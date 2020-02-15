с чего всё началось

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по снижению выплат по ипотечным кредитам. Глава кабмина подчеркнул, что ипотека в России остаётся очень дорогой, и добавил, что поручение снизить ставки по ней до уровня менее 8% давал президент Владимир Путин.

Мишустин поручил принять меры по снижению выплат по ипотеке

Футбол «Сельта» Смолова вырвала в гостях ничью у «Реала» Ранее сообщалось, что мадридский "Реал" ни разу не ударил в створ ворот "Сельты" в первом тайме матча 24-го тура чемпионата Испании по футболу.

Шоу-бизнес Пугачева впервые рассказала, что делает для омоложения Пугачева говорит, что у нее хорошая кожа от природы, а также есть квалифицированные хирурги-друзья, которым под силу все делать под местным наркозом.

Космос НАСА представило новую версию легендарного снимка Земли Pale Blue Dot К 30-й годовщине одного из самых знаменитых снимков, сделанных при помощи космического аппарата Voyager («Вояджер»), ученые Лаборатории реактивного движения НАСА, расположенной в Пасадене, штат Калифорния, опубликовали новую версию этого изображения, известного как Pale Blue Dot («бледно-голубая точка»).

Общество Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданском браке Официальный представитель МИД России Мария Захарова в воскресенье, 16 февраля, прокомментировала слова протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с проститутками.

Происшествия Калининградский убийца оставил предсмертную записку Убийца, от рук которого в Калининграде погибли двое человек, в том числе беременная женщина, оставил предсмертную записку, об этом 16 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Общество У 40 американцев выявили заражение коронавирусом на Diamond Princess Медики выявили заражение новым типом коронавируса COVID-19 у 40 американцев на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в Японии.

Политика Смог ли Лукашенко «победить» Россию По данным белорусских СМИ на переговорах в Сочи в начале февраля президент России Владимир Путин поинтересовался у Лукашенко, зачем приобретать нефть на Западе, если она все равно дороже российской.