Общество
РИА НовостиМишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда, сообщается на сайте кабмина. Поясняется, что это необходимо для реализации послания президента Федеральному собранию.
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Мишустин призвал внести поправки в бюджет для реализации социальной части послания
Будущее России. Национальные проектывчера в 12:44
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