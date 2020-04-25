Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить рекомендации о необходимости соблюдения мер предосторожности на майские праздники из-за коронавируса, следует из поручений, размещённых на сайте кабмина.

Мишустин поручил подготовить рекомендации о мерах на майские праздники

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