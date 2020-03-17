Коронавирус
ВедомостиМишустин поручил привлечь к производству медицинских масок заключенных
В документе, подлинность которого изданию подтвердил источник, близкий к правительству, Минюсту и ФСИН предписывается привлечь заключенных к ежедневному производству медицинских масок.
Читать в источнике
Оценить77
с чего всё началось
Вице-премьер Андрей Белоусов утверждал, что при необходимости власти России готовы ограничить поставки продуктов первой необходимости за границу, если их не будет хватать жителям страны.РБКвчера в 17:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Правительство РФ привлекает военных и заключенных к производству медицинских масок
Коммерсантъвчера в 20:09
РБК: Производством медицинских масок в России займутся военные, заключённые и студенты
Фонтанка.Рувчера в 17:24
Россиян ждет административная ответственность за нарушение карантина по коронавирусу
Znak.comвчера в 20:05
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 00:02, Ашберн
Политика
Путин подписал указ о дате голосования по поправкам в Конституцию
Президент Владимир Путин подписал указ о проведении 22 апреля голосования по поправкам в Конституцию, текст опубликован на сайте Кремля.
Общество
Умер писатель и политик Эдуард Лимонов
На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Армия и оружие
США обвинили Россию в гибели турецких военных в Идлибе
Политика
В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса
Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции против Москвы на фоне пандемии нового коронавируса.
Наука
Риск заразиться коронавирусом зависит от группы крови
Риск заразиться коронавирусом зависит от группы крови Группа китайских ученых решила выяснить, есть ли связь между группой крови и восприимчивостью к коронавирусу.
Экономика
Кабмин и ЦБ вводят пакет мер поддержки экономического развития России
Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику.
Экономика
Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса
Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Политика
Трамп ответил на заявления о причастности США к появлению коронавируса
Президент США Дональд Трамп назвал ложью сообщения о причастности США к распространению коронавируса в мире.
Общество
В России закроют кинотеатры, музеи, цирки и театры из-за коронавируса
"В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации приказываю руководителям, находящихся в ведении Минкультуры России музеев и организаций, осуществляющих выставочную деятельность, приостановить допуск посетителей в музеи и организации, осуществляющие выставочную деятельность", - говорится в документе.
Политика
Лукашенко удивило решение России по закрытию границы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко резко отреагировал на решение России закрыть границу с республикой из-за пандемии коронавируса.
Футбол
Татаев: в Чехии всё закрыто, улицы пустые. Немного страшное зрелище
Российский защитник «Млада-Болеслава» Алексей Татаев рассказал, как в Чехии проходит карантин в связи с пандемией коронавируса.
Наука
В МГУ допустили создание вакцины от коронавируса за три месяца
В России за три месяца может быть создан прототип вакцины от коронавируса.
Общество
Первые испытания вакцины от коронавируса провели в США
Как сообщает РИА Новости, в Америке стартовали мероприятия по проведению первых клинических испытаний препарата, разработанного для борьбы с коронавирусом.
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской призналась, что больше не любит мать
В новом выпуске «Пусть говорят» наследница Успенской призналась, что конфликт между ней и звездной матерью длится уже много лет.
Общество
В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
Финансы
Банк России ответит на кризис поднятием ставки
Денежный и долговой рынок, отмечает Коган, подталкивают регулятора к повышению ключевой ставки вообще на 100 б.п. Этот инструмент монетарной политики может оказаться наиболее действенным в задаче восстановления финансовой стабильности.
Биатлон
Россиянин Халили обратился к Фуркаду
Происшествия
В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
Кремль анонсировал рабочую поездку Путина в Крым
Президент России Владимир Путин 18–19 марта посетит Крымский полуостров с рабочей поездкой.
Происшествия
В Красноярском крае задержали банду инспекторов-взяточников
В Красноярском крае задержали несколько инспекторов, которые получали крупные взятки.
Общество
Путин попросил россиян не покупать продукты впрок
Как отметил Путин, главное, чтобы люди понимали, что ситуация надежная, и не тратили деньги на продукты, которые потом придется выбросить.
Футбол
Тедеско хочет подписать в «Спартак» двух игроков «Крыльев Советов»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско хочет пригласить в клуб двух игроков самарских "Крыльев Советов" - Антона Зиньковского и Никиту Чернова.
Общество
В Екатеринбурге выявлен первый случай заражения коронавирусом
В столице Урала появился первый пациент с коронавирусом.
Общество
Абэ добился поддержки G7 в проведении Олимпиады
Лидеры «Большой семерки» в ходе видеоконференции поддержали премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который заявил о намерении провести Олимпиаду в Токио вопреки распространению коронавируса.
Здоровье
Режим повышенной готовности ввели в Новосибирской области
Режим повышенной готовности введен на территории Новосибирской области в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа, сообщает "Интерфакс".
Здоровье
В муниципалитетах Тверской области примут меры против распространения коронавируса
Обсуждались меры по предупреждению распространения в Верхневолжье коронавирусной инфекции.
Футбол
Чемпионат Европы по футболу перенесли на 2021 год
Чемпионат Европы по футболу, проведение которого было запланировано этим летом, перенесен из-за распространившегося в мире коронавируса на следующий год.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян сообщила, что снова беременна
Симоньян призналась, что даже не знала, «как об этом сообщить без взрыва хохота».