Общество

КоммерсантъКоммерсантъМишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трассу М-12 Москва—Казань надо ввести в эксплуатацию в 2024 году.
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В США нашли замену истребителю F-16

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Происшествия

В Австралии 17-летний сёрфер погиб при нападении акулы

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Обыски у шести членов ЛДПР прошли в Хабаровском крае

У шести членов ЛДПР в Хабаровском крае прошли обыски в квартирах, гаражах, машинах.
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ТАСС 09 июля в 12:17
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Общество

США побили седьмой антирекорд по заражению коронавирусом

Коронавирус за предыдущие сутки выявили у 67 149 жителей США, и это стало седьмым антирекордом по количеству заболевших.
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Политика

Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала

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Политика

WP: Трамп подтвердил кибератаку против российской компании в 2018 году

Президент США Дональд Трамп подтвердил ответственность Вашингтона за кибератаку против российской компании в 2018 году.
RT на русском 03:54
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Происшествия

Трое подростков погибли в результате ДТП на трассе в Башкирии

Трое подростков погибли в результате ДТП с участием автомобиля ВАЗ 2109 на трассе в Башкирии, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике в субботу.
ТАСС 01:16
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Газохимический комплекс по производству полиэтилена появится в Астраханской области.
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Происшествия

На Ямале возбудили уголовные дела из-за вспышки COVID-19 среди рабочих

Уголовные дела возбуждены в Ямало-Ненецком автономном округе из-за случаев заболевания коронавирусом среди рабочих предприятий ТЭК, сообщает региональная прокуратура.
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В Крыму за сутки выявили 24 случая коронавирусной инфекции, половина из них завозные, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
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Глава UFC выразил поддержку Хабибу Нурмагомедову

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт поддержал Хабиба Нурмагомедова в связи с кончиной его отца Абдулманапа Нурмагомедова. скончался в начале июля.
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Путин объяснил уважительный тон России в диалоге с партнерами

Президент России Владимир Путин объяснил, почему Россия выбрала уважительный тон диалога с партнерами.
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Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине

Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
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Британский самолет провел многочасовую разведку у границ России

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Росстат насчитал в мае 7444 умерших от коронавируса

По данным Росстата, в стране в мае от коронавирусной инфекции умерли 7444 человека, в 5644 случаях вирус идентифицирован, еще в 1800 его идентифицировать не удалось.
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Обнаружены длительные сбои иммунитета у переболевших коронавирусом

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В Ростове за сутки выявлено 56 случаев коронавируса

В Ростовской области за сутки подтверждено 92 случая заболевания коронавирусом. Наибольшее число выявлено в Ростове.
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 05:00
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