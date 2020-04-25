Глава правительства России Михаил Мишустин поручил ряду ведомств подготовить рекомендации для граждан о соблюдении мер предосторожности на майские праздники из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество Попова предложила продлить режим самоизоляции в России на две недели Москва, 25 апреля 2020, 08:45 — REGNUM Для борьбы с распространением коронавирусa в России необходимо еще две недели самоизоляции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с ведущими экспертами в сфере эпидемиологии и вирусологии. 4,1K

Здоровье Врач Елизаветинской больницы скончался от коронавируса 25 апреля в больнице имени Боткина скончался врач анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий, который проработал в Елизаветинской больнице более 20 лет — до 25 февраля. 381

Общество Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина. 666

Спорт Губерниев: не считаю президентство Драчева провальным Известный комментатор Дмитрий Губерниев дал оценку работе главы СБР Владимира Драчева.

Общество Адвокат дал оценку перепалке Уткина и Соловьева Блогер и спортивный комментатор Василий Уткин оперативно отреагировал на выпад в свой адрес со стороны телеведущего Владимира Соловьёва, который пригрозил настучать тому «по кумполу» при встрече. 1K

Происшествия Вертолет Ми-26, разбившийся при посадке на Ямале, сняли на видео В Сети появились кадры с места жесткой посадки вертолета Ми-26 авиакомпании "Абакан Авиа", с которым произошло ЧП при приземлении на площадку около месторождения "Русское" на Ямале. 103

Наука Арбидол назван бесполезным от коронавируса Оказалось, что некоторые препараты из перечня рекомендованных для лечения коронавируса нового типа, являются не только бесполезными, но еще и вызывают побочные эффекты. 260

Общество Онищенко считает, что рано разрешать прогулки Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко посчитал преждевременным идею выдавать пропуска для прогулок, пишет РИА "Новости". 23

Происшествия В Уфе заключенные пытались устроить беспорядки в колонии Шестеро заключенных отказались выполнять требования сотрудников колонии, не пускали их в помещение отряда, а также призывали других осужденных к беспорядкам. 21

Энергетика Польша пригрозила «Газпрому» жалобой в Еврокомиссию Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG опубликовала заявление, в котором обвинила российский «Газпром» в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража в части цены на газ. 336