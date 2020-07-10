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Мишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трассу М-12 Москва—Казань надо ввести в эксплуатацию в 2024 году.В источнике
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Мишустин заявил, что кабмин ставит задачу в 2024 году ввести в эксплуатацию трассу М-12

ТАСС06:57

Битумный путь: скоростная магистраль до Казани появится к 2024 году

Известия09:44

Конкурсы на строительство трассы М-12 должны пройти не позднее 10 сентября - Мишустин

Интерфакс06:51

Правительство потратит из ФНБ на трассу Москва – Казань 150 млрд рублей

БИЗНЕС Online08:19

Мишустин дал старт мегапроекту магистрали Москва — Казань

Реальное время10:50

Автотрассу Москва — Казань планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году

Татар-информ07:24

Мишустин оценил значение трассы до Казани для восстановления экономики РФ

РИА Новости07:39
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В России предложили провести деноминацию рубля

Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru09:52
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На Кубани за сутки подтвердилось 66 случаев коронавируса

В Краснодарском крае за последние сутки подтвердилось 66 новых случаев коронавирусной инфекции, выписана из больниц в связи с выздоровлением 62 пациента, сообщает портал Стопкоронавирус.рф Заболели 39 женщин и 27 мужчин, возраст самого старшего пациента – 85 лет, самого юного – 10 месяцев.
Деловая газета. Юг04:21
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Козак прокомментировал заявления Киева по Минским соглашениям

Намереваясь пересмотреть минские соглашения, Киев должен осознавать, что на выработку новых документов по урегулированию конфликта в Донбассе могут уйти годы, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
РИА Новости09:35
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На Алтае умер заразившийся коронавирусом рабочий студотряда

Студент алтайского вуза, работавший в студенческом отряде по сбору ягод в одном из наиболее пострадавших из-за пандемии Змеиногорском районе Алтайского края, умер с диагностированной коронавирусной инфекцией, более сотни студентов изолированы.
ТАСС23:23
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На Кубани заключили первый контракт на беспилотный комбайн на базе ИИ

Система автономного управления сельскохозяйственной на базе технологий ИИ, по заявлению разработчиков, позволяет снизить себестоимости зерна на 3–5% и сократить его потери при уборке до двух раз.
РБК Краснодар06:31
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NASA внесло изменения в принципы планетарной защиты

В соответствии с действующими правилами планетарной защиты Луна считается небесным телом категории II, что означает, что существует «редкая вероятность того, что загрязнение, переносимое космическим аппаратом, может поставить под угрозу будущее миссии».
Популярная механика07:09
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