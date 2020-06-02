с чего всё началось

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Одно из них касается анализа принятых для борьбы с инфекцией правовых актов и их применения, влияющих на права и свободы граждан.

Происшествия В Красноярске обнаружили тело ребенка В районе острова Татышева в Красноярске найдено тело ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местное управление МВД. 17

Происшествия В Париже акция против полицейского насилия переросла в беспорядки Парижская манифестация проходит на фоне продолжающихся с начала прошлой недели в ряде американских штатов массовых протестов и беспорядков после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). 56

Армия и оружие Армия Хафтара потерпела новое поражение в Ливии В настоящее время армия фельдмаршала Халифы Хафтара борется с силами ПНС, на стороне которых выступает Турция, снабжая ПНС техникой, боеприпасами и поддержкой с воздуха. 28

Технологии Агрегаторам объявлений предложили идентификацию через портал госуслуг Популярные сайты объявлений Avito, "Авто.ру", ЦИАН и другие агрегаторы с 1 июля смогут подключаться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг. 119

Армия и оружие В Екатеринбурге 20 июня пройдет генеральная репетиция военного парада В Екатеринбурге 20 июня на площади 1905 года состоится генеральная репетиция Парада Победы, который состоится 24 июня.

Здоровье От коронавирусных матерей в Красноярске родилось трое детей Как сообщили в региональном оперативном штабе, в среду, 3 июня в первом роддоме состоялись роды у трех рожениц заразившихся COVID-19.

Экономика Россияне хотят получать базовый безусловный доход в 25 тыс. рублей Специалисты компании Superjob провели опрос, который показал, что россияне хотели бы получать базовый безусловный доход в размере 25 тысяч рублей.

Общество Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео. 70

Здоровье Врач рассказала о способах борьбы с метеозависимостью Врач добавила, что выделить конкретную группу наиболее метеочувствительных людей невозможно, однако тяжелее всего перепады переживают пожилые люди. 7

Экономика Минтруд: выплаты малоимущим семьям будут увеличены Министерство труда намерено рассмотреть вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет. 256

Происшествия Бойцов спецназа ФСБ уволили за разбой В Москве семь бойцов спецназа «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России уволили за разбойное нападение на бизнесмена. 72

Общество Минобороны перенесло летние военные сборы студентов Перед направлением на учебные сборы все студенты пройдут обязательное медицинское освидетельствование в военных комиссариатах на предмет отсутствия противопоказаний, передаёт РИА Новости. 1

Общество В России изменили правила для автомобильных номеров Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров. 716

Шоу-бизнес Анастасия Решетова взяла фамилию Тимати Хотя Анастасия Решетова и Тимати (Тимур Юнусов) давно вместе и воспитывают общего сына, поклонники до сих пор ждут их свадьбы. 2