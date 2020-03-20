Коронавирус
РБКМишустин поручил отсрочить уплату налогов в сферах культуры и спорта
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Федеральной налоговой службе (ФНС) предоставить организациям, работающим в сферах культуры и спорта, отсрочку по уплате налогов в связи с коронавирусом. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
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Звезда «Кадетства» Кирилл Емельянов задержан за избиение врачей
Происшествия
В Москве задержали более 10 протестующих против строительства хорды
В Москве полиция начала задерживать участников акции против строительства Юго-Восточной хорды.
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Эпидемия коронавируса в России в лучшем случае закончится летом, но более вероятно, что не раньше осени.
Общество
Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах
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Решетова поздравила дочь Тимати с днем рождения
Модель поделилась трогательным фото с сыном 19 марта дочери Тимати, Алисе Юнусовой, исполнилось шесть лет.
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Учеными смоделирован взрыв сверхгиганта Бетельгейзе
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ФАС потребовала от «Аэрофлота» снизить цены
Федеральная антимонопольная служба потребовала от "Аэрофлота" не наживаться на россиянах, оказавшихся за границей во время пандемии коронавируса.
Экономика
Правительство вводит отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса
Начиная с марта, на три месяца вводится отсрочка по уплате страховых взносов, а также временная отсрочка для оплаты арендных платежей за государственное и муниципальное имущество.
Политика
Киевский журналист признал, что Крым навсегда потерян для Украины
Переехавший из Крыма в Киев журналист немецкой радиостанции Mitteldeutscher Rundfunk Денис Трубецкой признал, что полуостров окончательно потерян для Украины.
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В ФАС прокомментировали рост цен на бензин
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В школе на проспекте Большевиков в Санкт-Петербурге восьмиклассник из газового пистолета выстрелил в упор в ученика, который был его соседом по парте.
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Дерипаска: Россия выбрала самую «жесткую» для людей стратегию борьбы с коронавирусом — «нам всем нужно переболеть»
Что еще известно:Эпидемиологи из Имперского колледжа в Лондоне выделили две стратегии борьбы с коронавирусом в мире: подавления и смягчения.
Экономика
Рубль стал второй по волатильности валютой мира
Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
Происшествия
Первая пациентка с коронавирусом умерла в России
1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Общество
В России выздоровели уже девять заразившихся коронавирусом
Число выписанных из больниц пациентов, у которых ранее была выявлена новая коронавирусная инфекция, возросло в России до девяти.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Наука
В России начали испытания вакцины против коронавируса
В России начали испытания прототипов вакцины против коронавируса, сообщили в Роспортебнадзоре.
Происшествия
Один человек погиб при взрыве бытового газа в пятиэтажке в Перми
В пятиэтажке в центре Перми произошел взрыв, в результате которого один человек погиб.
Энергетика
Трамп объявил о намерении вмешаться в ситуацию на нефтяном рынке
Власти США намерены вмешаться в ситуацию на нефтяном рынке.
Армия и оружие
National Interest назвал основные преимущества танка Т-14 «Армата»
Эксперты издания The National Interest вновь обратились к новому российскому танку «Армата», отметив его особенности по сравнению с прошлым поколением разработок.
Общество
Проект «20 вопросов Владимиру Путину» превратят в фильм
Оставшиеся серии будут показаны в большом итоговом фильме, выход которого запланирован на весну. О дате будет сообщено дополнительно.
Финансы
Силуанов: России хватит резервов минимум на шесть лет
Министр финансов Антон Силуанов заявил, что государство «в первоочередном порядке и безусловно» выполнит взятые на себя социальные обязательства по выплате зарплат, пенсий и других пособий даже при сохранении низких цен на нефть из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Общество
В России приостановят весовой контроль грузовиков с лекарствами
Отмечается, что с 25 марта по 25 апреля текущего года ведомство приостанавливает проведение весового контроля ТС, которые перевозят продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости, такие как продукты питания, детские товары, медпрепараты в прицепах и полуприцепах платформенного типа с тентированным верхом.
Политика
Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму
Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Общество
Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.
Энергетика
Цены на нефть выросли после обвала
К 18:40 мск цена майских фьючерсов на североморскую смесь марки Brent поднималась на 9,32 процента — до 27,2 доллара за баррель, причем минутами ранее она росла на 11 процентов.
Общество
Елизавета II прокомментировала пандемию коронавируса
Елизавета II сообщила, что в стране началась тревога и неопределенность из-за распространения коронавируса.
Общество
ФСБ выявила в ряде регионов России ячейку ИГ
Сотрудники Федеральной службы безопасности выявили в Крыму, Ростовской области и Республике Коми ячейку финансистов террористической организации "Исламское государство".