Общество

REGNUMREGNUMМишустин поручил подготовить программы развития проблемных регионов

«Поручаю вице-премьерам в самые кратчайшие сроки разработать и представить на утверждение программы развития этих территорий (с проблемами в экономике)», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
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Мишустин пообещал выделить по 5 млрд руб. на развитие проблемных регионов

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ТАСС01:30

Мишустин поручил выделить по 5 млрд рублей на программы по развитию регионов РФ

Газета.Ru01:46
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