Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об индивидуальных программах социально-экономического развития для наиболее проблемных регионов, передает ТАСС. По словам Мишустина, субъекты будут получать по 5 млрд рублей из бюджета ежегодно до 2024 года.

Мишустин рассказал о программах по преодолению бедности в регионах

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