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Экономика

Мишустин поручил отменить норму о налогообложении платежей за ущерб экологии

Решение должно быть исполнено в срок до 18 июня. Крупнейшей суммой возмещения ущерба, причиненного экологии, в российской практике стал платеж "Норильского никеля" в размере 146,2 млрд рублей. Так компания компенсировала утечку 21 тыс. тонн топлива из аварийного резервуара под Норильском.В источнике

С чего всё началось

Мишустин поручил отменить норму о налогообложении платежей за ущерб экологии

Правительство РФ не будет распространять налог на прибыль организаций на платежи, которые направляются на возмещение ущерба, причиненного окружающей среде. Об этом говорится в перечне решений премьер-министра Михаила Мишустина по итогам выступления в Госдуме.
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