифавир» может представлять серьезную опасность для беременных женщин.
Live24 06:26