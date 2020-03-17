Коронавирус

ВедомостиВедомостиМишустин поручил привлечь к производству медицинских масок заключенных

В документе, подлинность которого изданию подтвердил источник, близкий к правительству, Минюсту и ФСИН предписывается привлечь заключенных к ежедневному производству медицинских масок.
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с чего всё началось

Военных и заключенных привлекут к производству медицинских масок

До этого на встрече с президентом Мишустин рассказал, что россияне "закупают много продуктов", хотя "никаких проблем нет". "Главное, чтобы люди понимали, что [ситуация] надежная, чтобы не тратили деньги на продукты, которые потом приходится выбрасывать", — ответил тогда Владимир Путин.
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