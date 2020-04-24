Коронавирус
РБКМишустин поручил подготовить правила поведения в майские праздники
Глава правительства России Михаил Мишустин заявил о необходимости разработать рекомендации, как себя вести в период майских праздников в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19.
Читать в источнике
Оценить629
Грядущие праздники нужно провести, абсолютно четко соблюдая все требования, которые есть на сегодняшний день. Мы подготовим методические рекомендации для людей, находящихся в разных уровнях развития эпидситуации, для разных субъектов, и немедленно их разместим.
— Анна Попова, российский политикГазета.Ru 13:34
с чего всё началось
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению россиян на майских праздниках с учетом ограничений из-за коронавируса.ТАСС08:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 17:00, Ашберн
Общество
Владимир Путин призвал «подставить плечо» российскому автопрому
По словам Владимира Путина, на сегодняшний день в российском автопроме занято около 300 тысяч человек.
Телеканал Санкт-Петербург 10:24
Политика
Голикова доложит Путину и Мишустину об идеях о продлении ограничений
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова доложит президенту России Владимиру Путину и главе правительства Михаилу Мишустину об идеях о продлении ограничений.
РЕН ТВ 14:26
Общество
Описаны отличительные признаки эпидемии коронавируса в России
Попова пояснила, что эпидемия в России распространяется иначе, чем в других странах, и охарактеризовала ее особенности.
Lenta.ru 15:31
Общество
В Москве скончался 41 пациент с коронавирусом
В Москве скончался 41 пациент с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 14:37
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых
На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
Интерфакс 07:07
Происшествия
Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов
В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе.
РИА Новости 08:08
Армия и оружие
ВКС РФ получили два стратегических ракетоносца Ту-160
Согласно сообщению пресс-службы, специалисты 264 военного представительства Минобороны РФ на Казанском авиазаводе имени С. П. Горбунова (КАЗ) приняли два стратегических ракетоносца Ту-160 «Иван Ярыгин» и «Василий Решетников».
ИА Красная Весна вчера в 12:21
Единоборства
Майк Тайсон намерен вернуться на ринг
Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон заявил, что планирует вернуться на ринг для участия в благотворительных поединках из четырех раундов.
Газета.Ru 13:23
Общество
Трамп предложил уничтожать коронавирус солнечным светом
Авторы исследования пришли к выводу, что солнечный свет, высокая температура и влажность могут быстро уничтожить коронавирус в воздухе и на различных поверхностях.
Телеканал 360° вчера в 21:56
Интернет
«Яндекс» представил собственный мессенджер
Компания «Яндекс» запустила собственный мессенджер вместо «Яндекс.Чатов». Мессенджер встроен в браузер и другие платформы «Яндекса».
Inc-news.ru вчера в 01:38
Транспорт
ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами
Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ 11:51
Общество
В России начали популяционное исследование на антитела к коронавирусу
Популяционное исследование на наличие антител к коронавирусу начинается в России, первой будет Москва, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 14:18
Политика
Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
RT на русском 10:40
Технологии
Facebook представила сервис для групповых видеозвонков
Российская газета 16:16
Политика
Три региона Италии попросили Россию помочь в борьбе с коронавирусом
Три итальянских региона направили России просьбы оказать помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщил российский посол в Италии Сергей Разов в ходе онлайн-брифинга, организованного МИА «Россия сегодня».
Rambler News Service 11:50
Общество
В Саратовской области начнут работать парикмахерские
В Саратовской области начнут работать парикмахерские.
FreeNews-Volga 11:14
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в РФ
Пресс-секретарь Дмитрий Песков 23 апреля ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в стране. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск вчера в 07:11
Кино
Сценарий «Миссия невыполнима 7» могут изменить из-за пандемии в Италии
В конце февраля из-за пандемии коронавируса производство седьмой части фильма «Миссия невыполнима» пришлось поставить на паузу.
Киноафиша России 02:15
Общество
Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ
Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
Взгляд.ру 06:39
Общество
Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку
"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета 08:09
Здоровье
Обнародован план выхода Украины из карантина по коронавирусу
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнародовал в своем Telegram-канале план из 5 этапов по выходу страны из карантина, введенного из-за распространения нового коронавируса.
Rambler News Service 15:47
Авто
АвтоВАЗ представит три новинки в 2020 году
По слухам, в этом году АвтоВАЗ покажет рестайлинговые LADA Vesta (речь идет о глубоком обновлении, которое все так ждут), LADA Largus и LADA Niva-2, которая навсегда распрощается с именем Chevrolet Niva и окончательно войдет в модельный ряд LADA.
Автоновости дня 05:45
Наука
Ученые: К 2050 году Северный Ледовитый океан освободится ото льда
Ученые установили, что к 2050 году, даже в случае сведения к минимуму выбросов СО2, каждым летом будет наблюдаться полное освобождение Северного ледовитого океана ото льда.
Дни24 22 апреля в 19:00
Армия и оружие
Иран продолжит развивать военно-космический потенциал
Тегеран продолжит развивать свой военно-космический потенциал после того, как ему удалось вывести первый военный спутник на орбиту, заявил президент Ирана Хасан Роухани.
РИА Новости 11:39
Происшествия
Полицейские получат право вскрывать автомобили и оцеплять дома
В правительстве подготовили законопроект, согласно которому полицейские получат право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий.
Газета.Ru 22 апреля в 07:31
Футбол
Минское «Динамо» выиграло первый матч при Кучуке
Минское «Динамо» в 6-м туре чемпионата Белоруссии-2020 на выезде обыграло «Смолевичи» (3:1). На 7-й минуте встречи счет открыл Иван Бахар, затем дублем отличился Евгений Шикавка.
Спорт-Экспресс 12:57
Общество
Иммунитет к коронавирусу вырабатывается не у всех, заявила Попова
Попова уточнила, что они могут болеть не один раз тем, чем остальные 90-95% популяции не будут болеть, переболев единожды.
РИА Новости 14:00
Энергетика
Deutsche Bank: при $15 за баррель Urals средств ФНБ хватит на два года
Расчеты аналитиков показывают, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета хватит на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет.
Ведомости 00:19