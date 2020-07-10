Общество
КоммерсантъМишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трассу М-12 Москва—Казань надо ввести в эксплуатацию в 2024 году.
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Киберспорт
В CS:GO была добавлена новая система защиты от читеров
Вчера, 8 июля, Valve добавила в Counter Strike: Global Offensive новую систему защиты от читеров, сообщается в официальном блоге шутера.
Чемпионат вчера в 04:51
Политика
Путин оценил ситуацию на международной экономической арене
Противостояние на международной экономической арене будет продолжаться, уверен президент России Владимир Путин.
РИА Новости 13:34
Политика
МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17
Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская газета 11:19
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Эксперты негативно отнеслись к предложению провести деноминацию российского рубля.
РИА Новости 12:00
Игры
И ещё раз купите Skyrim: на сайте французского отделения Amazon появилась страница TES V: Skyrim для PS5
Согласно французскому отделению Amazon, Bethesda Softworks выпустит на PS5 The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition по цене 70 евро в европейском регионе.
3DNews 05:22
Политика
РФ и ряд стран ОЗХО считают сомнительным доклад о химатаках в Сирии
8 апреля ОЗХО обнародовала доклад по расследованию химатак в Сирии.
РЕН ТВ 13:30
Политика
Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии
Россия и Китай заблокировали проект резолюции Совета безопасности ООН по гуманитарной помощи Сирии.
Военное дело 08 июля в 01:58
Происшествия
Двое начальников нижегородской ФСИН задержаны за превышение полномочий
Заместителя начальника ГУ ФСИН по Нижегородской области Евгения Сычева и начальника отдела организации оплаты труда Степана Вахонина задержали по подозрению в превышении должностных полномочий.
Известия 07:07
Футбол
«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов
В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
Вести.Ru 07:00
Гаджеты
Аналитик: два MacBook с процессорами Apple выйдут до конца 2020 года
Куо полагает, что поставки MacBook в 2020 году возрастут до 16–17 млн единиц, а в 2021 году — при условии, что Apple будет продавать новый MacBook Air по сниженной цене, а спрос на новые 14,1-дюймовые и 16-дюймовые модели MacBook Pro окажется высоким — показатели достигнут 18–20 млн штук.
News.ru 06:31
Общество
Литр бензина в России за неделю подорожал на девять копеек
Москва, 9 июля 2020, 19:05 — REGNUM Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 29 июня по 6 июля выросла на девять копеек и достигла 45,27 рубля.
REGNUM вчера в 12:05
Космос
Блестящее вещество на обратной стороне Луны идентифицировано
Ученые смогли определить только плагиоклаз, в количестве около 38 процентов. Состав абсолютно обычный для лунной поверхности.
Машины и Механизмы 08 июля в 03:15
Политика
Депутаты ЛДПР могут бросить свои рабочие места в Госсовете Крыма
Руководитель фракции ЛДПР в Госсовете Крыма Николай ВОЛКОВ подтвердил «Аргументам недели – Крым» намерение покинуть свои депутатские места.
Аргументы неделi. Крым 02:14
Общество
Росавиация составила схему возобновления международного авиасообщения
Росавиация разработала матрицу поэтапного возобновления авиасообщения с иностранными государствами, говорится в опубликованном в пятницу, 10 июля, сообщении Росавиации.
Известия 12:48
Политика
Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть.
Российская газета 10:40
Политика
Курганские инсайды: Собянин прислал своего человека
В Курганской области ходят слухи, что мэр Москвы Сергей Собянин прислал в регион своего человека, который якобы должен наблюдать за действиями местных властей.
URA.Ru 06:00
Общество
Евгений Шляхто: в Петербурге улучшилась выявляемость коронавируса
Глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ имени В.А. Алмазова» Евгений Шляхто в беседе с «Петербургским дневником» объяснил рост числа заболевших коронавирусом в Петербурге.
Петербургский дневник 13:09
Экономика
Афера XXI века: как Казахстан кинули на колеса
В Казахстане никогда не существовало собственного производства железнодорожных колес.
RuNews24.ru 05:40
Общество
В Казани две девушки станцевали тверк на фоне мечети Кул-Шариф
На голых людей, гулявших по Баумана, не было такой реакции, как на мою жопу, которая потряслась на десятисекундном видео, и там вдалеке где-то была мечеть.
Подъём 10:51
Экономика
Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru вчера в 13:25
Политика
Трамп заявил о разработке самой скоростной гиперзвуковой ракеты в мире
Президент США Дональд Трамп заявил о разработке гиперзвуковой ракеты, которая превзойдет существующие в мире аналоги, так как сможет развить скорость в 17 раз больше.
Lenta.ru 14:04
Происшествия
В Ингушетии СК отказался возбуждать уголовное дело на руководство клиники, где провели «женское обрезание» девятилетней девочке
В июле 2019 года в Ингушетии возбудили уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью (часть 1 статьи 115 УК) в отношении гинеколога Изани Нальгиевой, которая провела в клинике «Айболит» процедуру женского обрезания девятилетней девочке.
Дождь 10:29
Футбол
Футбольный матч между «Локомотивом» и ЦСКА перенесли на 16 июля
Матч 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Локомотивом» и столичным ЦСКА перенесли с 15 на 16 июля.
Вечерняя Москва 10:14
Общество
ВОЗ сообщила о рекордном приросте случаев коронавируса в мире за сутки
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что во всем мире за сутки выявили больше 228 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
Телеканал RTVI 13:53
Политика
Козак назвал последствия заявления Киева о минских соглашениях
Если украинские власти подтвердят заявление о пересмотре минских соглашений, то тогда это приведет к выходу Киева из всех договоренностей и переговоров по Донбассу.
РБК 12:32
Игры
Sony инвестирует 250 миллионов долларов в Epic Games
Представители компании Sony подтвердили информацию об инвестировании 250 миллионов долларов в Epic Games.
Discover24 05:17