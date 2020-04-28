Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиМишустин поручил подготовить план по снятию ограничений в России

Председатель правительства Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и вице-премьеру Татьяне Голиковой до 29 апреля определиться с концепцией снятия или смягчения мер, введенных из-за распространения коронавируса.
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Мишустин назначил крайний срок для идей по смягчению карантинных мер

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Минздрав разработает критерии перевода больных COVID-19 из перепрофилированных учреждений

ТАСС04:32

Мишустин поручил подготовить план снятия ограничений в России

Lenta.ru04:18

Мишустин поручил продумать, как будут снимать ограничения из-за коронавируса

Телеканал 360°04:10

Мишустин поручил подготовить план по снятию ограничений в России

РИА Новости04:42

Мишустин поручил Роспотребнадзору до 29 апреля подготовить концепцию по смягчению ограничений

Интерфакс04:20
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Владимир Путин запланировал "большое выступление" на совещании с губернаторами и членами правительства, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:23
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Общество

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РИА Новости вчера в 22:42
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Здоровье

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Lenta.ru 07:22
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Общество

На дне Черного моря нашли затонувший в 1941 году теплоход «Армения»

На дне Черного моря нашли затопленный в 1941 году теплоход «Армения», на борту которого погибли несколько тысяч беженцев и раненых.
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Общество

Попова спрогнозировала сроки отмены режима самоизоляции в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила постепенное снятие режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 10:31
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Политика

Кабмин Украины отозвал представление Саакашвили в вице-премьеры

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Общество

Россия вышла на восьмое место по количеству зараженных коронавирусом

Россия вышла на восьмое место в первой десятке стран с наибольшим количеством зараженных.
BFM.ru 03:53
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Экономика

Ректор ВШЭ предсказал обеднение среднего класса в России

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Американские режиссёры Энтони и Джо Руссо показали кадры последних дней съёмок фильма «Мстители: Финал» вселенной Marvel.
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Общество

Депутат Лебедев прокомментировал высказывание вратаря Фролова

Депутат Государственной думы федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Игорь Лебедев прокомментировал высказывание вратаря самарских "Крыльев Советов" Евгения Фролова.
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В России чиновников решили наказывать за хамство

Законопроект, предусматривающий наказание чиновников за хамство и оскорбления в отношении граждан, внесут в Государственную Думу.
Lenta.ru 04:23
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Здоровье

Плюс один: в Севастополе коронавирусом заболела пациентка больницы №9

За минувшие сутки в Севастополе был выявлен один новый случай заболевания COVID-19, сообщила пресс-служба местного правительства.
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Общество

Названы сроки окончания пандемии коронавируса в России

Сингапурские ученые из университета технологий и дизайна спрогнозировали, что вспышка коронавируса в России завершится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru вчера в 12:39
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Армия и оружие

Российский истребитель Су-57 получит электрические двигатели

Российский перспективный истребитель 5-го поколения Су-57 может быть оснащен электродвигателями взамен гидравлических систем.
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Фельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя.
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Здоровье

ГП вынесла предостережение мэру Екатеринбурга из-за очагов COVID-19

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Медсестра из Коммунарки записала видео с жалобами на условия работы

Обе женщины настаивают, что медсестрам не выдают стерильных средств индивидуальной защиты даже после заявления Проценко о том, что в больнице созданы нормальные условия для всех сотрудников.
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Спорт

Оргкомитет Игр в Токио допустил отмену Олимпиады в 2021 году

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Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
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Экономика

Набиуллина видит потенциал снижения ключевой ставки

Москва, 28 апреля 2020, 13:37 — REGNUM Глава ЦБ Эльвира Набиуллина видит потенциал для снижения ключевой ставки.
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Заместитель главврача нижегородской больницы №33 умер от коронавируса

Заместитель главврача Нижегородской городской больницы №33 Алексей Аристов ушел из жизни, сообщил заместитель главы региона Давид Мелик-Гусейнов в Instagram.
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Пользователей смартфона предупреждают о возможной слежке через камеры

Эксперт Тимофеев рассказал СМИ о слежке через камеры личных смартфонов, об этом стало известно Evo-rus.com.
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Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
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Здоровье

Минздрав сообщил о риске поражения мозга коронавирусом

Вирус SARS-CoV-2, который вызывает коронавирусную инфекцию COVID-19, распространяясь в организме человека, может привести к поражению головного мозга.
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Садовничий объявил о планах реформирования факультетов МГУ

Факультеты МГУ имени Ломоносова могут быть объединены в 14–16 научных школ, заявил ректор вуза Виктор Садовничий в интервью ТАСС.
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