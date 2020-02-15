Экономика

РБКРБКМишустин поручил разработать планы по снижению выплат по ипотеке

Мишустин поручил своим заместителям Андрею Белоусову и Марату Хуснуллину, а также главе Центробанка Эльвире Набиуллиной представить предложения по снижению размера выплат граждан по ипотечным кредитам до 16 марта.
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Пять признаков скорого снижения выплат по ипотеке в России

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Костромской губернатор считает борьбу с коррупцией страшнее коррупции

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Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением о матче 24-го тура Примеры с "Сельтой".
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Марат Хуснуллин
Российский государственный деятель. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 21 января 2020 года. Кандидат экономических наук.
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