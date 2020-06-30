Общество

РИА НовостиРИА НовостиМишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление, согласно которому с 1 октября оклады военных и силовиков вырастут на три процента.
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Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств

РИА Новости11:44

Военнослужащим и правоохранителям РФ повысят оклады на 3%

Газета.Ru10:20

Военным и силовикам повысят зарплаты с 1 октября

Российская газета05:38

В России повысили зарплаты военным и пенсии полицейским

URA.Ru06:54

Военнослужащим и силовикам РФ повысят оклады на 3%

Известия06:33

Военнослужащим и силовикам с октября повысят оклады на 3%

ТАСС06:29

Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств

РБК07:56
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
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Сайт Общественной палаты РФ подвергся DDoS-атаке хакеров

Злоумышленники устроили DDoS-атаку на сайт Общественной палаты России и общественного наблюдения.
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«Химки» приняли решение играть в РПЛ в следующем сезоне

Напомним, в досрочно завершенном сезоне ФНЛ «Химки» заняли второе место.
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Космонавт Иванишин проголосовал по поправкам к Конституции с МКС

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В Люберцах на чердаке дома найдены тела трех подростков. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства их смерти.
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Ребенок разбился на стройке в Липецке

В Липецке на строительной площадке разбился девятилетний ребенок. Он упал с третьего этажа недостроенного здания.
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Сане подпишет 5-летний контракт с «Баварией»

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LiveSport.ru 13:37
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Врачи сообщили о гибели 13 человек в результате взрыва в Тегеране

Тринадцать человек погибли в результате пожара и взрыва в одном из медицинских центров в Тегеране, сообщил агентству Fars руководитель столичной скорой помощи Пейман Сабериан.
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Кристина Асмус разделась во время видеочата в новом фильме

В фильме присутствует эротическая сцена с участием актрисы Кристины Асмус. В фильме Асмус раздевается во время видеочата с китобоями.
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Вредное свойство парного коровьего молока было обнаружено

По данным нового научного исследования специалистов Калифорнийского университета, расположенного в Дэвисе, непастеризованное или же парное коровье молоко может быть крайне опасно – его не стоит употреблять в пищу.
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В деле о ДТП с участием Ефремова появился новый потерпевший

РИА Новости 07:07
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В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов

Российская газета 06:54
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Здоровье

Построенный военными медцентр в Воронеже начнет прием пациентов в июле

Построенный в Воронеже за два месяца силами Минобороны РФ многофункциональный медицинский центр, где предполагается разместить пациентов с коронавиурсной инфекцией, начнет принимать пациентов с 10-12 июля, рассказал во вторник журналистам главный врач больницы скорой медицинской помощи №8 Станислав Попов.
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Ученые обнаружили центр тяжести Солнечной системы

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В Пензенской области режим повышенной готовности продлен до 12 июля

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Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу

Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
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Разработан способ хранения информации в 2D материалах

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США официально признали Huawei и ZTE угрозой национальной безопасности

В ноябре 2019 года члены FCC приняли предварительное решение об отнесении Huawei и ZTE к компаниям, несущим в себе угрозу госбезопасности США, а 30 июня оно было утверждено и вступает в силу немедленно.
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О возобновлении авиасообщения с Турцией с 15 июля речи не идет, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
РИА Новости 05:57
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Общество

Явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции составила 93%

Явка на электронное голосование по поправкам к Конституции составила 93,2%, передает ТАСС.
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В Гусь-Хрустальном загорелось здание дома культуры

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Масляеву приговорили к двум годам колонии по делу «Седьмой студии»

Бывший бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева приговорена к двум годам и трем месяцам колонии по делу о хищении бюджетных средств.
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«Яндекс» привлек более миллиарда долларов в ходе размещения акций

В ходе ускоренного размещения акций "Яндекс" смог продать 8 млн новых акций класса A по цене 49,25 доллара за ценную бумагу.
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СК завершил и передал прокурору дополнительное дело сестер Хачатурян

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Бездомные начали захватывать дома россиян в Испании

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Уткин заявил, что у Гончаренко испорчены отношения с Акинфеевым

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"Сельта", за которую выступает футболист сборной России Федор Смолов, на выезде проиграла "Мальорке" в матче 33-го тура чемпионата Испании.
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