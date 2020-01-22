Общество
RT на русскомМишустин поручил подготовить поправки в закон о бюджете
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации послания президента Федеральному собранию. Об этом говорится на сайте правительства.
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Политика
Мишустин утвердил структуру аппарата правительства
Премьер-министр России Михаил Мишустин провел первые назначения в правительстве. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте кабмина.
Армия и оружие
Больше 11 военных пострадали при обстреле военных баз США в Ираке
Культура
Владимир Путин поздравил Валентину Талызину с юбилеем
Валентина Талызина отмечает в среду 85-летие. С юбилеем народную артистку РСФСР поздравил президент Владимир Путин.
Кино
По мотивам «Warhammer 40,000» снимут телевизионную антологию
Происшествия
Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Происшествия
Главу красноярского ПФР заподозрили в получении 13-миллионной взятки
Управляющий отделением ПФР по Красноярскому краю и республике Хакасия Денис Майборода, арестованный судом накануне, подозревается в получении взятки в особо крупном размере.
Общество
Джонсон получил приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил приглашение на памятные мероприятия в Москве, посвященные 75-летию окончания Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости представитель посольства Британии в Москве.
Гаджеты
Bloomberg узнал о планах Apple выпустить бюджетный iPhone
Поставщики американской корпорации Apple Inc. начнут сборку новой модели бюджетного iPhone в феврале.
Происшествия
В Подмосковье девочка убежала от преследователя
Политика
Путин назначил Чайку полпредом в Северо-Кавказском федеральном округе
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего генерального прокурора РФ Юрия Чайки полномочным представителем главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе.
Политика
Республиканцы в сенате США отклонили запрос на документы по Украине
Республиканцы в сенате США отклонили запрос на документы по Украине.
Политика
Новым министром здравоохранения стал Михаил Мурашко
Михаил Мурашко назначен министром здравоохранения РФ. Он сменит на этом посту теперь уже экс-главу ведомства Веронику Скворцову.
Политика
После отставки Мединский станет помощником Путина по культуре
Общество
Максим Акимов возглавит «Почту России»
Бывший вице-премьер Максим Акимов возглавит «Почту России», сообщили «Ведомостям» два человека, близких к Акимову.
Футбол
СМИ: «Динамо» проявляет интерес к защитнику «Гамбурга» Пападопулосу
Защитник немецкого футбольного клуба "Гамбург" Кириакос Пападопулос может перейти в московское "Динамо", сообщает sport24.gr.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл заявили о преследовании папарацци
Как заявили юристы пары, даже после переезда в Канаду, отказавшись от королевских титулов, супруги подвергаются преследованию со стороны папарацци.
Общество
Россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная — 2020»
Жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая стала новой миссис Вселенная — 2020, сообщается на ее странице в Instagram.
Армия и оружие
Российский подводный флот медленно умирает
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки
Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Здоровье
В Омске объявили сбор денег на самое дорогое в мире лекарство
Вакцина нужна пятимесячной девочке У пятимесячной Ани диагностировали тяжелую форму спинальной мышечной атрофии, и для того чтобы девочка могла жить, ей нужна вакцина стоимостью 160 млн рублей, пишет МБХ.
Политика
Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
Происшествия
Школьника засосало в слив в московском аквапарке
Мальчика накрыло большой волной и засосало в слив, он не мог выбраться самостоятельно и начал захлебываться.
Происшествия
Подполковника МВД Казахстана убили в центре Петербурга
В Мариинской больнице Петербурга скончался 62-летний подполковник противопожарной службы МВД Казахстана Вячеслав Джексенов после нападения неизвестных.
Общество
В Хабаровске опровергли информацию о коронавирусе у пассажира из КНР
В Хабаровске у туриста из КНР не подтвердилось подозрение на распространяющийся в Китае коронавирус.
Общество
Комиком из Петербурга заинтересовалась полиция после шуток о Путине
Комик-стендапер Александр Долгополов заявил о том, что в один из клубов Петербурга поступило заявление от правоохранительных органов с просьбой предоставить всю информацию о нем. Возможно, заинтересованность полиции в его персоне связана с выступлением, где он шутил с использованием матерных слов об Иисусе, Деве Марии и Владимире Путине.
Футбол
Агент Кардозу опроверг информацию о возможном уходе игрока из «Динамо»
Агент полузащитника столичного «Динамо» Мигеля Кардозу Джеки Муал не подтвердил информацию о том, что клуб планирует расстаться с португальцем этой зимой.
Здоровье
В Китае предупредили о возможных мутациях нового типа коронавируса
Заместитель главы Госкомитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения Ли Бинь заявил, что риск распространения нового типа коронавируса растёт из-за возможных мутаций.
Общество
Эффективность управления снизилась в 53 регионах России
Годом ранее, в 2018 году, средний балл эффективности управления был снижен в 35 субъектах РФ.
Авто
Компания Kia сосредоточится на кроссоверах и электромобилях
К 2025 году компания KIA выпустит 11 новых моделей электромобилей и займет с ними минимум 6,6% мирового рынка.