В воскресенье источник ТАСС в одной из авиакомпаний сообщал, что Росавиация в ближайшее время планирует направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж с 15 июля.

с чего всё началось

В субботу в агентстве прошло совещание, инициированное в связи с поручением Мишустина, на котором обсуждалась такая возможность. Предполагается, что список стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение, Росавиация с Роспотребнадзором определят совместно, отмечал источник.

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