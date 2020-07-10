Общество
КоммерсантъМишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трассу М-12 Москва—Казань надо ввести в эксплуатацию в 2024 году.
Читать в источнике
Оценить97
От Казани до Москвы можно будет доехать за 6,5 часов с разрешенной скоростью 130 километров в час. В зоне тяготения маршрута проживает 40% населения страны, это 62 миллиона человек. Считаем, что это даст огромный мультипликативный эффект, даст развитие всем территориям вокруг.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 16:28, Ашберн
Политика
РФ и ряд стран ОЗХО считают сомнительным доклад о химатаках в Сирии
8 апреля ОЗХО обнародовала доклад по расследованию химатак в Сирии.
РЕН ТВ 13:30
Общество
Запущена финальная стадия испытания российской вакцины от коронавируса
Клинические испытания вакцины от COVID-19 вышли на завершающую стадию.
Открытый Нижний 05:12
Игры
В Epic Games Store началась раздача трёх игр
CyberSport.ru вчера в 11:47
Автоспорт
Квят оценил работу болида «Альфа Таури»
Газета.Ru 13:42
Шоу-бизнес
Иван Телегин скрыл имущество на 45 млн рублей при разводе с Пелагеей
Иван Телегин, выступающий на позиции форварда в российском профессиональном хоккейном клубе ЦСКА (Москва), в процессе развода с популярной певицей Пелагеей Телегиной скрыл часть имущества.
CT news 08 июля в 16:18
Авто
Chery назвала характеристики кроссовера Tiggo 7 Pro для России
В продажу машина поступит в РФ до начала этой осени. Несколько позже будет известна стоимость новинки и ее комплектация.
Evo-rus.com 01:37
Здоровье
Вирусолог оценил вероятность повторного карантина в России
По словам вирусолога, не стоит исключать возможности повторного карантина и изоляции, которые могут наступить, если население начнет пренебрежительно и легко относиться к сложившейся ситуации.
Live24 06:40
Общество
Росавиация составила схему возобновления международного авиасообщения
Росавиация разработала матрицу поэтапного возобновления авиасообщения с иностранными государствами, говорится в опубликованном в пятницу, 10 июля, сообщении Росавиации.
Известия 12:48
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев нецензурно ответил на слухи о романе с Малиновским
Сергей Лазарев, отдыхающий в настоящее время в Сочи, прокомментировал слухи, которые распространяет пресса, о том, что его отношения с Алексом Малиновским заходят за рамки дружеских.
Киноафиша России 04:54
Религия
Эрдоган заявил, что богослужения в Святой Софии начнутся 24 июля
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что первые мусульманские богослужения в соборе Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле планируется начать 24 июля.
RT на русском 14:38
Политика
Путин обсудил с Совбезом ситуацию на Украине, в Ливии и на Балканах
Российский лидер Владимир Путин провёл совещание с членами Совета безопасности России, в ходе которого обсуждалась ситуация на юго-востоке Украины, в Ливии и на Балканах.
RT на русском 07:45
Происшествия
Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств
Брянские новости вчера в 05:22
Армия и оружие
Стратегические бомбардировщики США замечены вблизи границ России
В "Звезде" рассказали о смене стратегии военной авиации США. Бомбардировщики США замечены вблизи границ России.
Piter.tv 01:27
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости вчера в 06:04
Футбол
Тренер «Спартака» Тедеско дисквалифицирован на остаток сезона РПЛ
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско дисквалифицирован на три матча и оштрафован на 500 тысяч рублей, Шамиль Газизов приступил к работе генеральным директором клуба, а его коллеге из "Зенита" Александру Медведеву грозит наказание за провокационное заявление в адрес красно-белых.
Газета.Ru 15:28
Экономика
В России выплату в 12 тыс. рублей получат более 1,5 млн пенсионеров
Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов считает, что единовременную выплату получат порядка 1,5 миллионов пожилых людей по всей России.
Live24 03:34
Здоровье
В ВОЗ объяснили рост числа заболевших коронавирусом в России
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович считает, что рост числа заболевших продолжается из-за несоблюдения россиянами правил самоизоляции.
News.ru 03:24
Политика
Власти Нидерландов подадут в ЕСПЧ иск к России из-за крушения MH17
Правительство Нидерландов намерено подать иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за крушения в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17.
RT на русском 09:12
Политика
Захарова пошутила после слов Трампа о новых американских ракетах
В Москве не перестают удивляться американским разработкам в военной сфере, с иронией написала официальный представитель МИД Мария Захарова в фейсбуке.
РИА Новости 15:49
Игры
Заброшенную Half-Life 3 рассекретили
Lenta.ru 12:01
Киберспорт
В CS:GO была добавлена новая система защиты от читеров
Вчера, 8 июля, Valve добавила в Counter Strike: Global Offensive новую систему защиты от читеров, сообщается в официальном блоге шутера.
Чемпионат вчера в 04:51
Политика
Россия наложила вето на вторую резолюцию Германии и Бельгии по Сирии
Россия и Китай вновь наложили вето в Совете безопасности ООН на резолюцию Бельгии и Германии о доставке гуманитарной помощи в Сирию, пишет РИА Новости.
Радио Sputnik 14:11
Общество
Евгений Шляхто: в Петербурге улучшилась выявляемость коронавируса
Глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ имени В.А. Алмазова» Евгений Шляхто в беседе с «Петербургским дневником» объяснил рост числа заболевших коронавирусом в Петербурге.
Петербургский дневник 13:09
Общество
В Свердловской области ЕГЭ по математике сдали более 19 тыс. человек
Екатеринбург, 10 июля 2020, 19:21 — REGNUM В Свердловской области единый госэкзамен по математике профильного уровня 10 июля сдали более 19 тыс. человек.
REGNUM 12:21
Экономика
Минфин России подготовил поправки для «налогового манёвра» в IT-сфере
«Минфин России подготовил поправки в налоговое законодательство о проведении «налогового манёвра» в IT-отрасли», — указано в сообщении.
RT на русском 13:09
Автоспорт
FIA предупредила Ferrari из-за поездки Леклера в Монако
FIA отправила официальное предупреждение Ferrari в результате нарушения Шарлем Леклером эпидемиологических правил, сообщает Speedweek.
Autosport.com.ru 06:19
Футбол
Глава УЕФА поздравил РФС с 60-летием победы сборной СССР на Евро
Аргументы и Факты 06:10
Космос
Ученые увеличили шансы появления внеземных цивилизаций
Evo-rus.com 12:14
Общество
Смольный отложил открытие кафе и ресторанов в Петербурге
В Санкт-Петербурге отложили снятие коронавирусных ограничений на работу для ресторанов и кафе.
АБН 14:51