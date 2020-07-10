Общество
КоммерсантъМишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трассу М-12 Москва—Казань надо ввести в эксплуатацию в 2024 году.
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Конкурсы на строительство трассы М-12 должны пройти не позднее 10 сентября - Мишустин
Интерфаксвчера в 06:51
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Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти
Коммерсантъ 01:18
Общество
В Хабаровском крае прошли митинги в поддержку Фургала
Накануне губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был арестован на два месяца за организацию убийств в 2004-2005 годах.
BFM.ru 02:40
Армия и оружие
В США нашли замену истребителю F-16
ВВС США решили принять на вооружение вместо некоторых истребителей F-16 небольшие ударные беспилотники Skyborg.
ТК Звезда 03:40
Авто
Компания Toyota представила кроссовер Corolla Cross за 2,2 млн рублей
Несколько экземпляров уже поступили в автосалоны официальных дилеров, где их стоимость составляет от 2 200 000 рублей.
Evo-rus.com 02:09
Политика
Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам
Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru вчера в 03:36
Общество
Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля
Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости вчера в 11:00
Футбол
Ибрагимович признался, что не знает, кто такой Рангник
Газета.Ru 02:39
Происшествия
Протест в Белграде завершился после задержания зачинщиков беспорядков
Антиправительственный протест в столице Сербии завершился после задержания нескольких десятков зачинщиков беспорядков.
ТАСС вчера в 19:07
Происшествия
В Австралии 17-летний сёрфер погиб при нападении акулы
В австралийском штате Новый Южный Уэльс закрыли несколько пляжей после того, как на 17-летнего сёрфера напала акула.
RT на русском 02:54
Политика
Обыски у шести членов ЛДПР прошли в Хабаровском крае
У шести членов ЛДПР в Хабаровском крае прошли обыски в квартирах, гаражах, машинах.
EastRussia вчера в 00:54
Биатлон
Матыцин оценил работу Драчева на посту президента СБР
Министр спорта России Олег Матыцин оценил работу Владимира Драчева на посту президента Союза биатлонистов России (СБР), передает ТАСС.
Газета.Ru 04:12
Кино
Сериал «Леденящие душу приключения Сабрины» досрочно прекратил Netflix
В сериале сюжет разворачивается вокруг полуведьмы Сабрины Спеллман, пожелавшей жить как и все остальные подростки.
Evo-rus.com вчера в 03:53
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова прокомментировала свои отношения с Ильей Авербухом
Недавно в сети появились провокационные снимки 25-летней Елизаветы Арзамасовой, которая сидела за столом в кафе с 46-летним Ильей Авербухом.
RuNews24.ru вчера в 04:32
Общество
В Ростовской области выявили еще 92 случая коронавируса
В Ростовской области зараженных добавилось на 92 и составило на сегодняшний день 10 533.
Вперёд (г. Батайск) вчера в 04:03
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
Армия и оружие
ВС Латвии заявили о приближении семи российских кораблей к границе
ТАСС 09 июля в 12:17
Общество
США побили седьмой антирекорд по заражению коронавирусом
Коронавирус за предыдущие сутки выявили у 67 149 жителей США, и это стало седьмым антирекордом по количеству заболевших.
Политическая Экспертиза 03:17
Политика
Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru вчера в 07:23
Политика
WP: Трамп подтвердил кибератаку против российской компании в 2018 году
Президент США Дональд Трамп подтвердил ответственность Вашингтона за кибератаку против российской компании в 2018 году.
RT на русском 03:54
Происшествия
Трое подростков погибли в результате ДТП на трассе в Башкирии
Трое подростков погибли в результате ДТП с участием автомобиля ВАЗ 2109 на трассе в Башкирии, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике в субботу.
ТАСС 01:16
Экономика
Газохимический завод появится в Астраханской области
Газохимический комплекс по производству полиэтилена появится в Астраханской области.
ИА Красная Весна 02:13
Происшествия
На Ямале возбудили уголовные дела из-за вспышки COVID-19 среди рабочих
Уголовные дела возбуждены в Ямало-Ненецком автономном округе из-за случаев заболевания коронавирусом среди рабочих предприятий ТЭК, сообщает региональная прокуратура.
РИА Новости 04:03
Общество
В Крыму выявили еще 24 случая заболевания COVID-19
В Крыму за сутки выявили 24 случая коронавирусной инфекции, половина из них завозные, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:19
Единоборства
Глава UFC выразил поддержку Хабибу Нурмагомедову
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт поддержал Хабиба Нурмагомедова в связи с кончиной его отца Абдулманапа Нурмагомедова. скончался в начале июля.
МИР 24 вчера в 17:50
Политика
Путин объяснил уважительный тон России в диалоге с партнерами
Президент России Владимир Путин объяснил, почему Россия выбрала уважительный тон диалога с партнерами.
Известия вчера в 14:27
Происшествия
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия 00:47
Армия и оружие
Британский самолет провел многочасовую разведку у границ России
Взгляд.ру вчера в 14:22
Общество
Росстат насчитал в мае 7444 умерших от коронавируса
По данным Росстата, в стране в мае от коронавирусной инфекции умерли 7444 человека, в 5644 случаях вирус идентифицирован, еще в 1800 его идентифицировать не удалось.
Интерфакс вчера в 10:22
Наука
Обнаружены длительные сбои иммунитета у переболевших коронавирусом
Китайские ученые из Уханьского института вирусологии обнаружили длительные сбои иммунитета у переболевших коронавирусом.
ТК Звезда вчера в 00:29
Здоровье
В Ростове за сутки выявлено 56 случаев коронавируса
В Ростовской области за сутки подтверждено 92 случая заболевания коронавирусом. Наибольшее число выявлено в Ростове.
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 05:00