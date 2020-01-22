Общество

RT на русскомRT на русскомМишустин поручил подготовить поправки в закон о бюджете

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации послания президента Федеральному собранию. Об этом говорится на сайте правительства.
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Мишустин поручил представить предложения по уточнению нацпроектов

РБК04:21

Решения Правительства о первоочередных мерах по реализации Послания Президента

Глас Народа03:14

Мишустин поручил подготовить поправки в закон о бюджете

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Мишустин поручил представить предложения по уточнению нацпроектов

РИА Новости03:07

Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете

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Премьер-министр России Михаил Мишустин провел первые назначения в правительстве. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте кабмина.
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