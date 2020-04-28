Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruМишустин поручил подготовить план снятия ограничений в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить план снятия ограничений, введенных в стране из-за распространения коронавируса. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
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Россия вышла на восьмое место в мире по числу заразившихся коронавирусом

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Мишустин поручил подготовить план по снятию ограничений в России

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Мишустин поручил подготовить план снятия ограничений в России

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Президент России Владимир Путин выступит с большим обращением, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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Наступающее лето может стать одним из самых жарких за всю историю, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании с президентом Владимиром Путиным.
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Общество

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Постоянный координатор ООН в Белоруссии Иоанна Казана-Вишневецкий в связи с "эволюцией вспышки" COVID-19 на территории республики призвала белорусов оставаться дома.
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Кремль анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом

В предыдущие разы Путин выступал 25 марта и 2 апреля.
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Общество

Почти 300 сотрудников ФСИН и 40 заключенных заразились коронавирусом

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Интерфакс 09:37
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Минздрав предупредил об угрозе поражения мозга коронавирусом

В документе говорится, что коронавирус нового типа может распространяться из системного кровотока или поразить головной мозг через пластинку решетчатой кости.
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Авто

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Ведущие кинофестивали покажут фильмы на YouTube

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В Татарстане умер первый пациент с коронавирусом

В Татарстане 27 апреля зафиксировали первую смерть пациента, зараженного коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 05:06
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Общество

В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов

Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
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Стало известно о первом штрафе с камеры за езду без пропуска в Москве

Житель Москвы получил штраф в размере пяти тысяч рублей за проезд на автомобиле, номер которого не вписан в цифровой пропуск.
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Синдзо Абэ не приедет в Москву на празднование Победы в сентябре

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График выплаты пенсий в мае изменится

С 13 мая выплата пенсий и других соцвыплат продолжится по обычному графику.
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Прокуратура Якутии организовала проверку на Чаяндинском месторождении

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Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины

Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
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Microsoft готовится к выпуску майского обновления Windows 10

Обновление Windows 10 получит немало улучшений и новых функций.
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Общество

Попова спрогнозировала сроки отмены самоизоляции в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-1" заявила, что режим самоизоляции в России можно будет отменять после 12 мая.
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Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
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Наука

Следы коронавируса обнаружили в каплях больничных аэрозолей

Следы коронавируса специалисты обнаружили в каплях больничных аэрозолей, об этом стало известно Evo-rus-rus.com.
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Общество

Крупнейший автоцентр Москвы решили отдать под госпиталь

О планах размещения госпиталя для лечения больных с коронавирусом в АТЦ «Москва» сообщила со ссылкой на близкие к мэрии столицы источники и газета «Ведомости».
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ГП признала фейком статью о платном лечении некоторых больных COVID-19

Генеральная прокуратура России признала ложной статью о платном лечении в Москве пациентов с коронавирусной инфекцией, которые были госпитализированы не скорой помощью.
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения.
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