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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.
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с чего всё началось
Премьер России Михаил Мишустин рекомендовал ФНС, госкорпорациям, ведомствам и ЦБ отложить до 1 мая подачу заявлений о банкротстве туризма и авиаперевозок, следует из опубликованного на сайте правительства документа
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