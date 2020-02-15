с чего всё началось

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину и премьеру Андрею Белоусову представить к 16 марта 2020 года план по снижению размера выплат граждан по ипотечным кредитам.

Мишустин поручил принять план по снижению ставок по ипотеке

Спорт Клэбо может сняться со «Ски Тура» Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо заявил, что может сняться со «Ски Тура». Спортсмен занял только 25-е место в гонке преследования.

Происшествия Калининградский убийца оставил предсмертную записку Убийца, от рук которого в Калининграде погибли двое человек, в том числе беременная женщина, оставил предсмертную записку, об этом 16 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Политика МИД России назвал условия улучшения отношений с Европой Россия тщательно анализирует предложения французского президента Эммануэля Макрона об улучшении отношений России и Европы, заявил РБК замминистра иностранных дел Александр Грушко.

Технологии ФАС определила перечень обязательного к предустановке российского ПО В число программ для предустановки на смартфоны с 1 июля 2020 года вошли браузеры, картографические сервисы, приложение госуслуг, мессенджеры, соцсети и почтовые клиенты.

Биатлон Норвежская биатлонистка назвала дерьмом слова российской чемпионки Экхофф в интервью телеканалу TV2 сообщила, что слова Резцовой — полная глупость, и предложила ей проверить, как обстоят дела на самом деле.