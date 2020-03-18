Коронавирус
РИА НовостиМишустин поручил подготовить законопроект о моратории на банкротство
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.
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с чего всё началось
Премьер Михаил Мишустин поручил органам госвласти, Центробанку и Федеральной налоговой службе (ФНС) не подавать до 1 мая заявления о банкротстве компаний, имеющих задолженность перед бюджетами российских субъектов, органами исполнительной власти и подведомственным им организациями, а также задолженность перед банками в случаях, если по ним ранее не возбуждалось дело о банкротстве.Ведомости07:25
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Здоровье
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Происшествия
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Общество
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Общество
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Общество
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Происшествия
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Экономика
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Общество
В Москве видеонаблюдение обнаружило около 200 нарушителей карантина
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Общество
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Финансы
Курс доллара второй раз за день превысил 79 рублей
В последний раз доллар торговался на этом уровне в феврале 2016 года. Курс евро растет на 4,8%, до 86,875 рубля.
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Политика
Премьер Украины призвал готовиться к экономическому кризису
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Политика
Медведев призвал западные страны прекратить заниматься «менторством»
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Культура
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Экономика
Путин подписал закон о покупке правительством акций Сбербанка
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Политика
Кремль изучит вопрос о переносе весеннего призыва в армию
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль изучит вопрос о переносе весеннего призыва в армию и проконсультируется по этому вопросу с Министерством обороны.
Энергетика
Bloomberg (США): когда закончится нефтяная война? История говорит, что нескоро (Bloomberg)
На сей раз битва с самого начала была более жестокой, с ценами, упавшими больше чем на 35% за считанные дни.
Общество
В Петербурге ввели запрет на мероприятия численностью более 50 человек
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете до 30 апреля мероприятий численностью более 50 человек из-за коронавирусной инфекции COVID-19.