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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.
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с чего всё началось
Премьер Михаил Мишустин поручил
 органам госвласти, Центробанку и Федеральной налоговой службе (ФНС) не подавать до 1 мая заявления о банкротстве компаний, имеющих задолженность перед бюджетами российских субъектов, органами исполнительной власти и подведомственным им организациями, а также задолженность перед банками в случаях, если по ним ранее не возбуждалось дело о банкротстве.
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