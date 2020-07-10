Общество

КоммерсантъКоммерсантъМишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трассу М-12 Москва—Казань надо ввести в эксплуатацию в 2024 году.
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Марат Хуснуллин
От Казани до Москвы можно будет доехать за 6,5 часов с разрешенной скоростью 130 километров в час. В зоне тяготения маршрута проживает 40% населения страны, это 62 миллиона человек. Считаем, что это даст огромный мультипликативный эффект, даст развитие всем территориям вокруг.
— Марат ХуснуллинПервый канал 12:08

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