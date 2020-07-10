Общество
КоммерсантъМишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трассу М-12 Москва—Казань надо ввести в эксплуатацию в 2024 году.
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Общество
«Бессмертный полк» могут перенести с 26 июля
Коммерсантъ 11:00
Здоровье
Мурашко в Челнах заявил о важности сертификации медучреждений
Комментируя увиденное в больнице, министр здравоохранения РФ подчеркнул важность наличия у БСМП сертификата качества и безопасности медицинской помощи.
Татар-информ 12:51
Происшествия
В подмосковной Рузе ликвидируют последствия прорыва дамбы
В Рузе уже сегодня откроют пострадавший после прорыва дамбы участок Волоколамского шоссе. Об этом сообщают власти Подмосковья.
Вести.Ru вчера в 23:25
Происшествия
Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств
Брянские новости вчера в 05:22
Общество
В Свердловской области ЕГЭ по математике сдали более 19 тыс. человек
В Свердловской области единый госэкзамен по математике профильного уровня 10 июля сдали более 19 тыс. человек.
REGNUM 12:21
Футбол
«Торпедо» разгромило «Спартак-2», Газизов присутствовал на матче
Владелец «Спартака» Леонид Федун и новый генеральный директор клуба Шамиль Газизов посетили контрольный матч «Спартака-2» с «Торпедо».
Metaratings 12:24
Авто
Chery назвала характеристики кроссовера Tiggo 7 Pro для России
В продажу машина поступит в РФ до начала этой осени. Несколько позже будет известна стоимость новинки и ее комплектация.
Evo-rus.com 01:37
Политика
Чиновник, которого Токаев посчитал слишком гламурным, подал в отставку
Глава Фонда обязательного медицинского страхования Айбатыр Жумагулов, которого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посчитал слишком гламурным для занимаемой должности после скандала с машинами, подал в отставку, сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения страны.
РИА Новости 12:25
Армия и оружие
Постпред РФ при ОБСЕ: Украина готовит военный сценарий по Донбассу
Власть Украины активно планирует сценарий военного вторжения в Донбасс, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, вытупая 9 июля на заседании постсовета ОБСЕ.
ИА Красная Весна вчера в 10:38
Политика
Минюст отверг обвинения в причастности России к крушению рейса MH17
Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing "в небе над Украиной, то есть над территорией, в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека", - заявили в Минюсте.
Интерфакс 11:31
Общество
Началась финальная стадия испытаний российской вакцины от коронавируса
В России приступили к финальной стадии клинических испытаний вакцины от коронавируса.
Газета.Ru 03:56
Экономика
В Костромской области субсидии на дезинфекцию получат 1800 бизнесменов
Кострома, 9 июля 2020, 18:04 — REGNUM В Костромской области 1800 предпринимателей могут претендовать на компенсацию затрат на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию в период эпидемии коронавируса.
REGNUM вчера в 11:04
Общество
Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6
Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM 13:02
Общество
Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля
Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости 11:00
Общество
Смертность в июне выросла на 55% в Петербурге
В Петербурге смертность в июне 2020 года выросла на 55% в сравнении с июнем 2019 года.
Что происходит 01:56
Происшествия
С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep
Российская газета 03:38
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев и Алекс Малиновский отдыхают на Черном море вдвоем
Популярный российский певец Сергей Лазарев отправился в отпуск на Черное море вместе со своим коллегой Алексом Малиновским.
Evo-rus.com вчера в 02:50
Автоспорт
Даниил Квят: Не совсем доволен машиной. Мы еще можем прибавить
Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят высказался о пятничных свободных заездах Гран-при Штирии.
Bookmaker-ratings.ru 13:04
Космос
Астрономы обнаружили новый источник углерода во Вселенной
Оказалось, что на последнем этапе жизни звезды, которые вдвое массивнее Солнца, создавали атомы углерода, переносившиеся на поверхность светила и уносившиеся со звездным ветром в межзвездную среду.
Evo-rus.com 01:17
Общество
Росстат насчитал в мае 7444 умерших от коронавируса
По данным Росстата, в стране в мае от коронавирусной инфекции умерли 7444 человека, в 5644 случаях вирус идентифицирован, еще в 1800 его идентифицировать не удалось.
Интерфакс 10:22
Экономика
Сбербанк зафиксировал падение зарплат у половины работающих
Если в марте зарплаты еще показали небольшой рост на 1,7% в годовом выражении, то в апреле они сократились на 6%, а в мае продолжили падение — на 7,6%. Эксперты отметили, что объем ФОТ начал восстанавливаться после открытия экономики в июне.
РБК 12:54
Авто
Компания BMW отзывает 530 автомобилей в России
Новые автомобили 11:35
Здоровье
Казахстан опроверг информацию Китая о вспышке неизвестной пневмонии
Власти Казахстана опровергли заявление посольства Китая, в котором утверждалось, что в стране наблюдается вспышка неизвестной пневмонии.
Газета.Ru 10:03
Общество
Евгений Шляхто: В Петербурге улучшилась выявляемость коронавируса
Глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ имени В. А. Алмазова» Евгений Шляхто в беседе с «Петербургским дневником» объяснил рост числа заболевших коронавирусом в Петербурге.
Петербургский дневник 13:09
Экономика
Афера XXI века: как Казахстан кинули на колеса
В Казахстане никогда не существовало собственного производства железнодорожных колес.
RuNews24.ru 05:40
Гаджеты
Apple выпустила публичную бета-версию iOS 14
Для перехода на новую версию нужно перейти на официальный сайт Apple, после чего зарегистрироваться в программе Apple Beta Software Program.
Piter.tv 04:59
Наука
В Британии представили робота-химика
Evo-rus.com 03:15