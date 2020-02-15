с чего всё началось

Правительство поручило первому вице-премьеру Андрею Белоусову, вице-премьеру Марату Хуснуллину предложения по снижению размера выплат граждан по ипотечным кредитам, следует из перечня поручений, опубликованных на сайте Кабмина.

В России могут снизить выплаты по ипотеке

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