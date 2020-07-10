Общество

КоммерсантъКоммерсантъМишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трассу М-12 Москва—Казань надо ввести в эксплуатацию в 2024 году.
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Премьер-министр России: платную трассу Москва - Казань должны построить к 2024 году

Вечерняя Казань08:15

Конкурсы на строительство трассы М-12 должны пройти не позднее 10 сентября - Мишустин

Интерфакс06:51

Правительство потратит из ФНБ на трассу Москва – Казань 150 млрд рублей

БИЗНЕС Online08:19

На строительство трассы Москва–Казань выделят 150 млрд рублей

Известия07:00

Мишустин заявил, что кабмин ставит задачу в 2024 году ввести в эксплуатацию трассу М-12

ТАСС06:57

Автотрассу Москва — Казань планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году

Татар-информ07:24

Мишустин оценил значение трассы до Казани для восстановления экономики РФ

РИА Новости07:39
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Политика

МИД Грузии вызвал посла Украины из-за заявлений Саакашвили

Дипломаты министерства иностранных дел Грузии провели встречу с украинским послом Игорем Долговым, который был вызван в ведомство в связи с заявлениями главы исполнительного комитета национального совета реформ Украины, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о том, что он не признает легитимность нынешнего грузинского руководства, сообщает пресс-служба МИД Грузии.
РИА Новости 07:57
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Здоровье

Минздрав принял меры по устранению дефицита лекарств для онкобольных

Минздрав направил письмо в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина для наращивания производства препарата, а также в Минпромторг с призывом принять экстренные меры по возобновлению производства лекарства в прежних объемах.
Газета.Ru вчера в 15:55
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Общество

В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 26 июля

ТАСС 08:40
Политика

Власти Нидерландов подадут иск против России в ЕСПЧ из-за MH17

Власти Нидерландов подадут в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против России в связи с уничтожением в 2014 году лайнера, выполнявшего рейс MH17, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на письмо правительства страны в парламент.
РБК 08:24
Общество

Собянин опроверг угрозу второй волны коронавируса в ближайшее время

Угрозу второй волны опроверг мэр Москвы Сергей Собянин, передает РИА Новости в пятницу, 10 июля.
Lenta.ru 08:32
Армия и оружие

Украина отстрелялась «комплексом унижения» России

В сентябре 2019 года в публикации Popular Mechanics комплекс FGM-148 Javelin был назван «средством унижения» России.
Lenta.ru вчера в 17:21
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Происшествия

Суд арестовал обвиненного в организации убийств губернатора Фургала

Lenta.ru 07:33
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Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Глава информационноз-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей проведения деноминации российской валюты в 100 раз, сообщили "Ведомости".
РИА Новости 08:40
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Общество

Адвокатов по делу Ефремова привлекли к дисциплинарной ответственности

РИА Новости 07:05
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Происшествия

На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки

В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета вчера в 23:02
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Общество

В Петербурге 13 июля возобновят работу салоны красоты и бани

«С 13 июля возобновляется в полном объёме работа парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи), оказание банных услуг, а также некоторых бытовых услуг», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 23:29
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Происшествия

Суд заявил об отсутствии решения об аресте имущества Сафронова

Лефортовский суд Москвы не выносил решения об аресте имущества советника главы «Роскосмоса» и бывшего военного корреспондента «Коммерсанта» Ивана Сафронова, подозреваемого в госизмене.
РБК 08:45
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Происшествия

Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей

"Прошу прощения у своей семьи, которой я принес только боль", - говорится в бумаге, оставленной Пак Вон Суном на рабочем столе в своей резиденции.
Инфорос 04:05
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Технологии

В работе приложений на iOS произошел масштабный сбой

Ряд популярных приложений и сервисов, в числе которых TikTok, Spotify, Pinterest и Tinder, в настоящее время не работают на устройствах iOS, следует из данных сервиса DownDetector.
Коммерсантъ 08:38
Происшествия

Боец UFC Майк Перри избил пожилого мужчину в ресторане

Боец Майк Перри избил пожилого мужчину в техасском ресторане. В результате инцидента пострадали трое человек.
Газета.Ru 08:43
Армия и оружие

Постпред РФ при ОБСЕ: Украина готовит военный сценарий по Донбассу

Власть Украины активно планирует сценарий военного вторжения в Донбасс, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, вытупая 9 июля на заседании постсовета ОБСЕ.
ИА Красная Весна вчера в 10:38
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Происшествия

Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии

Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM вчера в 07:34
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Хоккей

Хоккеист клуба ВХЛ «Южный Урал» скончался в возрасте 23 лет

Хоккеист "Южного Урала" из Орска Павел Крутий скончался на 24-м году жизни, сообщается на сайте Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).
РИА Новости 08:42
Политика

Песков ответил на вопрос об отношении Путина к проявлениям гомофобии

Президент России Владимир Путин относится нетерпимо к любым перегибам, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о гомофобных высказываниях в присутствии главы государства.
RT на русском 07:11
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Происшествия

С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep

Мировой суд Хамовнического района постановил взыскать с актера Михаила Ефремова свыше 117 тысяч рублей: это налоговая задолженность за Jeep, на котором он попал в ДТП 8 июня.
Российская газета 03:38
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Экономика

Расходы по нацпроектам остались на второе полугодие

Расходы по нацпроектам остались на второе полугодие Счетная палата после критики ведомств за неисполнение бюджетов нацпроектов расширила контроль за расходованием их средств в части госзакупок.
Коммерсантъ 02:30
Происшествия

Оползень перекрыл федеральную трассу в Красноярском крае

Оползень объемом около 200 кубометров, сошедший сегодня днем на 33 км федеральной трассы Р-257 "Света", полностью перекрыл движение на участке, соединяющем Дивногорс с поселком Усть-Мана.
Российская газета 06:20
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Футбол

«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов

В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
Вести.Ru 07:00
Армия и оружие

«Военное предупреждение»: НАТО следит за Россией

«Рамблер» писал, что ранее военные эксперты пришли к выводу, что дальнейшее наращивание сил НАТО в Арктике может с большой долей вероятности привести к столкновению с интересами России.
Рамблер вчера в 01:55
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Биатлон

Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ

Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru 03:01
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Шоу-бизнес

Пелагея подала встречный иск на Ивана Телегина

Иван Телегин, в свою очередь, захотел разделить совместно нажитое имущество, а именно «ипотечный» дом и квартиру, которую купила мать экс-супруги.
Evo-rus.com 04:14
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Происшествия

Двое начальников нижегородской ФСИН задержаны за превышение полномочий

Заместителя начальника ГУ ФСИН по Нижегородской области Евгения Сычева и начальника отдела организации оплаты труда Степана Вахонина задержали по подозрению в превышении должностных полномочий.
Известия 07:07
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Политика

Лавров заявил о нежелании России уговаривать США сохранить ДСНВ-3

По словам Лаврова, Россия «гарантированно обеспечит свою безопасность на длительную перспективу даже в отсутствие этого договора».
BFM.ru 07:51
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Происшествия

В подмосковной Рузе ликвидируют последствия прорыва дамбы

В Рузе уже сегодня откроют пострадавший после прорыва дамбы участок Волоколамского шоссе. Об этом сообщают власти Подмосковья.
Вести.Ru вчера в 23:25
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Шоу-бизнес

Сергей Лазарев и Алекс Малиновский вдвоем отдыхают на Черном море

Популярный певец Сергей Лазарев не стал исключением. Компанию ему составил Алекс Малиновский.
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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