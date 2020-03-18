с чего всё началось

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.

Мишустин поручил подготовить законопроект о моратории на банкротство

Политика Путин допустил проведение голосования по Конституции на дому Президент России Владимир Путин заявил, что голосование по поправкам в конституцию будет проводиться со всеми мерами предосторожности, возможно голосование на дому.

Общество Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля "С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.

Политика В Кремле прокомментировали слова Путина о среднем классе Ранее Владимир Путин заявил, что в России 70 процентов жителей относятся к среднему классу, ссылаясь на методики Всемирного банка, в соответствии с которыми к среднему классу причисляются люди, чей доход в полтора раза больше минимального размера оплаты труда.

Здоровье ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.

Футбол Коутиньо может перейти в «Челси» Лондон, 18 марта 2020, 17:50 — REGNUM Согласно сообщениям Sport. es, бразильский полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может перейти в лондонский «Челси» этим летом.

Общество В России зафиксировали 33 новых случая заражения коронавирусом Выявлено 33 новых случая, из них 31 случай зарегистрирован в Москве, по одному случаю – в Томской и Новосибирской областях, сообщил оперативный штаб.

Экономика Титов попросил сократить налоги и надзор для бизнеса на время пандемии Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину предложения по борьбе с последствиями коронавируса, он предлагает облегчить налоговое бремя для малого бизнеса и ввести мораторий на контроль и надзор.

Здоровье Первый перенесший коронавирус в России мужчина поделился опытом Гражданин Китая Вань Юньбинь, который одним из первых в России перенес коронавирус, посоветовал гражданам соблюдать меры профилактики и не паниковать.

Политика Путин призвал не верить фейкам о коронавирусе в России Севастополь, 18 марта 2020, 19:04 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал сограждан не верить вбросам и фейкам насчет коронавируса в России.

Финансы Курс доллара превысил 80 рублей Курс доллара 18 марта превысил отметку в 80 рублей впервые с 11 февраля 2016 года. Такие данные в среду, 18 марта, приводит Мосбиржа.

Общество Аршавин через суд добивается уменьшения алиментов для Барановской Бывший футболист сборной России по футболу Андрей Аршавин через суд требует уменьшения размера алиментов для своей бывшей гражданской жены и их троих детей, сообщили РИА Новости в Савеловском суде Москвы.

Общество Соловьев навсегда изгнал украинского политолога за оскорбление гостя Телеведущий Владимир Соловьев во время эфира собственной передачи на телеканале «Россия 1» навсегда изгнал из студии украинского эксперта Вячеслава Ковтуна за оскорбление в адрес другого гостя.