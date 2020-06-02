Общество
РБКМишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Одно из них касается анализа принятых для борьбы с инфекцией правовых актов и их применения, влияющих на права и свободы граждан.
Читать в источнике
Оценить1,2K
с чего всё началось
Как сообщает пресс-служба правительства, Минюсту поручено совместно с Минздравом и Роспотребнадзором, а также с правительством Москвы проанализировать принятые во время пандемии нормативные правовые акты.Московский Комсомолецвчера в 15:53
Подробнее о событии
Показать все источники
Правительство РФ поручило изучить практику применения нормативных актов Москвы для борьбы с COVID-19
Агентство Москвавчера в 16:02
Мишустин поручил проанализировать «коронавирусное» законодательство
Московский Комсомолецвчера в 15:53
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 02:52, Ашберн
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
РИА Новости вчера в 16:30
Происшествия
В Красноярске обнаружили тело ребенка
В районе острова Татышева в Красноярске найдено тело ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местное управление МВД.
Газета.Ru 01:44
Происшествия
Во время беспорядков в США погибли минимум 11 человек
Российская газета вчера в 22:41
Общество
Немецкая газета нашла заимствования у России в кораблях Маска
Американская компания SpaceX Илона Маска заимствовала у России концепцию раздельной доставки людей и грузов на околоземную орбиту.
РБК вчера в 22:02
Шоу-бизнес
Алсу впервые показала фото сына Рафаэля
Певица Алсу впервые показала фото младшего ребенка, сына Рафаэля.
Суть событий вчера в 02:08
Происшествия
В Париже акция против полицейского насилия переросла в беспорядки
Парижская манифестация проходит на фоне продолжающихся с начала прошлой недели в ряде американских штатов массовых протестов и беспорядков после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота).
ТАСС вчера в 16:02
Армия и оружие
Армия Хафтара потерпела новое поражение в Ливии
В настоящее время армия фельдмаршала Халифы Хафтара борется с силами ПНС, на стороне которых выступает Турция, снабжая ПНС техникой, боеприпасами и поддержкой с воздуха.
Lenta.ru вчера в 10:02
Армия и оружие
Российский боевой лазер «Пересвет» сбил в Сирии израильский БПЛА
Shraibikus News 01:17
Технологии
Агрегаторам объявлений предложили идентификацию через портал госуслуг
Популярные сайты объявлений Avito, "Авто.ру", ЦИАН и другие агрегаторы с 1 июля смогут подключаться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг.
Piter.tv вчера в 01:29
Здоровье
В Челябинской области нашли ещё 140 носителей коронавируса
Челябинск, 31 мая 2020, 11:08 — REGNUM В Челябинской области выявлено ещё 140 носителей коронавируса.
REGNUM 31 мая в 04:08
Армия и оружие
В Екатеринбурге 20 июня пройдет генеральная репетиция военного парада
В Екатеринбурге 20 июня на площади 1905 года состоится генеральная репетиция Парада Победы, который состоится 24 июня.
ФедералПресс 02:25
Экономика
Свыше половины торговых сетей в России могут закрыть часть магазинов
Свыше половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса.
Газета.Ru 02:36
Здоровье
От коронавирусных матерей в Красноярске родилось трое детей
Как сообщили в региональном оперативном штабе, в среду, 3 июня в первом роддоме состоялись роды у трех рожениц заразившихся COVID-19.
Kursk.com 02:17
Экономика
Россияне хотят получать базовый безусловный доход в 25 тыс. рублей
Специалисты компании Superjob провели опрос, который показал, что россияне хотели бы получать базовый безусловный доход в размере 25 тысяч рублей.
Pravda.Ru вчера в 14:07
Авто
Составлен топ автомобилей с самыми ненадежными моторами
Новые автомобили 01 июня в 11:14
Общество
Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против
Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео.
Новые Известия вчера в 15:21
Здоровье
Врач рассказала о способах борьбы с метеозависимостью
Врач добавила, что выделить конкретную группу наиболее метеочувствительных людей невозможно, однако тяжелее всего перепады переживают пожилые люди.
Известия вчера в 23:27
Экономика
Минтруд: выплаты малоимущим семьям будут увеличены
Министерство труда намерено рассмотреть вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет.
Вести.Ru вчера в 14:15
Происшествия
Бойцов спецназа ФСБ уволили за разбой
В Москве семь бойцов спецназа «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России уволили за разбойное нападение на бизнесмена.
Lenta.ru 02:44
Общество
Минобороны перенесло летние военные сборы студентов
Перед направлением на учебные сборы все студенты пройдут обязательное медицинское освидетельствование в военных комиссариатах на предмет отсутствия противопоказаний, передаёт РИА Новости.
Говорит Москва 00:47
Общество
В России изменили правила для автомобильных номеров
Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru вчера в 10:05
Экономика
Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов из-за кризиса
Россию в 2020 – 2021 годах может покинуть около 10 – 15 тыс. IT-специалистов.
Коммерсантъ 00:20
Экономика
Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском вчера в 07:58
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова взяла фамилию Тимати
Хотя Анастасия Решетова и Тимати (Тимур Юнусов) давно вместе и воспитывают общего сына, поклонники до сих пор ждут их свадьбы.
Wday.ru 00:50
Армия и оружие
Военные помогут с восстановлением железной дороги под Мурманском
RT на русском 01:25
Общество
В России разрабатывают вакцину от коронавируса на основе йогурта
Вице-президент РАН Владимир Чехонин рассказал, что в России создают вакцину от коронавируса на основе йогурта.
Подмосковье Сегодня вчера в 10:52
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, как бороться с резкими скачками давления
Российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал СМИ, как бороться с резкими скачками давления.
Evo-rus.com вчера в 12:10
Шоу-бизнес
Охлобыстин отреагировал на слова Пригожина о «бедствующих» артистах
Российский актёр Иван Охлобыстин прокомментировал недавнее заявление продюсера Иосифа Пригожина о бедствующем положении артистов.
Аргументы и Факты вчера в 15:29
Шоу-бизнес
Джоли положила глаз на «молодого Питта» Ричарда Мэддена
Говорят, что некое подобие интрижки у Джоли и Мэддена началось еще до того, как съемки картины стартовали.
Woman.ru 01 июня в 12:53