Экономика

Татар-информТатар-информМишустин поручил подготовить план снижения выплат по ипотеке

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил к 16 марта разработать предложения по снижению ипотечных платежей. Соответствующее решение было принято на заседании Правительства РФ, состоявшемся 13 февраля, сообщает пресс-служба кабинета.
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Российская газета16 февраля в 19:23

Предложения по снижению ипотечных выплат представят Мишустину к 16 марта

МИР 2415 февраля в 02:31

Мишустин поручил проработать план по снижению выплат по ипотеке

РИА Новости15 февраля в 03:27

Мишустин поручил Белоусову и Хуснуллину проработать снижение выплат по ипотеке

Коммерсантъ15 февраля в 03:15

Мишустин начал борьбу с дорогой ипотекой в России

Lenta.ru15 февраля в 02:34

Мишустин поручил разработать планы по снижению выплат по ипотеке

РБК15 февраля в 03:49

Правительство поручило проработать снижение размера выплат по ипотечным кредитам

ТАСС15 февраля в 01:52
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Вирер выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира по биатлону

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Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин считает разумным выкуп правительством пакета акций Сбербанка у Банка России за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
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Шойгу заявил, что США грабят нефтяные богатства в Сирии

В Риме прошли переговоры глав МИД и Минобороны РФ Сергея Лаврова и Сергея Шойгу с их итальянскими коллегами Луиджи Ди Майо и Лоренцо Гуэрини в формате "2+2".
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