Общество

RT на русскомRT на русскомМишустин поручил подготовить поправки в закон о бюджете

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации послания президента Федеральному собранию. Об этом говорится на сайте правительства.
Читать в источнике
Комментировать204

Подробнее о событии

Мишустин поручил внести корректировки в законы о бюджетах

RT на русском05:53

Мишустин поручил представить предложения по уточнению нацпроектов

РБК04:21

Новое правительство начнет править бюджет и пенсии

Lenta.ru01:54

Мишустин поручил до 20 февраля подготовить предложения по уточнению нацпроектов

ТАСС03:04

Мишустин поручил подготовить изменения в законы о бюджетах России и ПФР

Комсомольская правда01:20

Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете

РЕН ТВ01:13

Мишустин поручил представить предложения по уточнению нацпроектов

РИА Новости03:07
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 06:13, Ашберн
Общество

В Дагестане объяснили запрет посещений бассейна для женщин

REGNUM 05:02
Происшествия

В мусорном контейнере в Подмосковье нашли фрагменты тела мужчины

Фрагменты тела мужчины обнаружили 21 января в мусорном контейнере в дачном поселке Поварово в Подмосковье (городской округ Солнечногорск), сообщает Главное следственное управление СК по Подмосковью.
РБК 06:01
Общество

Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.
Коммерсантъ вчера в 06:37
Политика

Госсекретарь США посетит Минск 1 февраля

"Визит госсекретаря США Майка Помпео состоится в Белоруссию 1 февраля", - сообщил заместитель начальника управления информации МИД Андрей Шупляк.
ТАСС 05:09
Кино

Хьюго Уивинг не сыграет агента Смита в новой «Матрице»

Британский актер Хьюго Уивинг не исполнит роль агента Смита в четвертой серии франшизы "Матрица". Об этом пишет издание Time Out.
Газета.Ru вчера в 13:35
Политика

Экс-полпред в СКФО Матовников назначен замглавкома Сухопутных войск

Занимавший пост полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников назначен заместителем главкома сухопутными войсками.
BFM.ru 04:40
Футбол

Генеральный директор «Зенита» подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев подтвердил переход нападающего Александра Кокорина на правах аренды в "Сочи".
Российская газета 06:07
Политика

Путин предостерег от экспериментов с формой правления в России

Президент России Владимир Путин заявил на встрече с общественностью об опасности экспериментов с формой правления.
РБК 05:56
Политика

Стал известен состав нового правительства РФ

Владимир Путин подписал указ о составе нового кабинета министров.
Пульс Хакасии вчера в 12:25
Общество

Комиком из Петербурга заинтересовалась полиция после шуток о Путине

Комик-стендапер Александр Долгополов заявил о том, что в один из клубов Петербурга поступило заявление от правоохранительных органов с просьбой предоставить всю информацию о нем. Возможно, заинтересованность полиции в его персоне связана с выступлением, где он шутил с использованием матерных слов об Иисусе, Деве Марии и Владимире Путине.
REGNUM 03:05
Политика

Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме

Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме 30 декабря 2019 года.
Коммерсантъ 03:32
Происшествия

Голунов потребовал официальных извинений от государства

«Прошу признать незаконным бездействие должностных лиц Генеральной прокуратуры, выразившееся в невыполнении обязанности принести официальное извинение от имени государства, и принести официальное извинение от имени государства»,— написал Иван Голунов.
Коммерсантъ 06:04
Общество

Поплавская: программу Малахова сняли с эфира

Вчера Яна Поплавская сообщила, что еще один эпизод «Прямого эфира» о Владе Бахове был снят с эфира.
Рамблер 01:07
Шоу-бизнес

Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки

ТВ Центр вчера в 06:30
Общество

В Роспотребнадзоре предупредили о зимней активности клещей

Аномально теплая зимняя погода в России привела к ранней активности клещей, заявила ведущий научный сотрудник научно-исследовательского института дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина.
Газета.Ru вчера в 23:29
Общество

Максиму Акимову предложили возглавить «Почту России»

Максиму Акимову поступило предложение возглавить «Почту России», он его принял, рассказали три источника РБК в окружении бывшего вице-премьера.
РБК 02:26
Общество

Россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная – 2020»

Победительницей конкурса красоты «Миссия Вселенная – 2020» стала жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая.
Известия вчера в 17:40
Общество

Новый министр спорта был осужден за передачу земель

Выяснилось, что новый министр спорта Олег Матыцин, который был назначен вчера, 21 января, был осужден за передачу земель вуза под Черкизовский рынок.
ФедералПресс 05:27
Политика

Матвиенко предлагает расширить запрет на второе гражданство

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко предложила расширить список должностей, которые запрещено занимать имеющим второе гражданство людям.
Коммерсантъ 03:33
Финансы

Внешний долг России в 2019 году увеличился почти на 6%

В 2019 году внешний долг России увеличился на 5,9% и составил $481,5 млрд, следует из данных Центробанка.
Коммерсантъ вчера в 08:50
Наука

Ученые назвали главную причину внезапного инфаркта

Ученые Йельского университета в США пришли к выводу, что одной из главных причин внезапного сердечного приступа является воздействие ультрамелких частиц, часто встречающихся в загрязненном воздухе.
Век 05:16
Общество

Телефон Безоса взломали с телефона принца Саудовской Аравии

Телефон главы Amazon Джеффа Безоса взломали с телефона Мохаммеда бен Салмана, наследного принца Саудовской Аравии.
Компания 01:06
Политика

Краснов заявил об отсутствии противостояния между СК и Генпрокуратурой

Генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что между Следственным комитетом и Генпрокуратурой нет противостояния.
RT на русском 03:51
Спорт

Матыцин стал министром спорта России

Президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин указом президента РФ назначен министром спорта России.
Sport24.ru вчера в 12:18
Политика

Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
Известия вчера в 11:17
Гаджеты

Bloomberg узнал о планах Apple выпустить бюджетный iPhone

Поставщики американской корпорации Apple Inc. начнут сборку новой модели бюджетного iPhone в феврале.
РБК 04:37
Хоккей

ЦСКА победил СКА в Москве, дважды уступая по ходу матча КХЛ

Московский ЦСКА на своём льду обыграл санкт-петербургский СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:2).
RT на русском вчера в 14:21
Энергетика

Белоруссия закупила 80 тысяч тонн нефти у Норвегии

Ореанда-Новости 20 января в 14:49
Транспорт

Финляндия хочет запустить скоростной поезд Москва–Хельсинки

Власти Финляндии предлагают России продлить высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва–Санкт-Петербург, которая будет введена в эксплуатацию в 2022 году.
Восток-Медиа 20 января в 11:03
Футбол

«Лейпциг» подписал воспитанника «Барселоны»

Мартинес является воспитанником академии «Барселоны», с 2017 года он выступает за «Лас-Пальмас».
Спорт-Экспресс 05:12
Как работают Яндекс.Новости?
Новое правительствоБольше новостей по теме
Главное