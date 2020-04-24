Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению россиян на майских праздниках с учетом ограничений из-за коронавируса.

с чего всё началось

Грядущие праздники нужно провести, абсолютно четко соблюдая все требования, которые есть на сегодняшний день. Мы подготовим методические рекомендации для людей, находящихся в разных уровнях развития эпидситуации, для разных субъектов, и немедленно их разместим.

Глава правительства России Михаил Мишустин заявил о необходимости разработать рекомендации, как себя вести в период майских праздников в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19.

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