Коронавирус

ВедомостиВедомостиМишустин поручил привлечь к производству медицинских масок заключенных

В документе, подлинность которого изданию подтвердил источник, близкий к правительству, Минюсту и ФСИН предписывается привлечь заключенных к ежедневному производству медицинских масок.
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с чего всё началось

Военных и заключенных привлекут к производству медицинских масок

Вице-премьер Андрей Белоусов утверждал, что при необходимости власти России готовы ограничить поставки продуктов первой необходимости за границу, если их не будет хватать жителям страны.
РБКвчера в 17:21

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Военных и заключенных привлекут к производству медицинских масок

НИА Самаравчера в 15:51

Правительство РФ привлекает военных и заключенных к производству медицинских масок

Коммерсантъвчера в 20:09

РБК: Производством медицинских масок в России займутся военные, заключённые и студенты

Фонтанка.Рувчера в 17:24

Мишустин поручил привлечь к производству медицинских масок заключенных

Ведомостивчера в 18:20

РБК: Мишустин распорядился привлечь заключенных к производству медицинских масок

Дождьвчера в 17:26

РБК: правительство РФ привлечет к борьбе с коронавирусом армию и заключенных

URA.Ruвчера в 20:43

Россиян ждет административная ответственность за нарушение карантина по коронавирусу

Znak.comвчера в 20:05
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Политика

Путин подписал указ о дате голосования по поправкам в Конституцию

Президент Владимир Путин подписал указ о проведении 22 апреля голосования по поправкам в Конституцию, текст опубликован на сайте Кремля.
Ведомости вчера в 14:27
Общество

Умер писатель и политик Эдуард Лимонов

На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Ведомости вчера в 13:32
Армия и оружие

США обвинили Россию в гибели турецких военных в Идлибе

Известия вчера в 22:56
Политика

В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса

Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции против Москвы на фоне пандемии нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 21:16
Наука

Риск заразиться коронавирусом зависит от группы крови

Риск заразиться коронавирусом зависит от группы крови Группа китайских ученых решила выяснить, есть ли связь между группой крови и восприимчивостью к коронавирусу.
Экспресс газета вчера в 10:37
Экономика

Кабмин и ЦБ вводят пакет мер поддержки экономического развития России

Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику.
RT на русском вчера в 02:38
Экономика

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.
Ведомости вчера в 10:36
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:29
Политика

Трамп ответил на заявления о причастности США к появлению коронавируса

Президент США Дональд Трамп назвал ложью сообщения о причастности США к распространению коронавируса в мире.
Известия вчера в 16:59
Общество

В России закроют кинотеатры, музеи, цирки и театры из-за коронавируса

"В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации приказываю руководителям, находящихся в ведении Минкультуры России музеев и организаций, осуществляющих выставочную деятельность, приостановить допуск посетителей в музеи и организации, осуществляющие выставочную деятельность", - говорится в документе.
РИА Новости вчера в 10:44
Политика

Лукашенко удивило решение России по закрытию границы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко резко отреагировал на решение России закрыть границу с республикой из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 16 марта в 12:25
Футбол

Татаев: в Чехии всё закрыто, улицы пустые. Немного страшное зрелище

Российский защитник «Млада-Болеслава» Алексей Татаев рассказал, как в Чехии проходит карантин в связи с пандемией коронавируса.
Чемпионат вчера в 12:57
Наука

В МГУ допустили создание вакцины от коронавируса за три месяца

В России за три месяца может быть создан прототип вакцины от коронавируса.
РБК вчера в 21:09
Общество

Первые испытания вакцины от коронавируса провели в США

Как сообщает РИА Новости, в Америке стартовали мероприятия по проведению первых клинических испытаний препарата, разработанного для борьбы с коронавирусом.
Live24 вчера в 02:43
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской призналась, что больше не любит мать

В новом выпуске «Пусть говорят» наследница Успенской призналась, что конфликт между ней и звездной матерью длится уже много лет.
Вокруг ТВ 16 марта в 12:44
Общество

В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
Газета.Ru вчера в 10:01
Финансы

Банк России ответит на кризис поднятием ставки

Денежный и долговой рынок, отмечает Коган, подталкивают регулятора к повышению ключевой ставки вообще на 100 б.п. Этот инструмент монетарной политики может оказаться наиболее действенным в задаче восстановления финансовой стабильности.
News.ru 15 марта в 17:00
Биатлон

Россиянин Халили обратился к Фуркаду

Газета.Ru 14 марта в 20:05
Происшествия

В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери

ТАСС 16 марта в 18:17
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:08
Политика

Кремль анонсировал рабочую поездку Путина в Крым

Президент России Владимир Путин 18–19 марта посетит Крымский полуостров с рабочей поездкой.
Известия вчера в 08:26
Происшествия

В Красноярском крае задержали банду инспекторов-взяточников

В Красноярском крае задержали несколько инспекторов, которые получали крупные взятки.
Московский Комсомолец вчера в 03:56
Общество

Путин попросил россиян не покупать продукты впрок

Как отметил Путин, главное, чтобы люди понимали, что ситуация надежная, и не тратили деньги на продукты, которые потом придется выбросить.
РИА Новости вчера в 08:12
Футбол

Тедеско хочет подписать в «Спартак» двух игроков «Крыльев Советов»

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско хочет пригласить в клуб двух игроков самарских "Крыльев Советов" - Антона Зиньковского и Никиту Чернова.
Газета.Ru вчера в 17:47
Общество

В Екатеринбурге выявлен первый случай заражения коронавирусом

В столице Урала появился первый пациент с коронавирусом.
УралПолит.Ru вчера в 08:18
Общество

Абэ добился поддержки G7 в проведении Олимпиады

Лидеры «Большой семерки» в ходе видеоконференции поддержали премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который заявил о намерении провести Олимпиаду в Токио вопреки распространению коронавируса.
Ридус 16 марта в 20:39
Здоровье

Режим повышенной готовности ввели в Новосибирской области

Режим повышенной готовности введен на территории Новосибирской области в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 23:01
Здоровье

В муниципалитетах Тверской области примут меры против распространения коронавируса

Обсуждались меры по предупреждению распространения в Верхневолжье коронавирусной инфекции.
КП - Тверь вчера в 16:32
Футбол

Чемпионат Европы по футболу перенесли на 2021 год

Чемпионат Европы по футболу, проведение которого было запланировано этим летом, перенесен из-за распространившегося в мире коронавируса на следующий год.
Mirmol.ru вчера в 08:56
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян сообщила, что снова беременна

Симоньян призналась, что даже не знала, «как об этом сообщить без взрыва хохота».
ФАН 16 марта в 03:56
Как работают Яндекс.Новости?
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