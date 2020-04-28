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Председатель правительства Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и вице-премьеру Татьяне Голиковой до 29 апреля определиться с концепцией снятия или смягчения мер, введенных из-за распространения коронавируса.
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с чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил
 Роспотребнадзору до среды, 29 апреля, подготовить концепцию снятия введенных ограничений в условиях завершения пандемии коронавируса и необходимые методические рекомендации для регионов.
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