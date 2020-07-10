Общество

КоммерсантъКоммерсантъМишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трассу М-12 Москва—Казань надо ввести в эксплуатацию в 2024 году.
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Итоги дня: Мишустин дал старт строительству трассы Москва – Казань, РФ начнет переговоры о международных полетах с 15 июля, Метшин представил «антивирусную программу»

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Битумный путь: скоростная магистраль до Казани появится к 2024 году

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Конкурсы на строительство трассы М-12 должны пройти не позднее 10 сентября - Мишустин

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Началась финальная стадия испытаний российской вакцины от коронавируса

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