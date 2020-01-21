Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда, сообщается на сайте кабмина. Поясняется, что это необходимо для реализации послания президента Федеральному собранию.

Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете

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