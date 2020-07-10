Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трассу М-12 Москва—Казань надо ввести в эксплуатацию в 2024 году.

Мишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году

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