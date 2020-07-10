Общество
REGNUMМишустин в Татарии провёл совещание по строительству автотрассы М-12
Ранее ИА REGNUM сообщало, 10 июля председатель правительства РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей двухдневной поездки в Татарию посетил завод по производству углеродного волокна в особой экономической зоне (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Алабуга».
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Конкурсы на строительство трассы М-12 должны пройти не позднее 10 сентября - Мишустин
Интерфаксвчера в 06:51
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Армия и оружие
Стратегические бомбардировщики США замечены вблизи границ России
Piter.tv вчера в 01:27
Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти
Коммерсантъ 01:18
Общество
Жители Хабаровска вышли на многотысячную акцию в поддержку Фургала
В Хабаровске уже более пяти часов продолжается многотысячная несанкционированная акция в защиту арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Свободная Пресса 03:29
Общество
В России за сутки умерли 188 пациентов с коронавирусом
За сутки в РФ скончались 188 человек с COVID-19, за все время эпидемии - 11 205, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:42
Политика
Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru вчера в 07:23
Общество
В Крыму зарегистрировано 24 новых случая коронавирусной инфекции
Вчера в Республике Крым за минувшие сутки зарегистрировано 16 случаев коронавируса.
Вести.Севастополь 03:01
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев нецензурно ответил на слухи о романе с Малиновским
Популярный российский музыкальный исполнитель Сергей Лазарев отреагировал на недавно появившуюся в СМИ информацию о том, что он и Алекс Малиновский являются парой.
CT news вчера в 16:38
Здоровье
Доктор Комаровский предупредил о последствиях приема антибиотиков
Комаровский отметил, что иногда врачи назначают антибиотики как для лечения вирусных заболеваний, так и для профилактики.
Известия 00:13
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
Происшествия
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия 00:47
Здоровье
В Германии прирост зараженных SARS-CoV-2 за сутки составил 378 человек
В Германии за последние сутки положительный результат на коронавирусную инфекцию получен у 378 пациентов.
ИА Красная Весна 00:24
Экономика
ФАС опять отменила итоги конкурса по реконструкции оперного театра в Саратове
Федеральная антимонопольная служба опять предписала отменить итоги конкурса по сохранению здания Саратовского театра оперы и балета.
FreeNews-Volga 01:24
Футбол
Аршавин отреагировал на дисквалификацию Тедеско
Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал дисквалификацию наставника «Спартака» Доменико Тедеско.
Bookmaker-ratings.ru 03:36
Общество
В отношении адвокатов по делу Ефремова возбудили дисциплинарные дела
Право.ру вчера в 08:31
Кино
Миронов сыграет роль Чайковского в пилотном проекте Серебренникова
Проект носит пилотный характер, полноценный фильм выйдет позже.
Evo-rus.com 03:11
Биатлон
Матыцин предложил проводить конференцию СБР ежегодно
Министр спорта РФ Олег Матыцин, выступая на отчетно-выборной конференции Союза биатлонистов России (СБР) заявил, что данный формат собрания в этом виде спорта можно было бы использовать ежегодно.
РИА Новости 03:46
Футбол
Фасад домашнего стадиона «Баварии» окрасится в цвета ЛГБТ
Фасад домашнего стадиона «Баварии» «Альянц Арены» в субботу окрасится в радужные цвета, символизирующие ЛГБТ-движение.
Матч ТВ 04:00
Общество
В России за сутки выявили более 6,6 тысячи новых случаев коронавируса
За сутки в 85 российских регионах было выявлено 6635 новых случаев коронавируса.
Газета Кемерова вчера в 04:05
Общество
Еще четыре смерти от коронавируса зарегистрировано в Амурской области
Всего в Приамурье от COVID-2019 умерли 20 человек. 9 июля в Амурской области выявлен 31 новый случай коронавируса, а всего 1975 случаев.
Телепорт 09 июля в 20:49
Происшествия
Убитый в Башкирии ветеран Великой Отечественной войны жил один
РИА Новости вчера в 03:08
Политика
WP: Трамп подтвердил кибератаку против российской компании в 2018 году
Президент США Дональд Трамп подтвердил ответственность Вашингтона за кибератаку против российской компании в 2018 году.
RT на русском 03:54
Происшествия
Школьника заподозрили в убийстве завуча в поселке под Новосибирском
Восьмиклассника из школы поселка Смоленский Мошковского района Новосибирской области подозревают в убийстве учительницы.
Известия вчера в 06:18
Политика
ЮНЕСКО призвала Турцию не менять статус собора Святой Софии
ЮНЕСКО настоятельно просит Турцию не менять статус собора Святой Софии в Стамбуле и прекратить обсуждение на тему превратить его в мусульманскую мечеть.
Комсомольская правда вчера в 08:55
Армия и оружие
В Минобороны заявили о скором прорыве в создании СВЧ-оружия
В ближайшее время в области робототехники, создания лазерного, гиперзвукового и сврехвысокочастотного (СВЧ) оружия ожидается технологический прорыв.
Известия 09 июля в 15:55
Политика
Власти Нидерландов подадут в ЕСПЧ иск к России из-за крушения MH17
Правительство Нидерландов намерено подать иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за крушения в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17.
RT на русском вчера в 09:12
Общество
За сутки в Калининградской области обнаружили коронавирус у 14 человек
В Калининградской области выявили коронавирус ещё у 14 человек. Общее количество случаев заражения достигло 2 605.
Калининград.Ru 03:35
Армия и оружие
Крейсеры Северного флота сбили ракеты-мишени в Баренцевом море
Москва, 10 июля 2020, 19:38 — REGNUM Экипажи ракетных крейсеров Северного флота «Пётр Великий» и «Маршал Устинов» в Баренцевом море провели ракетные и артиллерийские стрельбы по аэродинамическим целям, сообщает 10 июля пресс-служба Северного флота (СФ).
REGNUM вчера в 12:38
Политика
В Хабаровском крае прошли обыски у шести членов ЛДПР
В Хабаровском крае прошли обыски у губернатора Сергея Фургала и его пяти однопартийцев - депутатов и членов ЛДПР.
Российская газета вчера в 05:19
Политика
В США смягчили наказание экс-советнику Трампа Роджеру Стоуну
Президент США Дональд Трамп подписал указ о смягчении наказания для своего бывшего советника Роджера Стоуна, который был приговорён к тюремному заключению за дачу ложных показаний.
RT на русском вчера в 20:52
Игры
В Epic Games Store началась раздача трёх игр
CyberSport.ru 09 июля в 11:47