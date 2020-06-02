Общество

РБКРБКМишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Одно из них касается анализа принятых для борьбы с инфекцией правовых актов и их применения, влияющих на права и свободы граждан.
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с чего всё началось
Как сообщает
 пресс-служба правительства, Минюсту поручено совместно с Минздравом и Роспотребнадзором, а также с правительством Москвы проанализировать принятые во время пандемии нормативные правовые акты.
Московский Комсомолецвчера в 15:53

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Мишустин поручил проверить, не нарушают ли законы, принятые для борьбы с коронавирусом, права россиян

Эхо Москвы01:32

Мишустин поручил проверить применение «коронавирусных» правовых актов на предмет соблюдения прав граждан

Интерфаксвчера в 15:33

Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

РБКвчера в 16:25

Принятые в эпидемию нормативные акты проверят на соблюдение прав граждан

Lenta.ruвчера в 16:11

Правительство РФ поручило изучить практику применения нормативных актов Москвы для борьбы с COVID-19

Агентство Москвавчера в 16:02

Мишустин поручил проанализировать «коронавирусное» законодательство

Московский Комсомолецвчера в 15:53

Главные новости к утру 3 июня

Коммерсантъ00:09
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Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

РИА Новости вчера в 16:30
1,7K
Происшествия

В Красноярске обнаружили тело ребенка

В районе острова Татышева в Красноярске найдено тело ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местное управление МВД.
Газета.Ru 01:44
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Происшествия

Во время беспорядков в США погибли минимум 11 человек

Российская газета вчера в 22:41
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Общество

Немецкая газета нашла заимствования у России в кораблях Маска

Американская компания SpaceX Илона Маска заимствовала у России концепцию раздельной доставки людей и грузов на околоземную орбиту.
РБК вчера в 22:02
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Шоу-бизнес

Алсу впервые показала фото сына Рафаэля

Певица Алсу впервые показала фото младшего ребенка, сына Рафаэля.
Суть событий вчера в 02:08
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Происшествия

В Париже акция против полицейского насилия переросла в беспорядки

Парижская манифестация проходит на фоне продолжающихся с начала прошлой недели в ряде американских штатов массовых протестов и беспорядков после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота).
ТАСС вчера в 16:02
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Армия и оружие

Армия Хафтара потерпела новое поражение в Ливии

В настоящее время армия фельдмаршала Халифы Хафтара борется с силами ПНС, на стороне которых выступает Турция, снабжая ПНС техникой, боеприпасами и поддержкой с воздуха.
Lenta.ru вчера в 10:02
28
Армия и оружие

Российский боевой лазер «Пересвет» сбил в Сирии израильский БПЛА

Shraibikus News 01:17
59
Технологии

Агрегаторам объявлений предложили идентификацию через портал госуслуг

Популярные сайты объявлений Avito, "Авто.ру", ЦИАН и другие агрегаторы с 1 июля смогут подключаться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг.
Piter.tv вчера в 01:29
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Здоровье

В Челябинской области нашли ещё 140 носителей коронавируса

Челябинск, 31 мая 2020, 11:08 — REGNUM В Челябинской области выявлено ещё 140 носителей коронавируса.
REGNUM 31 мая в 04:08
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Армия и оружие

В Екатеринбурге 20 июня пройдет генеральная репетиция военного парада

В Екатеринбурге 20 июня на площади 1905 года состоится генеральная репетиция Парада Победы, который состоится 24 июня.
ФедералПресс 02:25
Происшествия

В Санкт-Петербурге при пожаре в жилом доме погибли четыре человека

ТАСС вчера в 21:32
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Экономика

Свыше половины торговых сетей в России могут закрыть часть магазинов

Свыше половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса.
Газета.Ru 02:36
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Здоровье

От коронавирусных матерей в Красноярске родилось трое детей

Как сообщили в региональном оперативном штабе, в среду, 3 июня в первом роддоме состоялись роды у трех рожениц заразившихся COVID-19.
Kursk.com 02:17
Экономика

Россияне хотят получать базовый безусловный доход в 25 тыс. рублей

Специалисты компании Superjob провели опрос, который показал, что россияне хотели бы получать базовый безусловный доход в размере 25 тысяч рублей.
Pravda.Ru вчера в 14:07
Авто

Составлен топ автомобилей с самыми ненадежными моторами

Новые автомобили 01 июня в 11:14
56
Общество

Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против

Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео.
Новые Известия вчера в 15:21
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Здоровье

Врач рассказала о способах борьбы с метеозависимостью

Врач добавила, что выделить конкретную группу наиболее метеочувствительных людей невозможно, однако тяжелее всего перепады переживают пожилые люди.
Известия вчера в 23:27
7
Экономика

Минтруд: выплаты малоимущим семьям будут увеличены

Министерство труда намерено рассмотреть вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет.
Вести.Ru вчера в 14:15
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Происшествия

Бойцов спецназа ФСБ уволили за разбой

В Москве семь бойцов спецназа «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России уволили за разбойное нападение на бизнесмена.
Lenta.ru 02:44
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Общество

Минобороны перенесло летние военные сборы студентов

Перед направлением на учебные сборы все студенты пройдут обязательное медицинское освидетельствование в военных комиссариатах на предмет отсутствия противопоказаний, передаёт РИА Новости.
Говорит Москва 00:47
1
Общество

В России изменили правила для автомобильных номеров

Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru вчера в 10:05
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Экономика

Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов из-за кризиса

Россию в 2020 – 2021 годах может покинуть около 10 – 15 тыс. IT-специалистов.
Коммерсантъ 00:20
137
Экономика

Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском вчера в 07:58
3,2K
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова взяла фамилию Тимати

Хотя Анастасия Решетова и Тимати (Тимур Юнусов) давно вместе и воспитывают общего сына, поклонники до сих пор ждут их свадьбы.
Wday.ru 00:50
2
Армия и оружие

Военные помогут с восстановлением железной дороги под Мурманском

RT на русском 01:25
2
Общество

В России разрабатывают вакцину от коронавируса на основе йогурта

Вице-президент РАН Владимир Чехонин рассказал, что в России создают вакцину от коронавируса на основе йогурта.
Подмосковье Сегодня вчера в 10:52
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Здоровье

Доктор Мясников рассказал, как бороться с резкими скачками давления

Российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал СМИ, как бороться с резкими скачками давления.
Evo-rus.com вчера в 12:10
66
Шоу-бизнес

Охлобыстин отреагировал на слова Пригожина о «бедствующих» артистах

Российский актёр Иван Охлобыстин прокомментировал недавнее заявление продюсера Иосифа Пригожина о бедствующем положении артистов.
Аргументы и Факты вчера в 15:29
16
Шоу-бизнес

Джоли положила глаз на «молодого Питта» Ричарда Мэддена

Говорят, что некое подобие интрижки у Джоли и Мэддена началось еще до того, как съемки картины стартовали.
Woman.ru 01 июня в 12:53
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