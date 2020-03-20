Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Федеральной налоговой службе (ФНС) предоставить организациям, работающим в сферах культуры и спорта, отсрочку по уплате налогов в связи с коронавирусом. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Мишустин поручил отсрочить уплату налогов в сферах культуры и спорта

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