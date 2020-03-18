Коронавирус
РИА НовостиМишустин поручил подготовить законопроект о моратории на банкротство
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.
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с чего всё началось
Премьер Михаил Мишустин поручил органам госвласти, Центробанку и Федеральной налоговой службе (ФНС) не подавать до 1 мая заявления о банкротстве компаний, имеющих задолженность перед бюджетами российских субъектов, органами исполнительной власти и подведомственным им организациями, а также задолженность перед банками в случаях, если по ним ранее не возбуждалось дело о банкротстве.Ведомости07:25
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