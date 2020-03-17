Коронавирус
ВедомостиМишустин поручил привлечь к производству медицинских масок заключенных
В документе, подлинность которого изданию подтвердил источник, близкий к правительству, Минюсту и ФСИН предписывается привлечь заключенных к ежедневному производству медицинских масок.
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с чего всё началось
До этого на встрече с президентом Мишустин рассказал, что россияне "закупают много продуктов", хотя "никаких проблем нет". "Главное, чтобы люди понимали, что [ситуация] надежная, чтобы не тратили деньги на продукты, которые потом приходится выбрасывать", — ответил тогда Владимир Путин.РБКвчера в 17:21
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Правительство РФ привлекает военных и заключенных к производству медицинских масок
Коммерсантъвчера в 20:09
РБК: Производством медицинских масок в России займутся военные, заключённые и студенты
Фонтанка.Рувчера в 17:24
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