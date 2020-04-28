Коронавирус
RT на русскомРоспотребнадзору поручили подготовить концепцию снятия карантинных мер
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору до 29 апреля подготовить концепцию снятия или смягчения карантинных ограничений, введённых в стране в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом говорится на сайте правительства.
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Политика
Путин может продлить режим нерабочих дней до 11 мая
Предполагается, что президент продлит режим нерабочих дней, установленный в стране до 30 апреля.
Капитал страны вчера в 04:12
Общество
Вирусолог дал прогноз по ситуации с коронавирусом в РФ
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн предрек скорый выход на плато пандемии коронавируса в России.
МедиаПоток 04:31
Армия и оружие
Помпео вновь обвинил Иран в разработке ракетно-ядерного оружия
Вашингтон, 27 апреля 2020, 23:19 — REGNUM Последний космический запуск иранского военного спутника косвенно свидетельствует о разработке Ираном ракет большой дальности и ядерного оружия, заявил 27 апреля госсекретарь США Майк Помпео.
REGNUM вчера в 16:19
Политика
Путин заявил о возрастающих рисках паводков и пожаров в России
Президент России Владимир Путин напомнил, что риски паводков и пожаров объективно возрастают в весенне-летний период, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 08:41
Транспорт
Езда без пропуска по Москве: выписаны первые большие штрафы
Сам автовладелец утверждает, что штраф был выписан ошибочно, поскольку цифровой пропуск на автомобиль им был в установленном порядке оформлен.
Вести.Ru 02:57
Экономика
Правительство не продлит льготную ипотеку под 6,5% после 1 ноября
Правительство не планирует продлевать программу льготной ипотеки под 6,5% годовых после установленного срока ее окончания 1 ноября 2020 года, заявил РБК ТВ вице-премьер Марат Хуснуллин.
Интерфакс 06:04
Культура
Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ
Несколько минут назад завершился первый сезон одного из самых популярный проектов этого сезона – шоу «Маска» на НТВ.
Вокруг ТВ 26 апреля в 15:53
Авто
В Германии продается раллийная «пятёрка» Жигулей из СССР
Во время масштабной реставрации «пятёрке» VFTS перекрасили кузов, оснастили омологированным каркасом безопасности, системой пожаротушения, гоночными креслами и гидроручником.
CarsWeek.ru 00:53
Здоровье
Число зараженных коронавирусом во Владимирской области выросло
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом среди жителей Владимирской области за сутки увеличилось на 48 человек, 26 апреля сообщается на сайте региональной администрации.
ИА Красная Весна 26 апреля в 09:15
Общество
В Татарстане зафиксировано 70 новых случаев коронавируса
На 27 апреля в Татарстане выздоровели 75 человек. За последние сутки в России подтверждено 6198 новых случаев коронавируса в 84 регионах.
Kazanfirst.ru вчера в 03:55
Здоровье
Три липецких медика были уволены за халатность при работе с больными
Вчера, 27 апреля, правительство Липецкой области сообщило, что халатность со стороны медиков из Липецкой городской больницы №4 «Липецк-Мед», Липецкой областной клинической больницы и в Долгоруковской районной больницы привела к заражению здоровых пациентов.
RuNews24.ru 05:01
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
Экономика
Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире
Как отмечает агентство, Россия — самый крупный поставщик пшеницы и из-за ограничения ее поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен.
РИА Новости 04:22
Политика
В Кремле прокомментировали прогнозы о рисках для среднего класса
Прогнозы о рисках скатывания среднего класса в России в бедность вряд ли можно считать верными, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
RT на русском 05:47
Происшествия
Послушник подворья Троице-Сергиевой лавры покончил с собой
Послушник московского подворья Троице-Сергиевой лавры Дмитрий Пелипенко, госпитализированный с подозрением на коронавирусную инфекцию и имевший ранее психическое заболевание, совершил попытку суицида, спасти его не удалось, сообщается на сайте подворья.
РИА Новости 04:07
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
Шоу-бизнес
Мария Арбатова оскорбила Ларису Долину после критики феминисток
Bimru.ru вчера в 12:59
Политика
Песков спрогнозировал срок выхода на плато по коронавирусу
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью "АиФ" выразил мнение, что через несколько месяцев люди забудут тяготы, вызванные распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 02:37
Общество
Депутат Госдумы заступился за голкипера «Крыльев Советов»
Во вторник, 28 апреля, депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев поддержал вратаря самарских «Крыльев» Евгения Фролова.
ГЛАС.RU 05:46
Общество
Ученые назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России
Распространение COVID-19 в России окончательно завершится в июле, спрогнозировали специалисты из сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости вчера в 13:05
Кино
Премьера фильма «Безупречный» пройдет онлайн
Санкт-Петербургские ведомости 26 апреля в 02:40
Общество
В Роспотребнадзоре назвали примерные сроки отмены режима самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая, сообщают РИА Новости.
ГТРК Владимир 04:37
Кино
Режиссер нового «Хэллоуина» снимет сериал «Восставший из ада» для HBO
Дэвид Гордон Грин, который уже возродил одну культовую хоррор-франшизу - "Хэллоуин" 2018 года собрал внушительную кассу, и сиквелы не за горами - возьмется теперь возрождать другую, не менее культовую.
Российская газета 05:10
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru 26 апреля в 02:53
Политика
Медведев призывает единороссов направить зарплату на помощь медикам
Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
Газета.Ru 06:16
Происшествия
Задержание российских рыбаков автоматчиками в масках попало на видео
В Сургуте бойцы в масках и с автоматами задержали нескольких рыбаков, ловивших рыбу с моста в районе восточной объездной дороги.
Lenta.ru 05:19
Политика
В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей»
В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей» По информации чешского журнала Respekt, Москва решила отомстить инициаторам сноса памятника маршалу Коневу в Праге: в столицу Чехии из России прибыл шпион с дипломатическим паспортом и рицином в чемодане.
Коммерсантъ вчера в 07:08
Общество
Россиянам пообещали совершенно иную жизнь после окончания пандемии
Жители России после окончания пандемии коронавируса столкнутся с новой нормальностью и другой жизнью.
Газета.Ru 01:32
Политика
Синдзо Абэ не приедет в Москву на празднование Победы в сентябре
Токио, 28 апреля 2020, 08:35 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не приедет в Москву для участия в торжествах, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в случае их переноса на 3 сентября.
REGNUM 01:35