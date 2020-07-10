Общество

КоммерсантъКоммерсантъМишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трассу М-12 Москва—Казань надо ввести в эксплуатацию в 2024 году.
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Правительство потратит из ФНБ на трассу Москва – Казань 150 млрд рублей

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ТАСС06:57

Автотрассу Москва — Казань планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году

Татар-информ07:24
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Ученые MIT рассказали о необычном способе диагностики коронавируса.
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Если украинские власти подтвердят заявление о пересмотре минских соглашений, то тогда это приведет к выходу Киева из всех договоренностей и переговоров по Донбассу.
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«Постараемся дать жару и в оставшихся матчах». Евсеев — о подготовке к матчу с «Локомотивом»

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Новый глава Абхазии предложил Грузии примирение

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