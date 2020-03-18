Будьте в Плюсе
Главное
Ещё
США
Ещё
Интересное
Ещё
Политика
Ещё
Общество
Ещё
Экономика
Ещё
В мире
Ещё
Спорт
Ещё
Происшествия
Ещё
Культура
Ещё
Технологии
Ещё
Наука
Ещё
Авто
Ещё
реклама
Ещё по теме
Главное
РИА НовостиРИА Новости
Мишустин поручил подготовить законопроект о моратории на банкротство
РЕН ТВ
  • Рифей-Пермь0:24
Смотрите также
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.В источнике
Оценить
77
59
С чего всё начиналось
Премьер Михаил Мишустин поручил органам госвласти, Центробанку и Федеральной налоговой службе (ФНС) не подавать до 1 мая заявления о банкротстве компаний, имеющих задолженность перед бюджетами российских субъектов, органами исполнительной власти и подведомственным им организациями, а также задолженность перед банками в случаях, если по ним ранее не возбуждалось дело о банкротстве.
Ведомости 07:25
Подробнее о событии
alt

Мишустин поручил подготовить законопроект о моратории на банкротство

РИА Новости 08:02
alt

Объявлены мораторий на банкротства и налоговые каникулы авиакомпаниям и турагентствам

Коммерсантъ 07:49
alt

Мишустин поручил дать отсрочку по налогам для туризма и авиаперевозок

Известия 07:24
реклама
Ещё по теме
Главное