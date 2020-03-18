с чего всё началось

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.

Мишустин поручил подготовить законопроект о моратории на банкротство

Здоровье Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте рекомендации для людей старше 60 лет, порекомендовав гражданам этой категории изолироваться в связи с распространением коронавируса.

Музыка «Евровидение-2020» официально отменили "Евровидение-2020", после победы в прошлом году Дункана Лоуренса, должно было пройти с 12 по 16 мая в Нидерландах, в Роттердаме.

Политика МИД России назвал ситуацию с россиянами в Черногории критической Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала критической ситуацию с находящимися в Черногории российскими туристами, которые не могут вернуться в Россию.

Хоккей «Ак Барс» предложил КХЛ завершить сезон без определения победителя В обращении, которое опубликовал официальный сайт клуба, говорится, что без участия "Барыса" и "Йокерита", ранее отказавшихся играть во втором туре плей-офф Кубка Гагарина, "снизится до минимального уровня чувство ценности победы в чемпионате КХЛ".

Космос Маск сообщил о проблемах при запуске ракеты Falcon 9 Один из девяти двигателей на первой ступени ракеты-носителя Falcon-9 преждевременно выключился при запуске спутников Starlink, это не помешало выведению космических аппаратов на расчётную орбиту, сообщил основатель компании SpaceX Илон Маск.

Происшествия В Петербурге прохожие задержали мужчину, устроившего поножовщину Трое прохожих задержали и передали полицейским мужчину, устроившего поножовщину на автобусной остановке в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Общество Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля "С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.

Общество Московская полиция заявила об активизации кибермошенников Кибермошенники используют распространение коронавируса в своих целях, заявил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.

Общество В России выявили 33 новых случая коронавируса В России за сутки зарегистрировано еще 33 больных новым типом коронавируса, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Происшествия В центре Петрозаводска застрелили мужчину В центральной части Петрозаводска произошло убийство: на улице Правды из ружья застрелили мужчину.

Экономика Силуанов спрогнозировал дефицит бюджета РФ на 2020 год Москва, 18 марта 2020, 12:52 — REGNUM В настоящий момент экономическая ситуация в России развивается по одному из неблагоприятных сценариев, поэтому можно ожидать, что в 2020 году федеральный бюджет страны будет дефицитным.

Общество В Москве видеонаблюдение обнаружило около 200 нарушителей карантина В Москве система видеонаблюдения "Безопасный город" обнаружила около 200 нарушителей карантина, пишет Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на начальника городского ГУ МВД Олега Баранова.

Общество Путин заявил о принадлежности 70% россиян к среднему классу Более 70% россиян можно отнести к среднему классу, заявил в интервью ТАСС президент России Владимир Путин со ссылкой на оценку Всемирного банка.

Общество Собянин призвал работодателей перевести сотрудников на работу из дома Мэр Москвы призвал столичных работодателей по возможности перевести сотрудников на работу из дома. Об этом говорится в его личном блоге.

Политика Премьер Украины призвал готовиться к экономическому кризису Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал правительство готовиться к экономическому кризису, который может стать следствием мирового финансового кризиса.

Политика Медведев призвал западные страны прекратить заниматься «менторством» Западным странам, продолжающим "с параноидальным упорством" поддерживать антироссийские санкции, стоит заняться более насущными проблемами, такими как борьба с пандемией коронавируса и стабилизация мировой экономики, а не продолжать свое менторство, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.