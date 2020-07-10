Ранее ИА REGNUM сообщало, 10 июля председатель правительства РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей двухдневной поездки в Татарию посетил завод по производству углеродного волокна в особой экономической зоне (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Алабуга».

Мишустин в Татарии провёл совещание по строительству автотрассы М-12

Общество Жители Хабаровска вышли на многотысячную акцию в поддержку Фургала В Хабаровске уже более пяти часов продолжается многотысячная несанкционированная акция в защиту арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Общество В России за сутки умерли 188 пациентов с коронавирусом За сутки в РФ скончались 188 человек с COVID-19, за все время эпидемии - 11 205, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Политика Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru". 594

Шоу-бизнес Сергей Лазарев нецензурно ответил на слухи о романе с Малиновским Популярный российский музыкальный исполнитель Сергей Лазарев отреагировал на недавно появившуюся в СМИ информацию о том, что он и Алекс Малиновский являются парой. 94

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Биатлон Матыцин предложил проводить конференцию СБР ежегодно Министр спорта РФ Олег Матыцин, выступая на отчетно-выборной конференции Союза биатлонистов России (СБР) заявил, что данный формат собрания в этом виде спорта можно было бы использовать ежегодно.

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Политика ЮНЕСКО призвала Турцию не менять статус собора Святой Софии ЮНЕСКО настоятельно просит Турцию не менять статус собора Святой Софии в Стамбуле и прекратить обсуждение на тему превратить его в мусульманскую мечеть. 1

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Армия и оружие Крейсеры Северного флота сбили ракеты-мишени в Баренцевом море Москва, 10 июля 2020, 19:38 — REGNUM Экипажи ракетных крейсеров Северного флота «Пётр Великий» и «Маршал Устинов» в Баренцевом море провели ракетные и артиллерийские стрельбы по аэродинамическим целям, сообщает 10 июля пресс-служба Северного флота (СФ). 7