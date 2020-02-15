Экономика
RT на русскомМишустин поручил принять меры по снижению выплат по ипотеке
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по снижению выплат по ипотечным кредитам. Глава кабмина подчеркнул, что ипотека в России остаётся очень дорогой, и добавил, что поручение снизить ставки по ней до уровня менее 8% давал президент Владимир Путин.
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с чего всё началось
Согласно перечню поручений по итогам заседания правительства, размещённому на сайте правительства, инициативы также должны содержать механизм создания условий рефинансирования уже выданных займов в упрощённом порядке.News.ruвчера в 02:20
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Мишустин поручил Белоусову и Хуснуллину проработать снижение выплат по ипотеке
Коммерсантъвчера в 03:15
Правительство поручило проработать снижение выплат по ипотеке к 16 марта
Российская газетавчера в 02:10
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