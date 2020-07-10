Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трассу М-12 Москва—Казань надо ввести в эксплуатацию в 2024 году.

Мишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году

Здоровье Мурашко в Челнах заявил о важности сертификации медучреждений Комментируя увиденное в больнице, министр здравоохранения РФ подчеркнул важность наличия у БСМП сертификата качества и безопасности медицинской помощи. 9

Происшествия В подмосковной Рузе ликвидируют последствия прорыва дамбы В Рузе уже сегодня откроют пострадавший после прорыва дамбы участок Волоколамского шоссе. Об этом сообщают власти Подмосковья. 608

Футбол «Торпедо» разгромило «Спартак-2», Газизов присутствовал на матче Владелец «Спартака» Леонид Федун и новый генеральный директор клуба Шамиль Газизов посетили контрольный матч «Спартака-2» с «Торпедо».

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Экономика В Костромской области субсидии на дезинфекцию получат 1800 бизнесменов Кострома, 9 июля 2020, 18:04 — REGNUM В Костромской области 1800 предпринимателей могут претендовать на компенсацию затрат на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию в период эпидемии коронавируса. 93

Космос Астрономы обнаружили новый источник углерода во Вселенной Оказалось, что на последнем этапе жизни звезды, которые вдвое массивнее Солнца, создавали атомы углерода, переносившиеся на поверхность светила и уносившиеся со звездным ветром в межзвездную среду.

Общество Росстат насчитал в мае 7444 умерших от коронавируса По данным Росстата, в стране в мае от коронавирусной инфекции умерли 7444 человека, в 5644 случаях вирус идентифицирован, еще в 1800 его идентифицировать не удалось. 68

Экономика Сбербанк зафиксировал падение зарплат у половины работающих Если в марте зарплаты еще показали небольшой рост на 1,7% в годовом выражении, то в апреле они сократились на 6%, а в мае продолжили падение — на 7,6%. Эксперты отметили, что объем ФОТ начал восстанавливаться после открытия экономики в июне. 66

Общество Евгений Шляхто: В Петербурге улучшилась выявляемость коронавируса Глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ имени В. А. Алмазова» Евгений Шляхто в беседе с «Петербургским дневником» объяснил рост числа заболевших коронавирусом в Петербурге.