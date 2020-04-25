Коронавирус
RT на русскомМишустин поручил подготовить рекомендации на майские праздники
Глава правительства России Михаил Мишустин поручил ряду ведомств подготовить рекомендации для граждан о соблюдении мер предосторожности на майские праздники из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
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Мишустин поручил подготовить рекомендации о мерах предосторожности на майские праздники
Московский Комсомолец13:05
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 14:27, Ашберн
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Дивеевский монастырь закрылся на карантин
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Москва, 25 апреля 2020, 08:45 — REGNUM Для борьбы с распространением коронавирусa в России необходимо еще две недели самоизоляции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с ведущими экспертами в сфере эпидемиологии и вирусологии.
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Матвиенко советует россиянам отказаться от выезда за рубеж в 2020 году
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала граждан России не планировать поездки за границу в 2020 году из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.
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Врач Елизаветинской больницы скончался от коронавируса
25 апреля в больнице имени Боткина скончался врач анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий, который проработал в Елизаветинской больнице более 20 лет — до 25 февраля.
Агентство Телеграф 04:57
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:07
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Губерниев: не считаю президентство Драчева провальным
Известный комментатор Дмитрий Губерниев дал оценку работе главы СБР Владимира Драчева.
Metaratings 12:54
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Путин и Трамп приняли совместное заявление о 75-летии встречи на Эльбе
Российский и американский лидеры приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе советских и американских войск.
Газета.Ru 14:10
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Адвокат дал оценку перепалке Уткина и Соловьева
Блогер и спортивный комментатор Василий Уткин оперативно отреагировал на выпад в свой адрес со стороны телеведущего Владимира Соловьёва, который пригрозил настучать тому «по кумполу» при встрече.
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Жители Берлина вышли на акцию протеста против карантинных мер
Говорит Москва 11:53
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Deutsche Bank посчитал, что средств ФНБ России хватит на два года
При цене нефти 30 долларов за баррель средств фонда на покрытие дефицита бюджета хватит на шесть лет.
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Происшествия
Вертолет Ми-26, разбившийся при посадке на Ямале, сняли на видео
В Сети появились кадры с места жесткой посадки вертолета Ми-26 авиакомпании "Абакан Авиа", с которым произошло ЧП при приземлении на площадку около месторождения "Русское" на Ямале.
Вести.Ru 03:50
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Арбидол назван бесполезным от коронавируса
Оказалось, что некоторые препараты из перечня рекомендованных для лечения коронавируса нового типа, являются не только бесполезными, но еще и вызывают побочные эффекты.
Газета DAILY 11:02
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Онищенко считает, что рано разрешать прогулки
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко посчитал преждевременным идею выдавать пропуска для прогулок, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 12:52
Общество
Во вспышке коронавируса на американском авианосце нашли странности
Вспышка коронавирусной инфекции на авианосце флота США «Теодор Рузвельт» оказалась аномальной со статистической точки зрения.
News.ru 08:38
Происшествия
В Уфе заключенные пытались устроить беспорядки в колонии
Шестеро заключенных отказались выполнять требования сотрудников колонии, не пускали их в помещение отряда, а также призывали других осужденных к беспорядкам.
Российская газета 07:01
Музыка
Победителем в седьмом сезоне шоу «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко
В конце сезона звездный наставник Олеси стал лучшим среди судей проекта, ему отдали предпочтение 40% голосовавших.
NewInform вчера в 23:15
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Пенсионный фонд утвердил график доставки пенсий и выплат в мае
Управление ФПС Тверской области утвердил график доставки пенсий с учетом всех выходных и праздничных дней.
АиФ Тверь 02:02
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Останки лягушки впервые нашли в Антарктиде
Останки лягушки впервые нашли в Антарктиде, об этом стало известно Evo-rus.com.
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Польша пригрозила «Газпрому» жалобой в Еврокомиссию
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG опубликовала заявление, в котором обвинила российский «Газпром» в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража в части цены на газ.
РБК вчера в 10:29
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Лавров обвинил Украину в саботаже решений «нормандской четверки»
Киев не только не выполняет часть решений «нормандской четверки», но и мешает их реализации.
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В Оренбуржье трое рабочих погибли от утечки газа в доменном цехе
В городе Новотроицке трое рабочих предприятия "Уральская сталь" погибли в результате утечки газа в доменном цехе.
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Грузовой корабль «Прогресс» пристыковался к МКС
В субботу, 25 апреля, грузовой корабль "Прогресс МС-14" пристыковался к Международной космической станции (МКС).
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Владелец «Спартака» Федун призвал досрочно завершить чемпионат России
«Спартак» в свою очередь занимает восьмое место, набрав 28 очков.
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Происшествия
Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов
В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе.
РИА Новости вчера в 08:08
Общество
Российские врачи опубликовали список умерших коллег с коронавирусом
Российские врачи опубликовали список своих коллег, которые умерли после заражения коронавирусом. Документ озаглавлен как «Список памяти».
Lenta.ru 07:40
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости 23 апреля в 14:37