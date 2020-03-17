Вице-премьер Андрей Белоусов утверждал, что при необходимости власти России готовы ограничить поставки продуктов первой необходимости за границу, если их не будет хватать жителям страны.

с чего всё началось

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