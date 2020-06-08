Общество
ТАССМишустин поручил подготовить варианты возобновления полетов за рубеж
В субботу в агентстве прошло совещание, инициированное в связи с поручением Мишустина, на котором обсуждалась такая возможность. Предполагается, что список стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение, Росавиация с Роспотребнадзором определят совместно, отмечал источник.
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с чего всё началось
В воскресенье источник ТАСС в одной из авиакомпаний сообщал, что Росавиация в ближайшее время планирует направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж с 15 июля.ТАСС03:32
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Экономика
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
Футбол
РФС: хозяина матча «Зенит» – «Спартак» определят после ряда факторов
По словам Митрофанова, ранее планировалось, что именно «Зенит» станет хозяином и примет московских футболистов на своем поле, но владелец «Спартака» Леонид Федун вмешался в ситуацию и предложил провести жеребьевку.
Петербургский дневник вчера в 18:20
Происшествия
Стрелявший на юго-западе Москвы мужчина умер в больнице
Мужчина, стрелявший из окна квартиры на улице Строителей в Москве, умер.
РИА Новости 03:32
Общество
В России готовятся к постепенному открытию туристического сезона
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о готовности к постепенному открытию курортного сезона в России.
Газета.Ru 04:34
Финансы
Курс доллара: Сбербанк сделал новый прогноз по рублю
Курс доллара онлайн опубликован здесь Таким образом, рубль в последний день рабочей недели сильно прибавил к доллару и евро благодаря мировым ценам на нефть, которые пошли вверх в ожидании встречи министров ОПЕК+.
Expert.ru 00:35
Общество
Петербуржцев бесплатно протестируют на антитела к коронавирусу
"В целях оценки популяционного иммунитета Роспотребнадзор с 15.06.2020 по 19.06.2020 проводит в Санкт-Петербурге бесплатное тестирование жителей города на антитела к COVID-19", - говорится в сообщении.
ТАСС 04:48
Общество
В России предложили платить работникам 150 рублей в час
В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru вчера в 21:14
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 11:52
Происшествия
Военные точным выстрелом потушили горящую скважину в Иркутской области
Ранее сообщалось, что решение о помощи в тушении аварийной скважины, принадлежащей Иркутской нефтяной компании, принял министр обороны РФ Сергей Шойгу по просьбе врио главы региона Игоря Кобзева.
Российская газета вчера в 09:11
Общество
Количество недостоверной информации в интернете выросло в 10 раз в период пандемии
"В истекшем периоде 2020 года отмечен рост количества размещаемой в сети интернет недостоверной общественно значимой информации, что в первую очередь связано с ситуацией вокруг распространения в мире новой коронавирусной инфекции COVID-19", - сообщили в надзорном ведомстве.
ТАСС 04:53
Киберспорт
В Cyberpunk 2077 примерно в 3 раза больше способов прохождения квестов, чем в «Ведьмаке 3»
Разработчики считают, что скачок в дизайне уровней в Cyberpunk 2077 после «Ведьмаке 3» сопоставим с различием дизайна уровней в «Ведьмаке 2» и «Ведьмаке 3». В Cyberpunk 2077 примерно в 3 раза больше способов прохождения квестов, чем в третьем «Ведьмаке».
Cyber.sports.ru 03:46
Авто
УАЗ представил спецверсию УАЗ «Профи» для противопожарной службы
Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Ульяновского автозавода, созданная при участии и с учетом всех требований МЧС модель полностью соответствует ГОСТу, а ее производством занимается партнер УАЗа – нижегородский завод спецавтомобилей «АвтоЛИК».
Автоновости дня 02:33
Шоу-бизнес
Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии
Народный артист СССР Армен Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Lenta.ru 04:20
Экономика
Мишустин назвал ключевой целью рост доходов граждан
Следует "проработать четкий алгоритм достижения целей устойчивого роста доходов граждан", обратился Мишустин к своему первому заместителю Андрею Белоусову.
Российская газета 04:48
Общество
Врач Абаева назвала оптимальный возраст для первых родов
Предпочтительно, чтобы первенец родился у женщины до 35 лет, объяснила Абаева в интервью для радиостанции "Москва".
Слово и Дело вчера в 10:02
Единоборства
Менеджер Хабиба отреагировал на третье завершение карьеры Макгрегора
Представляющий интересы Хабиба Нурмагомедова менеджер Али Абдель-Азиз отреагировал на очередное решение Конора Макгрегора завершить карьеру профессионального бойца ММА.
РИА Дагестан 03:41
Экономика
Инвестор раскрыл планы по развитию Эльгинского месторождения
Согласно плану «А-Проперти», на Эльгинском месторождении будет построен горно-обогатительный комбинат, мощность переработки которого на первом этапе составит 32 млн тонн угля.
Коммерсантъ 04:55
Экономика
В Совфеде предлагают возобновить выпуск Ту-334 из-за «недостатков SSJ-100»
Как отмечало издание, пассажирский лайнер стал конкурентом самолета Sukhoi Superjet 100, в связи с чем его серийное производство так и не было организовано.
ТАСС 01:03
Общество
В Калининградской области коронавирус подтвердился у одного ребёнка
О 37 новых случаях стало известно утром в понедельник. Всего в регионе 1 813 заболевших.
Клопс 04:04
Общество
Росавиация предложит частично открыть авиасообщение с 15 июля
Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля.
РБК вчера в 07:52
Политика
«Коммерсантъ» узнал о предстоящем уходе гендиректора «Русгидро»
Гендиректор «Русгидро» Николай Шульгинов в сентябре покинет занимаемую должность после истечения пятилетнего контракта, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Ведомости 02:27
Авто
3 нововведения, которые затронут автомобилистов летом
Эксперты Vuslon назвали три основных нововведения, которые затронут российских автолюбителей этим летом.
Автоновости дня 02:04
Культура
В Турции назвали самых популярных за рубежом турецких актеров
Что происходит 06 июня в 12:08
Гаджеты
В России названы самые популярные смартфоны
В сети МТС 3% абонентов используют iPhone 7, а он и является самым популярным аппаратом среди остальных.
Astera вчера в 16:02
Экономика
Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты
Правительство РФ обсуждает возможность ограничения зарплаты топ-менеджерам государственных компаний и госкорпораций, сообщило издание "КоммерсантЪ".
Вести.Ru 03:31
Общество
В России за сутки выявили еще 8855 заражений коронавирусом
В России число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 8855 человек.
Профиль 06 июня в 03:46
Футбол
Стерлинг назвал расизм единственной болезнью в мире прямо сейчас
Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг поддержал прошедшие по Великобритании антирасистские протесты.
Bookmaker-ratings.ru 04:33
Здоровье
В Свердловской области выявили коронавирус еще у 249 человек
Новые 249 случаев заражения коронавирусом подтвердили в Свердловской области по состоянию на 8 июня, передает оперштаб региона.
ИА Красная Весна 03:42