Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трассу М-12 Москва—Казань надо ввести в эксплуатацию в 2024 году.

Мишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году

Политика МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17 Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 258

Происшествия Двое начальников нижегородской ФСИН задержаны за превышение полномочий Заместителя начальника ГУ ФСИН по Нижегородской области Евгения Сычева и начальника отдела организации оплаты труда Степана Вахонина задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. 33

Футбол «Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.

Гаджеты Аналитик: два MacBook с процессорами Apple выйдут до конца 2020 года Куо полагает, что поставки MacBook в 2020 году возрастут до 16–17 млн единиц, а в 2021 году — при условии, что Apple будет продавать новый MacBook Air по сниженной цене, а спрос на новые 14,1-дюймовые и 16-дюймовые модели MacBook Pro окажется высоким — показатели достигнут 18–20 млн штук.

Общество Литр бензина в России за неделю подорожал на девять копеек Москва, 9 июля 2020, 19:05 — REGNUM Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 29 июня по 6 июля выросла на девять копеек и достигла 45,27 рубля. 7

Космос Блестящее вещество на обратной стороне Луны идентифицировано Ученые смогли определить только плагиоклаз, в количестве около 38 процентов. Состав абсолютно обычный для лунной поверхности. 2

Общество Росавиация составила схему возобновления международного авиасообщения Росавиация разработала матрицу поэтапного возобновления авиасообщения с иностранными государствами, говорится в опубликованном в пятницу, 10 июля, сообщении Росавиации. 1

Политика Курганские инсайды: Собянин прислал своего человека В Курганской области ходят слухи, что мэр Москвы Сергей Собянин прислал в регион своего человека, который якобы должен наблюдать за действиями местных властей.

Общество Евгений Шляхто: в Петербурге улучшилась выявляемость коронавируса Глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ имени В.А. Алмазова» Евгений Шляхто в беседе с «Петербургским дневником» объяснил рост числа заболевших коронавирусом в Петербурге. 4

Политика Трамп заявил о разработке самой скоростной гиперзвуковой ракеты в мире Президент США Дональд Трамп заявил о разработке гиперзвуковой ракеты, которая превзойдет существующие в мире аналоги, так как сможет развить скорость в 17 раз больше.

Футбол Футбольный матч между «Локомотивом» и ЦСКА перенесли на 16 июля Матч 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Локомотивом» и столичным ЦСКА перенесли с 15 на 16 июля.