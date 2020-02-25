Общество
Газета.RuМишустин рассказал о программах по преодолению бедности в регионах
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об индивидуальных программах социально-экономического развития для наиболее проблемных регионов, передает ТАСС. По словам Мишустина, субъекты будут получать по 5 млрд рублей из бюджета ежегодно до 2024 года.
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Происшествия
Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу
В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. О этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Киберспорт
Valve представила новый формат сезона Dota Pro Circuit
По завершении сезона две худшие команды верхнего дивизиона поменяются местами с топ-2 нижнего, худшие в нижней лиге покинут дивизион, а их места займут новые коллективы из квалификаций.
Музыка
Организаторы объявили первого хедлайнера Ural Music Night
Футбол
Систему видеоповторов введут на всех матчах РПЛ
«Во втором круге РПЛ система VAR будет работать на всех матчах», — говорится в сообщении.
Политика
В Кремле оценили слова Суркова про «обнуление» президентских сроков
Кремль считает высказывания бывшего помощника президента Владислава Суркова о необходимости обнуления президентских сроков его личным мнением, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Происшествия
В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках
Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.
Политика
Кремль ответил на идею Киева о «Дне сопротивления оккупации Крыма»
Ранее 26 февраля Зеленский на брифинге сообщил, что подписал указ о праздновании Дня сопротивления оккупации Крыма Россией, передает РБК-Украина.
Технологии
«Мегафон» запустил сеть 5G в роуминге
Первой страной, где российские абоненты смогут пользоваться услугами пятого поколения связи в роуминге, стала Румыния, сообщил представитель «Мегафона»: компания договорилась с оператором Orange, представленным в Румынии и еще 22 странах.
Наука
Шоссе древних майя возрастом 1300 лет обследовали лидаром
Объектом изучения стала 100-километровая «Великая белая дорога», найденная в 1930-е годы.
Общество
В Италии разгорелся скандал вокруг показа картины Рафаэля
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае достигло 2633 человек
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 77 658 человек, излечились и выписаны из больниц более 27 тыс. пациентов.
Политика
Захарова ответила на высказывания СНБО Украины о возвращении Крыма
В сообщении, опубликованном 26 февраля в Facebook, Захарова процитировала высказывание Данилова о том, что Киев не идет на «военное возвращение» Крыма из-за боязни большого числа жертв.
Политика
В «Единой России» отрицают обсуждение смены лидера и названия
В руководстве «Единой России» не обсуждался вопрос о смене лидера и ее названия, а также объединения с Общероссийским народным фронтом (ОНФ), заявил заместитель секретаря генерального совета партии Сергей Перминов.
Здоровье
В Самаре снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом
За прошедшую неделю в Самарской области зафиксировали 12003 случая заболеваний ОРВИ и гриппа. На Самару из них пришлось 4394 случая.
Политика
Встреча глав МИД стран «нормандской четверки» планируется через месяц
Встреча министров иностранных дел стран "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция) планируется через месяц для подготовки очередного саммита на высшем уровне, заявил в среду глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Здоровье
Выпускникам медвузов хотят запретить работать в частных клиниках
Свердловский министр здравоохранение Андрей Цветков выступил с инициативой о введении запрета для выпускников медицинских вузов на работу в частных клиниках и больницах.
Общество
Аналитики выявили резкое снижение доходов таксистов из-за агрегаторов
Появление агрегаторов такси почти в шесть раз (с 2012 года) увеличило число москвичей, пользующихся этим видом транспорта, и одновременно почти втрое снизило доходы столичных водителей-таксистов.
Общество
Экс-главу ФСИН Реймера освободят по УДО
Политика
Кремль не видит изменений в политике России по отношению к Украине
В Кремле не видят изменений в политике РФ в отношении Украины с уходом экс-президента Украины Петра Порошенко: Россия последовательно выступает за реализацию минских соглашений, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Авто
Представлен обновленный Hyundai i30
Семейство Hyundai i30 пополнилось свежей версией N Line, доступной для хэтчбека и фастбека, а также моторными гибридами.
Политика
Аваков раскритиковал Суркова за слова об Украине
Глава МВД Украины Арсен Аваков раскритиковал экс-помощника президента РФ Владислава Суркова за слова про Украину и Донбасс и, чтобы подкрепить свои слова, процитировал известного русского поэта Ивана Крылова.
Экономика
В ЦБ сообщили о новых схемах привлечения россиян в финансовые пирамиды
В Банке России рассказали о новых схемах привлечения граждан в финансовые пирамиды.
Общество
В Сан-Франциско ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса
Мэр Сан-Франциско Лондон Брид объявила режим чрезвычайного положения в городе из-за распространения нового типа коронавируса, сообщает Интерфакс .
Наука
У африканских рыб появилась способность продлевать себе жизнь
Новое умение связано с угрозой вымирания вида. У африканских рыб появилась способность продлевать себе жизнь.
Политика
WSJ признала, что статья о Китае была ошибочной, но не извинилась
Издание Wall Street Journal признала, что оскорбительная статья о Китае была ошибочной, однако по-прежнему не принесло официальных извинений, заявил в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Политика
Путин посоветовал оппозиции представить позитивную программу
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС посоветовал представителям оппозиции предложить потенциальным избирателям позитивную программу, а не просто ругать действующую власть.
Происшествия
Найден новый российский полковник-миллиардер
Найден бывший сотрудник МВД России, владеющий миллиардным состоянием. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.
Религия