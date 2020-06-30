Общество

РБКРБКМишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств

«Расходы, связанные с выплатой денежного довольствия военнослужащим и сотрудникам, производятся в пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета», — говорится в постановлении правительства. В октябре прошлого года оклады силовикам повысили на 4,3%.
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Военнослужащим и правоохранителям РФ повысят оклады на 3%

Газета.Ru10:20

Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств

РБК07:56

Военным и силовикам повысят зарплаты с 1 октября

Российская газета05:38

Военнослужащим и силовикам РФ повысят оклады на 3%

Известия06:33

Правительство поручило повысить оклады сотрудникам силовых ведомств

РИА Новости06:31

Военнослужащим и силовикам с октября повысят оклады на 3%

ТАСС06:29

В России повысили зарплаты военным и пенсии полицейским

URA.Ru06:54
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Айза Анохина помирилась с Ивлеевой

Paparazzi.ru 05:31
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Определено содержимое курительной трубки древних индейцев

Evo-rus.com вчера в 07:27
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Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
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Политика

Путин призвал россиян голосовать по поправкам к Конституции

Владимир Путин выступил с обращением к россиянам перед основным днем голосования по поправкам к Конституции.
РИА Новости 10:15
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Политика

Инвестор отказался говорить о сроках завершения «Северного потока-2»

Инвестор российского проекта «Северный поток-2» назвал преждевременными разговоры о сроках завершения строительства.
Русская Планета 10:41
Происшествия

По 20 адресам в Петербурге идут обыски по делу о взятках

Сотрудники силовых структур проводят по 20 адресам в Санкт-Петербурге обыски.
Газета.Ru 06:34
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Политика

Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в открытии памятника Советскому солдату под Ржевом.
Газета.Ru 09:20
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Футбол

«Химки» приняли решение играть в РПЛ в следующем сезоне

Напомним, в досрочно завершенном сезоне ФНЛ «Химки» заняли второе место.
ODDS.ru 08:46
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Шоу-бизнес

Бузова похвасталась новой квартирой

Ольга Бузова в своем Инстаграме поделилась успехами с фолловерами. Как выяснилось, артистка в прошлом году обзавелась собственной квартирой.
Вести Подмосковья 01:22
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Политика

В Минфине спрогнозировали ужесточение санкций после пандемии

России следует готовиться к ужесточению санкций после завершения пандемии, заявил заместитель директора департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Кику на онлайн-дискуссии международного дискуссионного клуба «Валдай».
РБК 10:49
Финансы

Курс доллара на Московской бирже превысил 71 рубль впервые с мая

Цена барреля Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже 41 доллара, потеряв за день 1,7%.
Российская газета 08:37
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Общество

Минпросвещения намерено использовать опыт онлайн-обучения при сезонных заболеваниях

Министерство просвещения России намерено внедрить и апробировать цифровую образовательную среду (ЦОС) в 14 регионах в 2020-2022 годах, данная технология позволит не нарушать образовательный процесс во время сезонных вспышек заболеваний.
ТАСС 06:35
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Происшествия

В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже

ТАСС 09:33
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Политика

США ужесточили ограничения для экспорта в Россию

Власти Соединенных Штатов ввели в действие с 29 июня ужесточенные экспортные ограничения в отношении России.
ТАСС 01:16
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Энергетика

Биржевая цена бензина Аи-95 третий день подряд обновила рекорд

Биржевая цена бензина Аи-95 обновила исторический рекорд во вторник 30 июня третий торговый день подряд — после понедельника 29 июня, и после рекорда в пятницу 26 июня.
Вести.Ru 09:35
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Политика

Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля

Евросоюз (ЕС) с 1 июля откроет границы с 14 странами. Соответствующее заявление опубликовал Совет ЕС.
Ведомости 10:29
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Политика

ВЦИОМ: 76% избирателей проголосовали за поправки в Конституцию РФ

В понедельник, 29 июня, стало известно, что 76% избирателей, которые уже приняли участие в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ, поддержали вносимые изменения, 23,6% высказались против.
Форпост Северо-Запад вчера в 03:47
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Общество

Олег Тиньков сообщил, что переболел коронавирусом

BFM.ru 08:50
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Политика

Кадыров предложил избрать Путина пожизненным президентом

РИА Новости 06:58
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Политика

Король Бельгии извинился перед президентом Конго за своих предков

Бельгийский король Филипп, поздравляя президента Конго Феликса Тшисекеди с 60-летием обретения независимости от своей страны, написал такие слова:”Я хотел бы выразить свое глубочайшее сожаление по поводу тех ран прошлого, боль от которых сегодня по-прежнему ощущается, поскольку дискриминация в наших обществах никуда не делась”.
Э Вести 05:55
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Происшествия

Солдата, напавшего на ФСО, заподозрили в хулиганстве и порче имущества

В соответствии со ст. 144 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) следствие должно было дать правовую оценку материалам, поступившим из ФСО на рядового Ерошенко, в течение трех суток, однако руководство 517-го ВСО СКР продлило проверку на десять дней.
Коммерсантъ 10:18
Общество

Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря

В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru 06:27
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Происшествия

Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова

Российская газета вчера в 13:44
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Кино

Умер актер Карл Райнер из трилогии о друзьях Оушена

Актер Карл Райнер, известный по роли Сола Блума в трилогии о друзьях Оушена, скончался в США в возрасте 98 лет.
Известия 10:21
Политика

Путин подписал указ о призыве на военные сборы

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru вчера в 08:52
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Здоровье

Доктор Мясников назвал способ снизить риск онкологии

Телеведущий и врач Александр Мясников назвал способ снизить риск рака шейки матки и некоторых других видов онкологических заболеваний.
Lenta.ru 09:39
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Общество

Путин наградил посмертно волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова

Известия вчера в 12:17
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Футбол

Кубок африканских наций по футболу перенесен на 2022 год

Футбольный Кубок африканских наций, который должен пройти в Камеруне, перенесен с 2021 на 2022 год из-за пандемии коронавируса.
ТАСС Спорт 10:48
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Мирослава Карпович получила угрозы после слухов о романе с Прилучным

В Instagram Карпович начали появляться сотни гневных комментариев и даже угроз.
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Общество

Глава ВОЗ заявил об ускорении пандемии коронавируса

Речи о завершении пандемии не идет, сказал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус, пишет ТАСС.
BFM.ru вчера в 12:21
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