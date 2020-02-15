Экономика

МонаВистаМонаВистаМишустин поручил принять план по снижению ставок по ипотеке

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину и премьеру Андрею Белоусову представить к 16 марта 2020 года план по снижению размера выплат граждан по ипотечным кредитам.
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с чего всё началось
Согласно перечню поручений по итогам заседания правительства, размещённому
 на сайте правительства, инициативы также должны содержать механизм создания условий рефинансирования уже выданных займов в упрощённом порядке.
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Мишустин поручил принять меры по снижению выплат по ипотеке

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