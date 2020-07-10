От Казани до Москвы можно будет доехать за 6,5 часов с разрешенной скоростью 130 километров в час. В зоне тяготения маршрута проживает 40% населения страны, это 62 миллиона человек. Считаем, что это даст огромный мультипликативный эффект, даст развитие всем территориям вокруг.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трассу М-12 Москва—Казань надо ввести в эксплуатацию в 2024 году.

Мишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году

Авто Chery назвала характеристики кроссовера Tiggo 7 Pro для России В продажу машина поступит в РФ до начала этой осени. Несколько позже будет известна стоимость новинки и ее комплектация. 13

Здоровье Вирусолог оценил вероятность повторного карантина в России По словам вирусолога, не стоит исключать возможности повторного карантина и изоляции, которые могут наступить, если население начнет пренебрежительно и легко относиться к сложившейся ситуации. 5

Общество Росавиация составила схему возобновления международного авиасообщения Росавиация разработала матрицу поэтапного возобновления авиасообщения с иностранными государствами, говорится в опубликованном в пятницу, 10 июля, сообщении Росавиации. 3

Религия Эрдоган заявил, что богослужения в Святой Софии начнутся 24 июля Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что первые мусульманские богослужения в соборе Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле планируется начать 24 июля.

Политика В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко. 511

Футбол Тренер «Спартака» Тедеско дисквалифицирован на остаток сезона РПЛ Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско дисквалифицирован на три матча и оштрафован на 500 тысяч рублей, Шамиль Газизов приступил к работе генеральным директором клуба, а его коллеге из "Зенита" Александру Медведеву грозит наказание за провокационное заявление в адрес красно-белых.

Политика Захарова пошутила после слов Трампа о новых американских ракетах В Москве не перестают удивляться американским разработкам в военной сфере, с иронией написала официальный представитель МИД Мария Захарова в фейсбуке.

Политика Россия наложила вето на вторую резолюцию Германии и Бельгии по Сирии Россия и Китай вновь наложили вето в Совете безопасности ООН на резолюцию Бельгии и Германии о доставке гуманитарной помощи в Сирию, пишет РИА Новости. 320

Общество Евгений Шляхто: в Петербурге улучшилась выявляемость коронавируса Глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ имени В.А. Алмазова» Евгений Шляхто в беседе с «Петербургским дневником» объяснил рост числа заболевших коронавирусом в Петербурге. 6