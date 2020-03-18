Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиМишустин поручил подготовить законопроект о моратории на банкротство

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.
Читать в источнике
Комментировать141
с чего всё началось
Премьер Михаил Мишустин поручил
 органам госвласти, Центробанку и Федеральной налоговой службе (ФНС) не подавать до 1 мая заявления о банкротстве компаний, имеющих задолженность перед бюджетами российских субъектов, органами исполнительной власти и подведомственным им организациями, а также задолженность перед банками в случаях, если по ним ранее не возбуждалось дело о банкротстве.
Ведомости07:25

Подробнее о событии

Объявлены мораторий на банкротства и налоговые каникулы авиакомпаниям и турагентствам

Коммерсантъ07:49

МЭР к апрелю внесет законопроект о моратории на банкротство туристических и авиакомпаний

ТАСС07:43

Власти РФ на фоне COVID-19 решили ввести «мораторий на банкротство» для авиакомпаний

Интерфакс07:36

Мишустин поручил дать отсрочку по налогам для туризма и авиаперевозок

Известия07:24

Мишустин поручил предоставить налоговую отсрочку для туризма и авиаперевозок

Газета.Ru07:23

Мишустин поручил подготовить законопроект о моратории на банкротство

РИА Новости08:02

Мишустин поручил не инициировать банкротства за долги перед бюджетами и банками

Ведомости07:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 13:27, Ашберн
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:08
Здоровье

Число жертв коронавируса в мире превысило восемь тысяч человек

Количество заражений новым коронавирусом по всему миру превысило 200 тысяч человек, свыше 8 тысяч человек скончались от заболевания, заявил на пресс-конференции в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 12:58
Музыка

Группа Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Lenta.ru 12:56
Гаджеты

Предсказано снижение цен на видеокарты из-за коронавируса

Предсказано снижение цен на видеокарты из-за коронавируса.
Ferra 10:46
Наука

Найдено лечение для наиболее тяжелобольных пациентов с коронавирусом

Китайский врач Донгченг Ву, руководящий лабораторией в Ухане, заявил, что нашел лечение для наиболее тяжелобольных пациентов с коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 12:06
Происшествия

В суде Первоуральска муж убил обвинившую его в побоях жену

В суде Первоуральска (город-спутник Екатеринбурга) фигурант смертельно ранил свою жену, которая проходила потерпевшей по его делу, и напал на пристава.
Российская газета 04:00
Шоу-бизнес

Пожилую супругу Гогена Солнцева парализовало

RuNews24.ru вчера в 06:06
Общество

В Минпромторге прокомментировали ажиотаж в магазинах Москвы

«Ситуация сегодня с утра стала уже намного спокойнее, меньше покупателей, нет такого ажиотажа», — заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия 24».
RT на русском 09:53
Финансы

Курс доллара на Московской бирже превысил 80 рублей

Курс доллара на Московской бирже вечером в среду в моменте превысил 80 рублей, протестировав минимум с января 2016 года, однако затем отошел от психологического рубежа.
Российская газета 11:45
Наука

Кора головного мозга сформировалась на 300 миллионов лет раньше

Vevby.ru вчера в 11:38
Игры

СМИ: осенью выйдет перезапуск Call of Duty: Black Ops — свежие детали шутера

Ещё год назад стало известно, что в этом году за Call of Duty отвечает Treyarch, а нас ожидает новая часть Black Ops.
Игромания.ру 11:42
Общество

За сутки коронавирус нашли в 15 российских регионах

21 новый случай заражения короновирусом зарегистрирован за 24 часа в 15 областях РФ.
Московский Комсомолец вчера в 22:36
Общество

«Победа» так и не получила разрешение Черногории на вывоз россиян

Как сообщалось, в понедельник власти Черногории приостановили международное авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение из-за ситуации с коронавирусом.
Интерфакс 03:13
Общество

Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля

В прошлом году пенсии проиндексировались на 2%, а в 2018 году — на 2,9%. В ведомстве рассказали, что получатели этих выплат являются самой малочисленной группой пенсионеров в стране.
Inkazan 04:17
Политика

Путин допустил проведение голосования по Конституции на дому

Владимир Путин прокомментировал подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию на фоне распространения коронавирусной инфекции и допустил его различные формы.
РИА Новости 12:28
Политика

Путин заявил о праве Белоруссии на самостоятельность

Президент России Владимир Путин заявил, что Белоруссия имеет право на самостоятельность.
Вечерняя Москва 13:14
Кино

Из-за коронавируса Universal Pictures перенесла все премьеры в онлайн

Причиной необычного решения со стороны Universal Pictures стала пандемия коронавируса и убытки, которые компания несёт из-за массового закрытия кинотеатров.
REGNUM вчера в 06:02
Общество

Путин рассказал о доходах граждан России

Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
RT на русском 11:55
Политика

Шведское СМИ назвало политику Украины по Крыму фашистской

От украинской политики по Крыму, запрещающий подачу воды на полуостров, страдает гражданское население, однако киевские власти это нисколько не волнует, пишет шведское издание Nyhetsbanken.
РИА Новости 10:49
Космос

Один из девяти двигателей Falcon-9 отключился при запуске на орбиту

Взгляд.ру 09:56
Армия и оружие

В США заинтересовались «незрелым» Су-57

Американский журнал The National Interest опубликовал статью про российские истребители пятого поколения Су-57.
Что происходит 10:20
Общество

Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина

Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Salt Mag вчера в 11:26
Авто

Автомобили с пробегом в России дорожают

Средняя стоимость легкового автомобиля с пробегом в России к концу февраля 2020 года составила 630 тыс. рублей.
Автоновости дня 05:19
Общество

В российских судах ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса

Верховный суд в связи с распространением коронавирусной инфекции постановил рассматривать только дела безотлагательного характера.
РБК 12:23
Общество

Аршавин через суд добивается уменьшения алиментов для Барановской

Бывший футболист сборной России по футболу Андрей Аршавин через суд требует уменьшения размера алиментов для своей бывшей гражданской жены и их троих детей, сообщили РИА Новости в Савеловском суде Москвы.
РИА Новости 08:20
Шоу-бизнес

Милош Бикович считает секс без любви «грехом»

Сербский актер Милош Бикович откровенно рассказал о своем отношении к сексу.
Актуальные Новости 13:11
Политика

Китай отзывает аккредитацию у американских журналистов

На следующий день Китай лишил аккредитации троих журналистов The Wall Street Journal, поводом для этого стала колонка с заголовком «Китай – больной человек Азии» (China Is the Real Sick Man of Asia) в разделе «Мнения» газеты.
Ведомости вчера в 13:30
Футбол

«Для моей нации это самый острый вопрос». Каррера рассказал о ситуации в Италии в связи с коронавирусом

Матч ТВ 09:35
Армия и оружие

Разработчик заявил о возможном подорожании истребителей F-35

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США должны поставить стране истребители F-35 либо вернуть заплаченные деньги.
ТК Звезда вчера в 07:35
Происшествия

В центре Петрозаводска застрелили мужчину

В центральной части Петрозаводска произошло убийство: на улице Правды из ружья застрелили мужчину.
Российская газета 10:16
Как работают Яндекс.Новости?
Пандемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное