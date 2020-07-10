Общество
КоммерсантъМишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трассу М-12 Москва—Казань надо ввести в эксплуатацию в 2024 году.
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Общество
В Свердловской области ЕГЭ по математике сдали более 19 тыс. человек
В Свердловской области единый госэкзамен по математике профильного уровня 10 июля сдали более 19 тыс. человек.
REGNUM 12:21
Политика
Минюст отверг обвинения в причастности России к крушению рейса MH17
Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing "в небе над Украиной, то есть над территорией, в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека", - заявили в Минюсте.
Интерфакс 11:31
Общество
Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля
Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения с другими странами, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости 11:00
Политика
Эрдоган подписал указ сделать собор Святой Софии мечетью
РИА Новости 10:46
Футбол
Роман Асхабадзе: «Ни у кого я не видел такого тактического разбора, как у Карпина. Теория может затянуться на два часа»
Кто-то был бы печален, а Асхабадзе счастлив. Как счастлив работать в Воронеже с «Факелом».
Спорт-Экспресс вчера в 17:30
Гаджеты
Android 10 стала самой быстро распространяемой версией ОС Google
Google смогла достичь значительного прогресса в соответствующем направлении, поскольку актуальная сборка Android 10 достигает девайсов пользователей на 28% быстрее, чем это случалось при работе с Android 9. Спустя 5 месяцев с момента официального старта работы Android 10 новая версия ОС установлена на 100 млн девайсов во всем мире.
Дни24 08:03
Путешествия
Переполненные пляжи Кубани заставили россиян соскучиться по Турции
Самой частой жалобой российских туристов, отдыхающих в этом году на курортах Кубани и Крыма, стало чрезмерное число людей на городских пляжах.
Народные новости 08:10
Происшествия
Хабаровского губернатора Фургала задержали по подозрению в убийствах
БрянскToday вчера в 00:48
Авто
«АвтоВАЗ» начал выпуск Chevrolet Niva под маркой Lada
«АвтоВАЗ» начал выпуск внедорожника Chevrolet Niva под маркой Lada, сообщает российский автопроизводитель.
Коммерсантъ 11:25
Наука
Ученые придумали необычный способ диагностики коронавируса
Ученые MIT рассказали о необычном способе диагностики коронавируса.
Вести.Ru 11:34
Политика
Козак назвал последствия заявления Киева о минских соглашениях
Если украинские власти подтвердят заявление о пересмотре минских соглашений, то тогда это приведет к выходу Киева из всех договоренностей и переговоров по Донбассу.
РБК 12:32
Политика
Украина потратила в этом году $3,6 млн на «стену Яценюка»
Власти Украины в текущем году уже потратили $3,6 млн из 14,8 заявленных на реализацию проекта «Стена» по возведению сооружений на границе с Россией.
Известия 11:37
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту геноцида в годы ВОВ
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту геноцида мирных граждан в годы Великой Отечественной войны на территории Сталинградской области (ныне Волгоградская).
Вести.Ru вчера в 11:07
Футбол
«Постараемся дать жару и в оставшихся матчах». Евсеев — о подготовке к матчу с «Локомотивом»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о подготовке команды к следующему матчу Тинькофф РПЛ.
Матч ТВ 11:39
Космос
SpaceX вновь отложила запуск новой партии интернет-спутников Starlink
Компания SpaceX вновь отложила из-за погодных условий запуск на орбиту тяжелой американской ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 57 спутников интернет-покрытия системы Starlink.
Вечерняя Москва 08 июля в 12:32
Здоровье
Казахстан опроверг информацию Китая о вспышке неизвестной пневмонии
Власти Казахстана опровергли заявление посольства Китая, в котором утверждалось, что в стране наблюдается вспышка неизвестной пневмонии.
Газета.Ru 10:03
Политика
Новый глава Абхазии предложил Грузии примирение
До распада СССР Абхазия на правах автономной республики входила в состав Грузинской ССР, но после распада СССР Абхазия не захотела оставаться частью Грузии.
Новые Известия вчера в 12:29
Футбол
Футболист «Реала» Марсело выбыл из строя из-за травмы бедра
Защитник мадридского "Реала" Марсело выбыл из строя из-за мышечной травмы бедра, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
РИА Новости 12:08
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Эксперты негативно отнеслись к предложению провести деноминацию российского рубля.
РИА Новости 12:00
Общество
Смертность в июне выросла на 55% в Петербурге
В Петербурге смертность в июне 2020 года выросла на 55% в сравнении с июнем 2019 года.
Что происходит 01:56
Игры
В Epic Games Store началась бесплатная раздача сразу трёх игр
Ferra вчера в 13:33
Происшествия
С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep
Российская газета 03:38
Армия и оружие
Focus: российский ЗРК С-500 опережает западные аналоги на 20 лет
Российский зенитный ракетный комплекс С-500 "Прометей" опережает западные технологии на 15-20 лет, пишет немецкое издание Focus.
Газета.Ru вчера в 09:11
Шоу-бизнес
Айза Анохина сообщила о расставании с Олегом Майами
Бывшая супруга рэпера Гуфа, Айза Анохина, сообщила фанатам о расставании со своим молодым бойфрендом Олегом Майами.
OvideO.ru 10:03
Армия и оружие
Минобороны Грузии заявило об утере вооружения в 2008 году
РИА Новости 10:16
Происшествия
На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки
В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета вчера в 23:02