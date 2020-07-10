Общество
КоммерсантъМишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трассу М-12 Москва—Казань надо ввести в эксплуатацию в 2024 году.
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Здоровье
Казахстан опроверг информацию Китая о вспышке неизвестной пневмонии
Власти Казахстана опровергли заявление посольства Китая, в котором утверждалось, что в стране наблюдается вспышка неизвестной пневмонии.
Газета.Ru вчера в 10:03
Происшествия
В Татарстане число умерших от коронавируса увеличилось до 23 человек
На 11 июля в Татарстане зарегистрировано 4 964 случая COVID-19. Поправились за весь период 3 835 человек, в том числе 68 за минувшие сутки.
Реальное время 04:16
Происшествия
В Тамбовской области выявили 42 новых случая
Два мальчика и четыре девочки оказались среди 42 новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области, число умерших выросло до 28, сообщила администрация региона.
РИА Новости 02:30
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
Происшествия
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия 00:47
Происшествия
СК сообщил об угрозах участникам суда по делу губернатора Фургала
ИА DixiNews // Новости Москвы вчера в 06:07
Футбол
«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов
В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
Вести.Ru вчера в 07:00
Общество
В Тульской области за сутки подтверждено 63 случая коронавируса
В Тульской области за сутки подтверждено 63 случая коронавируса Фото из архива MySlo 41 житель региона выздоровел от COVID-19.
MySLO.ru 03:47
Кино
Сериал «Сваты» остался без двух главных героев
Сериал «Сваты», который пользуется огромной популярностью в России, лишился двух колоритных и главных героев.
ФАН 04:39
Политика
Путин объяснил уважительный тон диалога с партнерами России
Россия ведет диалоги с другими странами в исключительно уважительном тоне, отстаивая свои интересы без истерики и надрыва - рассказал глава государства Владимир Путин.
Газета.Ru 04:30
Технологии
В таком цвете PlayStation 5 вы еще не видели
Хотя не исключено, что PlayStation 5 в такой расцветке будет выпущена в рамках какой-то специальной серии ограниченным количеством.
iXBT.com 04:54
Биатлон
Биатлон. Виктор Майгуров избран новым президентом СБР
В подмосковных Химках в субботу, 11 июля, проходит внеочередная конференция Союза биатлонистов России, главным вопросом которой стало избрание президента организации.
Вести.Ru 05:15
Армия и оружие
Крейсеры Северного флота сбили ракеты-мишени в Баренцевом море
Москва, 10 июля 2020, 19:38 — REGNUM Экипажи ракетных крейсеров Северного флота «Пётр Великий» и «Маршал Устинов» в Баренцевом море провели ракетные и артиллерийские стрельбы по аэродинамическим целям, сообщает 10 июля пресс-служба Северного флота (СФ).
REGNUM вчера в 12:38
Армия и оружие
Расстрелы, взрывы и массовые побоища: в рядах карателей на Донбассе сложная обстановка — сводка
На донецком направлении каратели 79-й, 57-й и 54-й бригад по приказам военных преступников Луценко, Мишанчука и Майстренко обстреляли из зенитных установок, противотанковых гранатомётов, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия н. п. Александровка, Жабичево, пос. шахты «Трудовская» и район аэропорта г. Донецка.
Rusvesna.su вчера в 10:10
Происшествия
В Севастополе еще девять человек заразились коронавирусом
Среди заболевших есть турист В Севастополе за сутки коронавирус подтвердили у девяти человек.
SM News 05:02
Футбол
«Зенит» интересуется полузащитником «Эспаньола»
Sport.ru 02:28
Энергетика
Минэнерго США признало неэффективность экспорта СПГ
В минэнерго США (EIA) пришли к выводу, что экспорт американского сжиженного природного газа (СПГ) перестал быть эффективным.
Газета.Ru 09 июля в 09:53
Общество
В России за сутки выявили 6611 случаев заражения коронавирусом
Число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в 83 российских регионах за сутки выросло на 6611, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 03:37
Политика
Греческий политик призвал ввести санкции против Турции
Незаконное решение Эрдогана превратить собор Святой Софии в мечеть давно осудили Греция, Россией, Евросоюз и США, не считая всех христианских религиозных лидеров.
Московский Комсомолец 01:57
Общество
Адвокаты по делу Ефремова привлечены к дисциплинарной ответственности
RT на русском вчера в 06:21
Армия и оружие
В Минобороны заявили о скором прорыве в создании СВЧ-оружия
В ближайшее время в области робототехники, создания лазерного, гиперзвукового и сврехвысокочастотного (СВЧ) оружия ожидается технологический прорыв.
Известия 09 июля в 15:55
Здоровье
95 человек заразились коронавирусом в Ростовской области за сутки
На 11 июля в Ростовской области у 10 628 человек подтверждено заражение коронавирусом. Показатель заболеваемости — 253 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com 04:46
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 09 июля в 06:04
Политика
Украина назвала срок возвращения Донбасса
Вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников назвал срок возвращения отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Lenta.ru 05:12
Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти
Коммерсантъ 01:18
Футбол
«МЮ» продвинулся в переговорах с «Боруссией» по Санчо
«Манчестер Юнайтед» стал на шаг ближе к подписанию полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.
Матч ТВ 03:59
Общество
ЕГЭ по математике профильного уровня прошел без серьезных нарушений
"Экзамен по математике профильного уровня 10 июля прошел в штатном режиме, без серьезных сбоев и нарушений", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 07:51
Футбол
«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млн
Ранее сообщалось, что ЦСКА хотел заплатить за Гайча около 8 млн евро и получить 90% прав на игрока.
Vprognoze.ru 09 июля в 03:39
Единоборства
Все участники чемпионских боев UFC 251 успешно прошли взвешивание
Шестеро участников главных поединков турнира UFC 251 показали необходимые результаты на церемонии взвешивания, информирует пресс-служба промоушена.
РИА Новости вчера в 10:41